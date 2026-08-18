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Seleção brasileira masculina de vôlei: veja os convocados para o Sul-Americano de 2026

Seleção comandada por Bernardinho disputará o torneio entre 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, em busca de vaga olímpica; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 18/08/2026 às 10:59
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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A seleção brasileira masculina de vôlei terá 18 jogadores disponíveis para a preparação do Campeonato Sul-Americano de 2026. A competição será disputada entre os dias 15 e 20 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Com Bernardinho Rezende no comando técnico, o Brasil disputará o título continental diante de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.

Além da disputa pelo troféu, o Campeonato Sul-Americano Masculino terá importância no ciclo olímpico. A seleção campeã garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Convocados da seleção brasileira para o Sul-Americano Masculino de Vôlei

Levantadores

  • Fernando Cachopa
  • Matheus Brasília

Opostos

  • Darlan Souza
  • Bryan Lucas

Ponteiros

  • Ricardo Lucarelli
  • Henrique Honorato
  • Lukas Bergmann
  • Adriano Xavier
  • Arthur Bento
  • Douglas Souza

Centrais

  • Flávio Gualberto
  • Judson Nunes
  • Matheus Pinta
  • Lucas Barreto

Líberos

  • Maique Reis
  • Douglas Pureza

Técnico: Bernardinho Rezende

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Quando será o Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026?

O Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei será realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2026, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Seis seleções estarão na disputa pelo título continental. Além do Brasil, participam Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.

Até o momento, estão confirmados o período da competição, a sede e as seis seleções participantes. O cronograma detalhado, com os horários e a ordem dos confrontos, ainda será divulgado.

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Como será o formato do Sul-Americano Masculino?

As seis seleções serão reunidas em um único grupo e disputarão a competição no sistema de pontos corridos.

Dessa forma, todas as equipes se enfrentarão, e cada seleção disputará cinco partidas ao longo do torneio.

Ao fim das rodadas, a equipe que somar a maior pontuação será declarada campeã sul-americana.

Campeão garante vaga para Los Angeles 2028

O título continental terá um peso importante para as seis seleções participantes. O campeão do Sul-Americano Masculino de 2026 garantirá classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Assim, a competição no Rio de Janeiro representa uma oportunidade de assegurar antecipadamente a vaga olímpica no ciclo rumo aos Jogos de 2028.

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Brasil será comandado por Bernardinho

A seleção brasileira terá Bernardinho Rezende como treinador durante a disputa do Campeonato Sul-Americano.

Entre os jogadores disponíveis estão nomes como Ricardo Lucarelli, Darlan Souza e Lukas Bergmann, além de atletas distribuídos entre as posições de levantador, oposto, ponteiro, central e líbero.

O Brasil entrará em quadra no Maracanãzinho em busca do título continental e da vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.