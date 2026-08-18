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Convocadas da seleção brasileira para o Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja lista completa

Brasil terá 16 atletas disponíveis nos treinamentos para o torneio no Maracanãzinho; apenas 14 serão inscritas na competição; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 18/08/2026 às 10:02
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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A seleção brasileira feminina de vôlei terá 16 atletas disponíveis para os treinamentos visando o Campeonato Sul-Americano de 2026. A competição será disputada entre os dias 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Para o torneio, no entanto, apenas 14 jogadoras serão inscritas pela seleção brasileira. A equipe é comandada pelo técnico José Roberto Guimarães.

Além da disputa pelo título continental, o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei terá importância no ciclo olímpico. A seleção campeã garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Convocadas da seleção brasileira para o Sul-Americano Feminino de Vôlei

Levantadoras

  • Macris Carneiro
  • Roberta Ratzke

Opostas

  • Kisy Nascimento
  • Tainara Santos
  • Rosamaria M.

Ponteiras

  • Ana Cristina
  • Julia Bergmann
  • Helena Wenk
  • Gabi Guimarães

Centrais

  • Larissa Besen
  • Luzia Nezzo
  • Lorena Viezel
  • Diana Duarte

Líberos

  • Nyeme Costa
  • Natinha Araújo
  • Marcelle Arruda

Técnico: José Roberto Guimarães

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Quando será o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026?

O Campeonato Sul-Americano Feminino será realizado entre os dias 8 e 13 de setembro de 2026, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A competição reunirá seis seleções. Além do Brasil, estarão na disputa Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.

O torneio será disputado em sistema de pontos corridos, com todas as seis equipes se enfrentando. Ao fim das cinco rodadas, a seleção com o melhor desempenho e a maior pontuação será declarada campeã.

Campeão garante vaga para as Olimpíadas de Los Angeles 2028

O título do Sul-Americano terá um peso adicional nesta edição. A equipe campeã assegurará classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Assim, a competição representa a primeira oportunidade de classificação olímpica para as seleções sul-americanas dentro do ciclo para os Jogos de 2028.

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Brasil busca o 24º título do Sul-Americano

A seleção brasileira chega ao torneio continental em busca de seu 24º título do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei.

A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães vem do vice-campeonato da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2026. Na decisão, o Brasil foi superado pela Turquia por 3 sets a 1.

As parciais da final foram de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21.

Gabi Guimarães retorna à seleção brasileira

Entre as atletas disponíveis para os treinamentos está a ponteira Gabi Guimarães. A capitã da seleção havia ficado afastada para tratar um desgaste na região lombar e voltou a integrar a delegação brasileira.

A ponteira aparece entre as quatro jogadoras da posição disponíveis para a preparação do Campeonato Sul-Americano.

Julia Kudiess é desfalque da seleção

Por outro lado, a seleção brasileira não poderá contar com a central Julia Kudiess.

A jogadora sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante uma partida contra os Estados Unidos, pela fase classificatória da VNL.

Com 16 atletas disponíveis para os treinamentos, a comissão técnica terá de definir posteriormente as 14 jogadoras que serão inscritas para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.