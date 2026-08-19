Ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja valores e como comprar
Torneio será disputado entre 8 e 13 de setembro no Maracanãzinho, e entradas seguem disponíveis para os três primeiros dias de competição
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Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026, disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, já estão à venda. A competição será realizada entre os dias 8 e 13 de setembro e contará com a participação da Seleção Brasileira.
Os preços partem de R$ 60 nos setores das arquibancadas Norte e Sul. Também há opções de experiências próximas à quadra, com valores que chegam a partir de R$ 540, dependendo do setor e da fila escolhida.
Até o momento, há ingressos disponíveis para os jogos dos dias 8, 9 e 10 de setembro. As entradas para os dois últimos dias da competição, em 12 e 13 de setembro, aparecem como esgotadas.
Onde comprar ingressos para o Sul-Americano Feminino de Vôlei?
Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, através do site da Bilheteria Digital.
Também é possível realizar a compra presencialmente na Banzai Tattoo, localizada no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. O atendimento ocorre entre 11h e 19h30.
Valores dos ingressos do Sul-Americano Feminino de Vôlei
As entradas são divididas entre arquibancadas e setores de experiência próximos à quadra. Confira os valores disponíveis:
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- Arquibancada Norte: a partir de R$ 60
- Arquibancada Sul: a partir de R$ 60
- Experiência Quadra Lateral — Fila 1: a partir de R$ 540
- Experiência Quadra Lateral — Fila 2: a partir de R$ 440
- Experiência Quadra Lateral — Fila 3: a partir de R$ 390
- Experiência Quadra Lateral — Fila 4: a partir de R$ 390
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 1: a partir de R$ 440
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 2: a partir de R$ 390
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 3: a partir de R$ 340
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 4: a partir de R$ 340
- Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 1: a partir de R$ 440
- Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 2: a partir de R$ 390
- Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 3: a partir de R$ 340
- Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 4: a partir de R$ 340
Quais dias ainda têm ingressos disponíveis?
O torneio feminino será disputado ao longo de cinco dias no Maracanãzinho. A situação das vendas é a seguinte:
- 8 de setembro — Feminino Dia 1: ingressos disponíveis
- 9 de setembro — Feminino Dia 2: ingressos disponíveis
- 10 de setembro — Feminino Dia 3: ingressos disponíveis
- 12 de setembro — Feminino Dia 4: venda esgotada
- 13 de setembro — Feminino Dia 5: venda esgotada
O último dia da competição terá o confronto entre Brasil e Argentina, marcado para as 12h, além dos jogos entre Chile e Peru e Colômbia e Venezuela.
Quando o Brasil joga no Sul-Americano Feminino?
A Seleção Brasileira disputará cinco partidas no torneio. O time estreia diante da Venezuela e encerrará sua participação na primeira fase contra a Argentina.
O Campeonato Sul-Americano será realizado em grupo único, com Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. Todas as equipes se enfrentam, e a seleção que terminar com a maior pontuação será campeã.
Além do título continental, o campeão do torneio garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
1ª rodada — 8 de setembro
- 14h — Argentina x Peru
- 17h — Colômbia x Chile
- 20h — Brasil x Venezuela
2ª rodada — 9 de setembro
- 14h — Chile x Venezuela
- 17h — Argentina x Colômbia
- 20h — Brasil x Peru
3ª rodada — 10 de setembro
- 14h — Argentina x Chile
- 17h — Venezuela x Peru
- 20h — Brasil x Colômbia
4ª rodada — 12 de setembro
- 10h30 — Colômbia x Peru
- 13h30 — Brasil x Chile
- 16h30 — Argentina x Venezuela
5ª rodada — 13 de setembro
- 9h — Chile x Peru
- 12h — Brasil x Argentina
- 15h — Colômbia x Venezuela
Sul-Americano Masculino será disputado depois
Após o encerramento do torneio feminino, o Maracanãzinho receberá também o Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A competição masculina será realizada entre os dias 15 e 20 de setembro, também no Rio de Janeiro.
Assim como no torneio feminino, a edição masculina reunirá as principais seleções do continente e terá importância no ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.