Convocadas da seleção brasileira para o Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja lista completa
Brasil terá 16 atletas disponíveis nos treinamentos para o torneio no Maracanãzinho; apenas 14 serão inscritas na competição; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A seleção brasileira feminina de vôlei terá 16 atletas disponíveis para os treinamentos visando o Campeonato Sul-Americano de 2026. A competição será disputada entre os dias 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Para o torneio, no entanto, apenas 14 jogadoras serão inscritas pela seleção brasileira. A equipe é comandada pelo técnico José Roberto Guimarães.
Além da disputa pelo título continental, o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei terá importância no ciclo olímpico. A seleção campeã garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Convocadas da seleção brasileira para o Sul-Americano Feminino de Vôlei
Levantadoras
- Macris Carneiro
- Roberta Ratzke
Opostas
- Kisy Nascimento
- Tainara Santos
- Rosamaria M.
Ponteiras
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena Wenk
- Gabi Guimarães
Centrais
- Larissa Besen
- Luzia Nezzo
- Lorena Viezel
- Diana Duarte
Líberos
- Nyeme Costa
- Natinha Araújo
- Marcelle Arruda
Técnico: José Roberto Guimarães
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quando será o Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026?
O Campeonato Sul-Americano Feminino será realizado entre os dias 8 e 13 de setembro de 2026, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
A competição reunirá seis seleções. Além do Brasil, estarão na disputa Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.
O torneio será disputado em sistema de pontos corridos, com todas as seis equipes se enfrentando. Ao fim das cinco rodadas, a seleção com o melhor desempenho e a maior pontuação será declarada campeã.
Campeão garante vaga para as Olimpíadas de Los Angeles 2028
O título do Sul-Americano terá um peso adicional nesta edição. A equipe campeã assegurará classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Assim, a competição representa a primeira oportunidade de classificação olímpica para as seleções sul-americanas dentro do ciclo para os Jogos de 2028.
Brasil busca o 24º título do Sul-Americano
A seleção brasileira chega ao torneio continental em busca de seu 24º título do Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei.
A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães vem do vice-campeonato da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2026. Na decisão, o Brasil foi superado pela Turquia por 3 sets a 1.
As parciais da final foram de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21.
Gabi Guimarães retorna à seleção brasileira
Entre as atletas disponíveis para os treinamentos está a ponteira Gabi Guimarães. A capitã da seleção havia ficado afastada para tratar um desgaste na região lombar e voltou a integrar a delegação brasileira.
A ponteira aparece entre as quatro jogadoras da posição disponíveis para a preparação do Campeonato Sul-Americano.
Julia Kudiess é desfalque da seleção
Por outro lado, a seleção brasileira não poderá contar com a central Julia Kudiess.
A jogadora sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante uma partida contra os Estados Unidos, pela fase classificatória da VNL.
Com 16 atletas disponíveis para os treinamentos, a comissão técnica terá de definir posteriormente as 14 jogadoras que serão inscritas para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026.