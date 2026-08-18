Seleção brasileira masculina de vôlei: veja os convocados para o Sul-Americano de 2026

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Seleção comandada por Bernardinho disputará o torneio entre 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, em busca de vaga olímpica; confira

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A seleção brasileira masculina de vôlei terá 18 jogadores disponíveis para a preparação do Campeonato Sul-Americano de 2026. A competição será disputada entre os dias 15 e 20 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Com Bernardinho Rezende no comando técnico, o Brasil disputará o título continental diante de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.

Além da disputa pelo troféu, o Campeonato Sul-Americano Masculino terá importância no ciclo olímpico. A seleção campeã garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Convocados da seleção brasileira para o Sul-Americano Masculino de Vôlei

Levantadores

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

Opostos

Darlan Souza

Bryan Lucas

Ponteiros

Ricardo Lucarelli

Henrique Honorato

Lukas Bergmann

Adriano Xavier

Arthur Bento

Douglas Souza

Centrais

Flávio Gualberto

Judson Nunes

Matheus Pinta

Lucas Barreto

Líberos

Maique Reis

Douglas Pureza

Técnico: Bernardinho Rezende

Quando será o Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026?

O Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei será realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2026, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Seis seleções estarão na disputa pelo título continental. Além do Brasil, participam Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.

Até o momento, estão confirmados o período da competição, a sede e as seis seleções participantes. O cronograma detalhado, com os horários e a ordem dos confrontos, ainda será divulgado.

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Como será o formato do Sul-Americano Masculino?

As seis seleções serão reunidas em um único grupo e disputarão a competição no sistema de pontos corridos.

Dessa forma, todas as equipes se enfrentarão, e cada seleção disputará cinco partidas ao longo do torneio.

Ao fim das rodadas, a equipe que somar a maior pontuação será declarada campeã sul-americana.

Campeão garante vaga para Los Angeles 2028

O título continental terá um peso importante para as seis seleções participantes. O campeão do Sul-Americano Masculino de 2026 garantirá classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Assim, a competição no Rio de Janeiro representa uma oportunidade de assegurar antecipadamente a vaga olímpica no ciclo rumo aos Jogos de 2028.

Brasil será comandado por Bernardinho

A seleção brasileira terá Bernardinho Rezende como treinador durante a disputa do Campeonato Sul-Americano.

Entre os jogadores disponíveis estão nomes como Ricardo Lucarelli, Darlan Souza e Lukas Bergmann, além de atletas distribuídos entre as posições de levantador, oposto, ponteiro, central e líbero.

O Brasil entrará em quadra no Maracanãzinho em busca do título continental e da vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.