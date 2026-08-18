Mundial Sub-17 masculino de vôlei: veja jogos do Brasil, grupos e onde assistir

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Seleção brasileira estreia contra o México e enfrenta Polônia e Argentina na primeira fase do Mundial Sub-17, disputado no Catar; saiba mais

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O Mundial Sub-17 masculino de vôlei de 2026 começa nesta semana em Doha, no Catar. A competição será disputada entre os dias 19 e 29 de agosto e contará com a participação da Seleção Brasileira.

O Brasil integra o Grupo C e terá pela frente México, Polônia e Argentina na primeira fase. Atual campeã sul-americana da categoria, a seleção brasileira estreia no dia 20 de agosto.

Esta será a segunda edição histórica do Campeonato Mundial Sub-17 masculino, organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Na primeira edição, realizada em 2024, o Brasil terminou na oitava colocação.

Todos os confrontos do torneio poderão ser acompanhados gratuitamente pelo canal da Volleyball World no YouTube.

Quando o Brasil joga no Mundial Sub-17 masculino?

A Seleção Brasileira disputará três partidas na primeira fase. Os jogos terão os seguintes horários de Brasília:

20 de agosto, quinta-feira, às 8h: Brasil x México

Brasil x México 22 de agosto, sábado, às 8h: Brasil x Polônia

Brasil x Polônia 23 de agosto, domingo, às 5h: Brasil x Argentina

Brasil x Argentina Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!

Grupos do Mundial sub-17 masculino

Grupo A

França

Catar

Tunísia

Venezuela

Grupo B

Cuba

Índia

Itália

Romênia

Grupo C

Argentina

Brasil

México

Polônia

Grupo D

Bulgária

Egito

Espanha

Turquia

Grupo E

Argélia

Irã

Paquistão

Taiwan

Como funciona o Mundial Sub-17 masculino?

Inicialmente previsto para contar com um número maior de participantes, o torneio terá 20 seleções após a desistência de quatro países. As equipes foram divididas em cinco grupos de quatro seleções. Na primeira fase, cada país disputará três partidas.

O formato de classificação prevê o avanço das 16 melhores seleções para as oitavas de final. Apenas as quatro equipes com pior desempenho na classificação geral ficarão fora da fase eliminatória.

O chaveamento do mata-mata será definido pela posição das equipes na classificação geral. Assim, o primeiro colocado enfrentará o 16º, o segundo jogará contra o 15º, e o cruzamento seguirá essa lógica até a definição de todos os confrontos das oitavas.

Quantos jogos são necessários para conquistar o título?

Para chegar à decisão, uma seleção poderá disputar até sete partidas ao longo do Mundial Sub-17.

Após os três jogos da primeira fase, as equipes classificadas entram no mata-mata, que terá oitavas de final, quartas, semifinal e decisão.

Brasil chega como campeão sul-americano

A Seleção Brasileira inicia o torneio com o título continental conquistado recentemente. A campanha no Sul-Americano colocou o Brasil entre as equipes que chegam ao Mundial com expectativa de avançar às fases decisivas.

Entre os principais adversários apontados para a disputa está a Itália, campeã da primeira edição do Mundial Sub-17, em 2024, e também detentora do título europeu de 2025.

Além dos italianos, outras seleções como Espanha, França, Polônia e Argentina aparecem entre as equipes que podem disputar espaço nas fases finais da competição.