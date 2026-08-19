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Brasil no Sul-Americano de Vôlei Feminino: tabela completa, horários e onde assistir

Brasil disputa o torneio no Maracanãzinho entre 8 e 13 de setembro em busca do título continental e da vaga direta para Los Angeles 2028

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 11:08
Imagem das jogadoras do Brasil na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras do Brasil na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026 será disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Além do título continental, a competição terá importância no ciclo olímpico: a seleção campeã garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O Brasil será um dos seis participantes do torneio e enfrentará Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. A competição será disputada em grupo único, com todas as seleções se enfrentando ao longo de cinco rodadas.

O time brasileiro chega ao Sul-Americano após conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2026. Na final, a equipe comandada por José Roberto Guimarães foi derrotada pela Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21.

A Seleção Brasileira busca o seu 24º título do Campeonato Sul-Americano. O país soma 23 medalhas de ouro e venceu as últimas 15 edições da competição.

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Gabi e Nyeme retornam, enquanto Julia Kudiess é desfalque

Entre as opções da seleção brasileira para o torneio está a ponteira Gabi Guimarães. A capitã havia ficado fora da fase final da VNL para tratar um desgaste na região lombar e voltou a integrar a delegação brasileira.

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A líbero Nyeme também aparece novamente entre as atletas disponíveis para o técnico José Roberto Guimarães.

Por outro lado, a central Julia Kudiess será desfalque. A jogadora sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante uma partida contra os Estados Unidos, na fase classificatória da Liga das Nações.

Para a preparação, 16 atletas estão disponíveis, mas apenas 14 poderão ser inscritas para a disputa do Campeonato Sul-Americano.

Tabela do Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

1ª rodada — 8 de setembro

  • 14h — Argentina x Peru
  • 17h — Colômbia x Chile
  • 20h — Brasil x Venezuela

2ª rodada — 9 de setembro

  • 14h — Chile x Venezuela
  • 17h — Argentina x Colômbia
  • 20h — Brasil x Peru

3ª rodada — 10 de setembro

  • 14h — Argentina x Chile
  • 17h — Venezuela x Peru
  • 20h — Brasil x Colômbia

4ª rodada — 12 de setembro

  • 10h30 — Colômbia x Peru
  • 13h30 — Brasil x Chile
  • 16h30 — Argentina x Venezuela

5ª rodada — 13 de setembro

  • 9h — Chile x Peru
  • 12h — Brasil x Argentina
  • 15h — Colômbia x Venezuela

Onde assistir ao Sul-Americano Feminino de Vôlei

Todos os jogos do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026 terão transmissão do sportv2.

O confronto entre Brasil e Argentina, pela última rodada, também terá exibição em TV aberta pela TV Globo.

Com a disputa concentrada no Maracanãzinho, o Brasil terá cinco jogos pela frente em busca do título continental e da classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.