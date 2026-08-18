Seleção brasileira masculina de vôlei: veja os convocados para o Sul-Americano de 2026
Seleção comandada por Bernardinho disputará o torneio entre 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, em busca de vaga olímpica; confira
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A seleção brasileira masculina de vôlei terá 18 jogadores disponíveis para a preparação do Campeonato Sul-Americano de 2026. A competição será disputada entre os dias 15 e 20 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Com Bernardinho Rezende no comando técnico, o Brasil disputará o título continental diante de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.
Além da disputa pelo troféu, o Campeonato Sul-Americano Masculino terá importância no ciclo olímpico. A seleção campeã garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Convocados da seleção brasileira para o Sul-Americano Masculino de Vôlei
Levantadores
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
Opostos
- Darlan Souza
- Bryan Lucas
Ponteiros
- Ricardo Lucarelli
- Henrique Honorato
- Lukas Bergmann
- Adriano Xavier
- Arthur Bento
- Douglas Souza
Centrais
- Flávio Gualberto
- Judson Nunes
- Matheus Pinta
- Lucas Barreto
Líberos
- Maique Reis
- Douglas Pureza
Técnico: Bernardinho Rezende
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Quando será o Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026?
O Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei será realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2026, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Seis seleções estarão na disputa pelo título continental. Além do Brasil, participam Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.
Até o momento, estão confirmados o período da competição, a sede e as seis seleções participantes. O cronograma detalhado, com os horários e a ordem dos confrontos, ainda será divulgado.
Como será o formato do Sul-Americano Masculino?
As seis seleções serão reunidas em um único grupo e disputarão a competição no sistema de pontos corridos.
Dessa forma, todas as equipes se enfrentarão, e cada seleção disputará cinco partidas ao longo do torneio.
Ao fim das rodadas, a equipe que somar a maior pontuação será declarada campeã sul-americana.
Campeão garante vaga para Los Angeles 2028
O título continental terá um peso importante para as seis seleções participantes. O campeão do Sul-Americano Masculino de 2026 garantirá classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Assim, a competição no Rio de Janeiro representa uma oportunidade de assegurar antecipadamente a vaga olímpica no ciclo rumo aos Jogos de 2028.
Brasil será comandado por Bernardinho
A seleção brasileira terá Bernardinho Rezende como treinador durante a disputa do Campeonato Sul-Americano.
Entre os jogadores disponíveis estão nomes como Ricardo Lucarelli, Darlan Souza e Lukas Bergmann, além de atletas distribuídos entre as posições de levantador, oposto, ponteiro, central e líbero.
O Brasil entrará em quadra no Maracanãzinho em busca do título continental e da vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.