Superliga C de Vôlei Feminino: equipes classificadas e o que está em jogo na fase nacional

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Equipe pernambucana está entre os clubes que disputarão a etapa nacional, que oferecerá quatro vagas na Superliga B da temporada 2026/27

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A Superliga C Feminina de Vôlei 2026 caminha para sua fase decisiva. Após as disputas regionais, cinco equipes garantiram o título em suas respectivas sedes e avançaram para a etapa nacional. A elas se juntam quatro clubes rebaixados da Superliga B, entre eles o Recife Vôlei.

Para a equipe pernambucana, a competição representa a oportunidade de buscar um retorno imediato à Superliga B na temporada 2026/27. Ao todo, quatro vagas de acesso estarão em disputa na fase final.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) ainda deve oficializar informações como o local, as datas exatas e o formato da etapa nacional.

Recife Vôlei busca reconstrução após rebaixamento

O Recife Vôlei chega à Superliga C após ter sido rebaixado da Superliga B Feminina no início de 2026. A despedida da equipe pernambucana da segunda divisão nacional, porém, terminou com uma vitória.

No dia 13 de fevereiro, jogando na quadra da Uninassau, o time recebeu o Flamengo e venceu por 3 sets a 2, mesmo depois de perder as duas primeiras parciais.

O Flamengo abriu vantagem ao vencer os sets iniciais por 25x18 e 25x15. O Recife Vôlei reagiu na sequência, ganhou os dois sets seguintes por 25x15 e 25x18 e confirmou a virada no tie-break, fechado em 15x08.

Com a participação na Superliga B encerrada, o clube passou a ter como próximo desafio a disputa da Superliga C e a tentativa de voltar à divisão superior já na próxima temporada.

Recife Vôlei duela contra São Caetano - Glau Peixot / Recife Vôlei

Quem está classificado para a fase nacional da Superliga C?

A edição de 2026 da Superliga C Feminina contou inicialmente com 29 clubes, distribuídos em fases regionais realizadas entre o fim de julho e o início de agosto.

Cinco equipes conquistaram suas respectivas etapas e asseguraram presença na fase decisiva. Os classificados são:

Napoli/Caçador — campeão da região Sul

— campeão da região Sul Instituto Capixaba — campeão da região Sudeste

— campeão da região Sudeste Vila Nova — campeão da região Centro-Oeste

— campeão da região Centro-Oeste Azul Mania EC — campeão da região Norte

— campeão da região Norte BNB Rede Cuca Vôlei — campeão da região Nordeste

Além dos vencedores regionais, quatro equipes que foram rebaixadas da Superliga B também integram a fase nacional: