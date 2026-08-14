Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja datas, formato e principais informações
Torneio será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e dará ao campeão uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028
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O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026 será disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição terá importância adicional nesta edição, já que o campeão garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
A seleção brasileira chega ao torneio após conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações (VNL) de 2026. Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil terá pela frente Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.
Onde será o Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026?
O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre 8 e 13 de setembro. A competição feminina será seguida pelo Sul-Americano masculino, que também terá o ginásio carioca como sede, entre os dias 15 e 20 de setembro.
Quais seleções disputarão o Sul-Americano?
Seis seleções participarão da competição feminina. Além do Brasil, dono da casa, estarão na disputa Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.
O torneio será disputado em sistema de turno único. Cada seleção enfrentará as outras cinco equipes, totalizando cinco rodadas para cada participante.
Ao final, a equipe que somar a maior pontuação será declarada campeã sul-americana.
Brasil busca o 24º título sul-americano
A seleção brasileira chega ao torneio em busca do 24º título do Campeonato Sul-Americano. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães vem de uma campanha de destaque na VNL.
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Na decisão da Liga das Nações, o Brasil perdeu para a Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21, terminando a competição com o vice-campeonato.
Gabi retorna à seleção brasileira
Uma das principais novidades para o Sul-Americano é o retorno da ponteira Gabi Guimarães. A capitã havia ficado afastada para tratar um desgaste na região lombar e voltou a integrar a delegação brasileira neste mês.
Por outro lado, a seleção terá o desfalque da central Julia Kudiess. A jogadora sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante uma partida contra os Estados Unidos na fase classificatória da VNL.
O técnico José Roberto Guimarães também destacou a importância do apoio dos torcedores no Rio de Janeiro para a competição e ressaltou a evolução das outras seleções sul-americanas.
Campeão garante vaga nos Jogos Olímpicos de 2028
O Sul-Americano de 2026 será a primeira oportunidade de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O campeão do torneio garantirá uma vaga direta na competição olímpica.
As seleções que não conseguirem a classificação no Rio de Janeiro ainda terão outras possibilidades. O Mundial de 2027 distribuirá três vagas por gênero entre os países ainda não classificados, considerando os melhores resultados.
As três últimas vagas serão definidas pelo Ranking Mundial da FIVB após a VNL de 2028, em junho. O critério também levará em conta a representatividade de continentes que ainda não tenham equipes classificadas.
Os Estados Unidos, por serem o país-sede dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, já têm participação assegurada.
Calendário do Sul-Americano de Vôlei 2026
- 8 a 13 de setembro: Campeonato Sul-Americano Feminino, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro;
- 15 a 20 de setembro: Campeonato Sul-Americano Masculino, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
Com cinco partidas previstas no sistema de turno único, a seleção brasileira terá no Rio de Janeiro a primeira oportunidade de garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e buscar mais um título continental.