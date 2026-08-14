Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026: veja datas, formato e cenário do Brasil
Seleção comandada por Bernardinho terá Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela pela frente em busca do título continental; confira
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O Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026 será disputado entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição terá peso importante no ciclo olímpico, já que o campeão garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
A seleção brasileira será comandada por Bernardinho e terá cinco adversários no torneio: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela. As seis equipes disputarão a competição em um único grupo, no sistema de pontos corridos.
O cronograma detalhado dos jogos, com horários e a ordem dos confrontos, ainda será divulgado. Até o momento, estão confirmados o período da competição, a sede e as seis seleções participantes.
Onde será o Sul-Americano Masculino de Vôlei 2026?
Todos os jogos serão realizados no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição está marcada para o período entre 15 e 20 de setembro.
Os ingressos para acompanhar os confrontos no ginásio já estão disponíveis para compra por meio da plataforma digital específica do torneio. Clique aqui para acessar.
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Quais seleções disputarão o Sul-Americano?
Seis seleções estarão na disputa pelo título continental. Além do Brasil, participam Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela.
As equipes serão reunidas em um único grupo e todas se enfrentarão. Dessa forma, cada seleção terá cinco partidas na competição.
Ao fim das rodadas, a equipe que somar a maior pontuação será declarada campeã sul-americana e garantirá a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Lukas Bergmann retorna à seleção brasileira
Uma das novidades na preparação é o retorno do ponteiro Lukas Bergmann.
O jogador estava afastado por causa de um problema médico na região da coluna, mas recebeu alta e já está integrado aos treinamentos com o restante do grupo.