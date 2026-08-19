fechar
Volei |

Ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja valores e como comprar

Torneio será disputado entre 8 e 13 de setembro no Maracanãzinho, e entradas seguem disponíveis para os três primeiros dias de competição

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 12:56
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026, disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, já estão à venda. A competição será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro e contará com a participação da Seleção Brasileira.

Os preços partem de R$ 60 nos setores das arquibancadas Norte e Sul. Também há opções de experiências próximas à quadra, com valores que chegam a partir de R$ 540, dependendo do setor e da fila escolhida.

Até o momento, há ingressos disponíveis para os jogos dos dias 8, 9 e 10 de setembro. As entradas para os dois últimos dias da competição, em 12 e 13 de setembro, aparecem como esgotadas.

Leia Também

Onde comprar ingressos para o Sul-Americano Feminino de Vôlei?

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, através do site da Bilheteria Digital.

Também é possível realizar a compra presencialmente na Banzai Tattoo, localizada no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. O atendimento ocorre entre 11h e 19h30.

Valores dos ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei

As entradas são divididas entre arquibancadas e setores de experiência próximos à quadra. Confira os valores disponíveis:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Arquibancada Norte: a partir de R$ 60
  • Arquibancada Sul: a partir de R$ 60
  • Experiência Quadra Lateral — Fila 1: a partir de R$ 540
  • Experiência Quadra Lateral — Fila 2: a partir de R$ 440
  • Experiência Quadra Lateral — Fila 3: a partir de R$ 390
  • Experiência Quadra Lateral — Fila 4: a partir de R$ 390
  • Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 1: a partir de R$ 440
  • Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 2: a partir de R$ 390
  • Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 3: a partir de R$ 340
  • Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 4: a partir de R$ 340
  • Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 1: a partir de R$ 440
  • Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 2: a partir de R$ 390
  • Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 3: a partir de R$ 340
  • Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 4: a partir de R$ 340

Leia Também

Quais dias ainda têm ingressos disponíveis?

O torneio feminino será disputado ao longo de cinco dias no Maracanãzinho. A situação das vendas é a seguinte:

  • 8 de setembro — Feminino Dia 1: ingressos disponíveis
  • 9 de setembro — Feminino Dia 2: ingressos disponíveis
  • 10 de setembro — Feminino Dia 3: ingressos disponíveis
  • 12 de setembro — Feminino Dia 4: venda esgotada
  • 13 de setembro — Feminino Dia 5: venda esgotada

O último dia da competição terá o confronto entre Brasil e Argentina, marcado para as 12h, além dos jogos entre Chile e Peru e Colômbia e Venezuela.

Quando o Brasil joga no Sul-Americano Feminino?

A Seleção Brasileira disputará cinco partidas no torneio. O time estreia diante da Venezuela e encerrará sua participação na primeira fase contra a Argentina.

O Campeonato Sul-Americano será realizado em grupo único, com Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. Todas as equipes se enfrentam, e a seleção que terminar com a maior pontuação será campeã.

Além do título continental, o campeão do torneio garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

1ª rodada — 8 de setembro

  • 14h — Argentina x Peru
  • 17h — Colômbia x Chile
  • 20h — Brasil x Venezuela

2ª rodada — 9 de setembro

  • 14h — Chile x Venezuela
  • 17h — Argentina x Colômbia
  • 20h — Brasil x Peru

3ª rodada — 10 de setembro

  • 14h — Argentina x Chile
  • 17h — Venezuela x Peru
  • 20h — Brasil x Colômbia

4ª rodada — 12 de setembro

  • 10h30 — Colômbia x Peru
  • 13h30 — Brasil x Chile
  • 16h30 — Argentina x Venezuela

5ª rodada — 13 de setembro

  • 9h — Chile x Peru
  • 12h — Brasil x Argentina
  • 15h — Colômbia x Venezuela

Sul-Americano Masculino será disputado depois

Após o encerramento do torneio feminino, o Maracanãzinho receberá também o Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A competição masculina será realizada entre os dias 15 e 20 de setembro, também no Rio de Janeiro.

Assim como no torneio feminino, a edição masculina reunirá as principais seleções do continente e terá importância no ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Brasil no Sul-Americano de Vôlei Feminino: tabela completa, horários e onde assistir
VOLEI

Brasil no Sul-Americano de Vôlei Feminino: tabela completa, horários e onde assistir
Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Mundial Sub-17 de vôlei masculino
VOLEI MASCULINO

Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Mundial Sub-17 de vôlei masculino

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.