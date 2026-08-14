Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026: veja datas, formato e principais informações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Torneio será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e dará ao campeão uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026 será disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição terá importância adicional nesta edição, já que o campeão garantirá uma vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A seleção brasileira chega ao torneio após conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações (VNL) de 2026. Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil terá pela frente Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.

Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

Onde será o Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026?

O torneio será realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre 8 e 13 de setembro. A competição feminina será seguida pelo Sul-Americano masculino, que também terá o ginásio carioca como sede, entre os dias 15 e 20 de setembro.

Quais seleções disputarão o Sul-Americano?

Seis seleções participarão da competição feminina. Além do Brasil, dono da casa, estarão na disputa Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela.

O torneio será disputado em sistema de turno único. Cada seleção enfrentará as outras cinco equipes, totalizando cinco rodadas para cada participante.

Ao final, a equipe que somar a maior pontuação será declarada campeã sul-americana.

Brasil busca o 24º título sul-americano

A seleção brasileira chega ao torneio em busca do 24º título do Campeonato Sul-Americano. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães vem de uma campanha de destaque na VNL.

Na decisão da Liga das Nações, o Brasil perdeu para a Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21, terminando a competição com o vice-campeonato.

Gabi retorna à seleção brasileira

Uma das principais novidades para o Sul-Americano é o retorno da ponteira Gabi Guimarães. A capitã havia ficado afastada para tratar um desgaste na região lombar e voltou a integrar a delegação brasileira neste mês.

Por outro lado, a seleção terá o desfalque da central Julia Kudiess. A jogadora sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante uma partida contra os Estados Unidos na fase classificatória da VNL.

O técnico José Roberto Guimarães também destacou a importância do apoio dos torcedores no Rio de Janeiro para a competição e ressaltou a evolução das outras seleções sul-americanas.

Campeão garante vaga nos Jogos Olímpicos de 2028

O Sul-Americano de 2026 será a primeira oportunidade de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O campeão do torneio garantirá uma vaga direta na competição olímpica.

As seleções que não conseguirem a classificação no Rio de Janeiro ainda terão outras possibilidades. O Mundial de 2027 distribuirá três vagas por gênero entre os países ainda não classificados, considerando os melhores resultados.

As três últimas vagas serão definidas pelo Ranking Mundial da FIVB após a VNL de 2028, em junho. O critério também levará em conta a representatividade de continentes que ainda não tenham equipes classificadas.

Os Estados Unidos, por serem o país-sede dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, já têm participação assegurada.

Calendário do Sul-Americano de Vôlei 2026

8 a 13 de setembro: Campeonato Sul-Americano Feminino, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro;

Campeonato Sul-Americano Feminino, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro; 15 a 20 de setembro: Campeonato Sul-Americano Masculino, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Com cinco partidas previstas no sistema de turno único, a seleção brasileira terá no Rio de Janeiro a primeira oportunidade de garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e buscar mais um título continental.