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Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Mundial Sub-17 de Vôlei

Seleções disputam torneio de consolação em Los Andes após campanhas distintas na fase inicial do Mundial realizado no Chile; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 14/08/2026 às 10:40
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino - Reprodução/ Volleyball World

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Brasil e México se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 18h (de Brasília), em Los Andes, no Chile, pelo Campeonato Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino.

As duas seleções disputam o torneio de consolação da competição, que define as posições entre o 17º e o 20º lugar. Quem vencer avançará para a disputa pela 17ª colocação.

O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Espanha e Tunísia. O duelo ocorre após uma pausa geral na competição na quinta-feira.

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Como chegam as equipes

O Brasil teve uma campanha abaixo do esperado na fase classificatória. A equipe perdeu para Croácia, Polônia, Espanha e Argentina, esta última por 3 sets a 0.

A primeira vitória brasileira no Mundial aconteceu apenas na rodada final da fase de grupos, diante do Japão, que já tinha vaga assegurada no mata-mata pelo título.

Na sequência, a Seleção Brasileira superou o Chile por 3 sets a 1, resultado que garantiu a presença no duelo contra o México pelo torneio de consolação.

O time é comandado por Marcelo Freitas, o Dentinho. Entre os destaques recentes está Vic Martini, que foi a maior pontuadora do Brasil na vitória sobre as chilenas.

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O México teve desempenho um pouco mais consistente na primeira fase, com vitórias sobre Venezuela e Tunísia.

Para avançar ao torneio de consolação, as mexicanas derrotaram a Argélia por 3 sets a 0. Com isso, chegam ao confronto contra o Brasil após uma vitória em sets diretos, enquanto as brasileiras precisaram de quatro parciais para superar o Chile.

Onde assistir Brasil x México ao vivo

O confronto entre Brasil e México terá transmissão ao vivo e pela internet no canal oficial da Volleyball World no YouTube.

O que está em jogo

O duelo vale uma vaga na disputa pela 17ª colocação do Mundial Sub-17. A seleção que vencer enfrentará posteriormente o vencedor de Espanha x Tunísia.

O Brasil busca dar sequência à recuperação iniciada diante do Chile após uma fase de grupos marcada por quatro derrotas. O México, por sua vez, chega embalado pela vitória sobre a Argélia.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino
  • Fase: Torneio de consolação
  • Local: Los Andes, Chile
  • Data: 14/08/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Transmissão: YouTube da Volleyball World

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.