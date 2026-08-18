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Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelo Mundial Sub-17 de vôlei masculino

Atual campeã sul-americana da categoria, a equipe inicia sua campanha após uma preparação marcada por três vitórias em amistosos contra a França

Por Thiago Seabra Publicado em 18/08/2026 às 8:38
Imagem dos jogadores de vôlei do Brasil sub-17
Imagem dos jogadores de vôlei do Brasil sub-17 - Divulgação/ CBV

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Brasil e México se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 8h (horário de Brasília), em Doha, no Catar, pela rodada de abertura do Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei masculino. O confronto marca a estreia da Seleção Brasileira na segunda edição da competição organizada pela Federação Internacional de Voleibol.

Atual campeã sul-americana da categoria, a equipe brasileira inicia sua campanha após uma preparação marcada por três vitórias em amistosos contra a França. Já os mexicanos chegam ao torneio após terminarem na quinta colocação do Campeonato Norcecca Sub-16 de 2025.

As duas seleções estão no Grupo C do Mundial. Depois da estreia, o Brasil ainda terá pela frente Polônia e Argentina na primeira fase.

Seleção chega embalada após série de amistosos; confira

O Brasil, comandado por Marcelo Zenni, chega ao Mundial Sub-17 com uma sequência positiva na preparação. A Seleção venceu os três amistosos disputados contra a França, terceira colocada no Campeonato Europeu da categoria.

No último teste antes da competição, os brasileiros buscaram uma virada e derrotaram os franceses por 3 sets a 2. As parciais foram de 25/27, 22/25, 25/22, 25/18 e 15/12.

A equipe também carrega o status de atual campeã sul-americana Sub-17. Na decisão continental, o Brasil superou a Argentina e teve quatro atletas escolhidos para o time ideal do torneio: o levantador Pedro Berlitz, os centrais Lucas Abreu e Lucas Dultra, além do ponteiro Lucca Perazzo, eleito o MVP da competição.

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Do outro lado, o México chega para a disputa após a quinta colocação no Campeonato Norcecca Sub-16 de 2025.

O Mundial Sub-17 reúne 20 seleções, divididas em cinco grupos de quatro equipes. Após a primeira fase, os 16 melhores times em uma classificação geral avançam às oitavas de final.

Onde acompanhar a estreia brasileira no Catar

Brasil x México terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da Volleyball World no YouTube. A partida começa às 8h, no horário de Brasília.

Elenco do Brasil para o Mundial Sub-17

  • Levantadores: Lukas e Pedro Berlitz.
  • Líberos: Joãozinho e Davi Dezotti.
  • Centrais: Lucas Abreu, Lucas Dultra e João Massal.
  • Oposto: Arthur Lima.
  • Ponteiros: Kauan Araújo, Lorenzo, Enzo Silva e Lucca Perazzo.

Brasil busca novo resultado expressivo no vôlei de base

A edição de 2026 é apenas a segunda do Campeonato Mundial Sub-17 masculino. Na estreia do torneio, em 2024, a Seleção Brasileira terminou na oitava colocação.

O Brasil entra na competição como campeão sul-americano e terá uma primeira fase com confrontos diante de México, Polônia e Argentina. Entre as seleções apontadas como candidatas a avançar no torneio estão Brasil e Argentina, enquanto a Itália chega como atual campeã europeia e mundial da categoria.

Ficha técnica

  • Jogo: Brasil x México
  • Competição: Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei masculino
  • Rodada: Abertura da primeira fase
  • Grupo: C
  • Data: 20/08/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 8h (de Brasília)
  • Local: Doha, Catar
  • Transmissão: Volleyball World, no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.