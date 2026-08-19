Ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja valores e como comprar

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Torneio será disputado entre 8 e 13 de setembro no Maracanãzinho, e entradas seguem disponíveis para os três primeiros dias de competição

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Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026, disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, já estão à venda. A competição será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro e contará com a participação da Seleção Brasileira.

Os preços partem de R$ 60 nos setores das arquibancadas Norte e Sul. Também há opções de experiências próximas à quadra, com valores que chegam a partir de R$ 540, dependendo do setor e da fila escolhida.

Até o momento, há ingressos disponíveis para os jogos dos dias 8, 9 e 10 de setembro. As entradas para os dois últimos dias da competição, em 12 e 13 de setembro, aparecem como esgotadas.

Onde comprar ingressos para o Sul-Americano Feminino de Vôlei?

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, através do site da Bilheteria Digital.

Também é possível realizar a compra presencialmente na Banzai Tattoo, localizada no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. O atendimento ocorre entre 11h e 19h30.

Valores dos ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei

As entradas são divididas entre arquibancadas e setores de experiência próximos à quadra. Confira os valores disponíveis:

Arquibancada Norte: a partir de R$ 60

a partir de R$ 60 Arquibancada Sul: a partir de R$ 60

a partir de R$ 60 Experiência Quadra Lateral — Fila 1: a partir de R$ 540

a partir de R$ 540 Experiência Quadra Lateral — Fila 2: a partir de R$ 440

a partir de R$ 440 Experiência Quadra Lateral — Fila 3: a partir de R$ 390

a partir de R$ 390 Experiência Quadra Lateral — Fila 4: a partir de R$ 390

a partir de R$ 390 Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 1: a partir de R$ 440

a partir de R$ 440 Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 2: a partir de R$ 390

a partir de R$ 390 Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 3: a partir de R$ 340

a partir de R$ 340 Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 4: a partir de R$ 340

a partir de R$ 340 Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 1: a partir de R$ 440

a partir de R$ 440 Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 2: a partir de R$ 390

a partir de R$ 390 Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 3: a partir de R$ 340

a partir de R$ 340 Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 4: a partir de R$ 340

Quais dias ainda têm ingressos disponíveis?

O torneio feminino será disputado ao longo de cinco dias no Maracanãzinho. A situação das vendas é a seguinte:

8 de setembro — Feminino Dia 1: ingressos disponíveis

ingressos disponíveis 9 de setembro — Feminino Dia 2: ingressos disponíveis

ingressos disponíveis 10 de setembro — Feminino Dia 3: ingressos disponíveis

ingressos disponíveis 12 de setembro — Feminino Dia 4: venda esgotada

13 de setembro — Feminino Dia 5: venda esgotada

O último dia da competição terá o confronto entre Brasil e Argentina, marcado para as 12h, além dos jogos entre Chile e Peru e Colômbia e Venezuela.

Quando o Brasil joga no Sul-Americano Feminino?

A Seleção Brasileira disputará cinco partidas no torneio. O time estreia diante da Venezuela e encerrará sua participação na primeira fase contra a Argentina.

O Campeonato Sul-Americano será realizado em grupo único, com Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. Todas as equipes se enfrentam, e a seleção que terminar com a maior pontuação será campeã.

Além do título continental, o campeão do torneio garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

1ª rodada — 8 de setembro

14h — Argentina x Peru

17h — Colômbia x Chile

20h — Brasil x Venezuela

2ª rodada — 9 de setembro

14h — Chile x Venezuela

17h — Argentina x Colômbia

20h — Brasil x Peru

3ª rodada — 10 de setembro

14h — Argentina x Chile

17h — Venezuela x Peru

20h — Brasil x Colômbia

4ª rodada — 12 de setembro

10h30 — Colômbia x Peru

13h30 — Brasil x Chile

16h30 — Argentina x Venezuela

5ª rodada — 13 de setembro

9h — Chile x Peru

12h — Brasil x Argentina

15h — Colômbia x Venezuela

Sul-Americano Masculino será disputado depois

Após o encerramento do torneio feminino, o Maracanãzinho receberá também o Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A competição masculina será realizada entre os dias 15 e 20 de setembro, também no Rio de Janeiro.

Assim como no torneio feminino, a edição masculina reunirá as principais seleções do continente e terá importância no ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.