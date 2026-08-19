Brasil no Sul-Americano Masculino: saiba como comprar ingressos para jogos no Maracanãzinho
Maracanãzinho receberá as seis seleções do torneio continental em setembro; veja os setores disponíveis, os preços e as opções de compra
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Os ingressos para o Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026, que será realizado entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, já estão disponíveis para compra.
As entradas podem ser adquiridas pela internet, por meio do site da Bilheteria Digital. Também há opção de compra presencial na Banzai Tattoo, localizada no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, com atendimento das 11h às 19h30.
Os preços começam em R$ 60 nas arquibancadas e chegam a R$ 540 nas experiências localizadas próximas à quadra, de acordo com o setor escolhido.
Quando será o Sul-Americano Masculino de Vôlei?
A competição masculina será disputada durante cinco dias de jogos no Maracanãzinho. Todas as datas disponibilizadas para o torneio estão, até o momento, com ingressos disponíveis.
A tabela detalhada, com a definição dos confrontos e horários das partidas, ainda não foi divulgada.
- 15 de setembro — Masculino Dia 1: ingressos disponíveis
- 16 de setembro — Masculino Dia 2: ingressos disponíveis
- 17 de setembro — Masculino Dia 3: ingressos disponíveis
- 19 de setembro — Masculino Dia 4: ingressos disponíveis
- 20 de setembro — Masculino Dia 5: ingressos disponíveis
Quanto custam os ingressos?
Os valores variam de acordo com o setor e a localização dentro do Maracanãzinho. Confira os preços informados para o Sul-Americano Masculino:
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- Arquibancada Norte: a partir de R$ 60,00
- Arquibancada Sul: a partir de R$ 60,00
- Cadeira Premium: a partir de R$ 110,00
- Experiência Quadra Lateral — Fila 1: a partir de R$ 540,00
- Experiência Quadra Lateral — Fila 2: a partir de R$ 440,00
- Experiência Quadra Lateral — Fila 3: a partir de R$ 390,00
- Experiência Quadra Lateral — Fila 4: a partir de R$ 390,00
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 1: a partir de R$ 440,00
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 2: a partir de R$ 390,00
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 3: a partir de R$ 340,00
- Experiência Quadra Fundo Norte — Fila 4: a partir de R$ 340,00
- Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 2: a partir de R$ 390,00
- Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 3: a partir de R$ 340,00
- Experiência Quadra Fundo Sul — Fila 4: a partir de R$ 340,00
Como comprar os ingressos do Sul-Americano Masculino?
Os torcedores têm duas opções para adquirir as entradas para a competição.
Compra pela internet
Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.
Compra presencial
Também é possível comprar presencialmente na Banzai Tattoo, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. O atendimento ocorre entre 11h e 19h30.