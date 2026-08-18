Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Mundial Sub-17 de vôlei masculino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atual campeã sul-americana da categoria, a equipe inicia sua campanha após uma preparação marcada por três vitórias em amistosos contra a França

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e México se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 8h (horário de Brasília), em Doha, no Catar, pela rodada de abertura do Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei masculino. O confronto marca a estreia da Seleção Brasileira na segunda edição da competição organizada pela Federação Internacional de Voleibol.

Atual campeã sul-americana da categoria, a equipe brasileira inicia sua campanha após uma preparação marcada por três vitórias em amistosos contra a França. Já os mexicanos chegam ao torneio após terminarem na quinta colocação do Campeonato Norcecca Sub-16 de 2025.

As duas seleções estão no Grupo C do Mundial. Depois da estreia, o Brasil ainda terá pela frente Polônia e Argentina na primeira fase.

Seleção chega embalada após série de amistosos; confira

O Brasil, comandado por Marcelo Zenni, chega ao Mundial Sub-17 com uma sequência positiva na preparação. A Seleção venceu os três amistosos disputados contra a França, terceira colocada no Campeonato Europeu da categoria.

No último teste antes da competição, os brasileiros buscaram uma virada e derrotaram os franceses por 3 sets a 2. As parciais foram de 25/27, 22/25, 25/22, 25/18 e 15/12.

A equipe também carrega o status de atual campeã sul-americana Sub-17. Na decisão continental, o Brasil superou a Argentina e teve quatro atletas escolhidos para o time ideal do torneio: o levantador Pedro Berlitz, os centrais Lucas Abreu e Lucas Dultra, além do ponteiro Lucca Perazzo, eleito o MVP da competição.

Do outro lado, o México chega para a disputa após a quinta colocação no Campeonato Norcecca Sub-16 de 2025.

O Mundial Sub-17 reúne 20 seleções, divididas em cinco grupos de quatro equipes. Após a primeira fase, os 16 melhores times em uma classificação geral avançam às oitavas de final.

Onde acompanhar a estreia brasileira no Catar

Brasil x México terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da Volleyball World no YouTube. A partida começa às 8h, no horário de Brasília.

Elenco do Brasil para o Mundial Sub-17

Levantadores: Lukas e Pedro Berlitz.

Lukas e Pedro Berlitz. Líberos: Joãozinho e Davi Dezotti.

Joãozinho e Davi Dezotti. Centrais: Lucas Abreu, Lucas Dultra e João Massal.

Lucas Abreu, Lucas Dultra e João Massal. Oposto: Arthur Lima.

Arthur Lima. Ponteiros: Kauan Araújo, Lorenzo, Enzo Silva e Lucca Perazzo.

Brasil busca novo resultado expressivo no vôlei de base

A edição de 2026 é apenas a segunda do Campeonato Mundial Sub-17 masculino. Na estreia do torneio, em 2024, a Seleção Brasileira terminou na oitava colocação.

O Brasil entra na competição como campeão sul-americano e terá uma primeira fase com confrontos diante de México, Polônia e Argentina. Entre as seleções apontadas como candidatas a avançar no torneio estão Brasil e Argentina, enquanto a Itália chega como atual campeã europeia e mundial da categoria.

Ficha técnica