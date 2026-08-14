Praia Clube x Osasco: veja data e local da Supercopa Feminina de Vôlei 2026
Duelo será disputado em São Luís e abrirá oficialmente a temporada nacional de clubes do vôlei feminino em 2026/2027; confira detalhes
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A Supercopa Feminina de Vôlei 2026 já tem data e local definidos. Praia Clube e Osasco se enfrentarão no dia 16 de outubro, uma sexta-feira, no Ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão.
O confronto será disputado em partida única e marcará a abertura oficial do calendário nacional de clubes do vôlei para a temporada 2026/2027. O Praia Clube garantiu a vaga ao conquistar a última edição da Superliga Feminina, enquanto o Osasco se classificou como campeão da Copa Brasil.
Quando será Praia Clube x Osasco?
- Jogo: Praia Clube x Osasco;
- Data: 16 de outubro de 2026;
- Local: Ginásio Castelinho, em São Luís (MA);
- Formato: partida única.
A CBV ainda não divulgou o horário da partida. Informações sobre os valores dos ingressos e os canais de transmissão também serão anunciadas posteriormente.
Praia Clube busca voltar a conquistar a Supercopa
O Praia Clube tem um histórico de destaque na competição. A equipe mineira conquistou a Supercopa Feminina quatro vezes consecutivas, em 2018, 2019, 2020 e 2021.
Apesar da sequência de títulos, o time não vence a competição desde 2021 e tentará encerrar o jejum diante do Osasco.
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Osasco é o atual campeão da Supercopa
O Osasco chega à decisão como atual campeão da Supercopa Feminina. Na edição de 2025, a equipe paulista derrotou o Sesi Bauru por 3 sets a 0, em Mato Grosso do Sul.
Agora, o Osasco busca conquistar o segundo título consecutivo do torneio.
São Luís será palco da decisão
A partida será realizada no Ginásio Castelinho, também conhecido como Ginásio Georgiana Pflueger, na capital maranhense.
Será a segunda vez que o Maranhão receberá uma decisão da Supercopa de Vôlei. Em 2024, o estado sediou a final masculina, vencida pelo Sada Cruzeiro sobre o Sesi Bauru por 3 sets a 1.
O Castelinho também vem recebendo partidas importantes do vôlei nacional. O ginásio foi palco de jogos da fase de classificação da Superliga, incluindo o confronto entre Campinas e Praia Clube, no masculino, em 2025, e Sesc Flamengo x Brasília, no feminino, em 2026.
Superliga Feminina começa no dia seguinte
A Supercopa será realizada na véspera do início da Superliga Feminina 2026/2027. O campeonato nacional terá sua primeira partida no dia 17 de outubro, entre Gerdau Minas e Brusque Vôlei, em Belo Horizonte.
O primeiro turno da Superliga também terá importância para a definição dos participantes da próxima Copa Brasil. Os oito melhores colocados garantirão vaga na competição.