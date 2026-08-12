Zé Roberto é anunciado por time dos EUA e vai conciliar clube com Seleção Brasileira

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Treinador de 72 anos comandará o LOVB LA na estreia da franquia e seguirá à frente da seleção feminina durante o ciclo olímpico; confira

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José Roberto Guimarães, de 72 anos, foi anunciado como novo técnico do LOVB LA, equipe de Los Angeles que fará sua estreia na League One Volleyball (LOVB). O treinador terá sua primeira experiência profissional no voleibol dos Estados Unidos.

Apesar do novo compromisso, Zé Roberto continuará no comando da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. A ideia é conciliar as duas funções durante o ciclo de preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

A possibilidade de acumular os cargos ocorre porque os calendários da liga norte-americana e das competições internacionais de seleções não apresentam conflitos de datas. O treinador também segue envolvido na gestão e na idealização do projeto do Paulistano Barueri, no Brasil.

Zé Roberto comandará nova equipe de Los Angeles

A LOVB foi criada com o objetivo de ampliar o espaço do voleibol profissional nos Estados Unidos, país cuja modalidade historicamente tem forte ligação com o esporte universitário e as seleções nacionais.

Na temporada 2026/27, a liga contará com dez franquias. Além das equipes de Los Angeles e Miami, que são novidades, a competição terá representantes de Atlanta, Houston, Austin, Madison, Salt Lake, Nebraska, Minnesota e San Francisco.

A previsão é que a temporada comece em janeiro de 2027.

Zé Roberto não será o único brasileiro em posição de comando na nova competição. Paulo Coco, auxiliar do treinador na Seleção Brasileira, comandará a equipe de Miami, que terá a ponteira brasileira Helena no elenco.

LOVB LA terá Key Alves e campeãs olímpicas

O time de Los Angeles já montou uma base para a primeira temporada e terá atletas brasileiras e estrangeiras. Entre os nomes está a líbero Key Alves, que retornará às quadras após um período afastada em razão do nascimento da filha.

O elenco também conta com a levantadora Carli Lloyd, que já trabalhou com Zé Roberto no Brasil, e a central Haleigh Washington, medalhista de ouro olímpica pelos Estados Unidos.

Entre as levantadoras está ainda Rachel Fairbanks. Annie Drews Schumacher aparece como oposta, enquanto Ana Maleševi?, Onye Ofoegbu e Samantha Francis integram o grupo de centrais.

As ponteiras serão Kathryn Boden (Plummer), Madi Kingdon Rishel, Mychael Vernon e Hannah Duchesneau. Para a posição de líbero, além de Key Alves, o time conta com a japonesa Kotoe Inoue.

LOVB destaca trajetória de Zé Roberto

Ao anunciar o treinador, a franquia de Los Angeles chamou Zé Roberto de "arquiteto de uma dinastia" e destacou sua trajetória no voleibol feminino brasileiro.

A organização também ressaltou o feito inédito do brasileiro, que é o único treinador a conquistar uma medalha de ouro olímpica comandando tanto uma seleção masculina quanto uma feminina.

O currículo de Zé Roberto inclui três títulos olímpicos, nove conquistas de Grand Prix e dois troféus de Copa do Mundo. A trajetória também foi destacada por ex-jogadoras e nomes importantes do esporte, como Sheilla e Fabi Claudino.

Ao comentar a contratação, o treinador demonstrou entusiasmo com o projeto e afirmou que vê na LOVB uma oportunidade de contribuir para a expansão internacional do voleibol e construir uma trajetória em Los Angeles.

Quando Zé Roberto começa no time de Los Angeles?

Antes de iniciar o trabalho com a equipe norte-americana, Zé Roberto ainda terá um compromisso importante com a Seleção Brasileira. O Brasil disputará o Campeonato Sul-Americano, no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 13 de setembro.

O torneio terá peso importante no ciclo olímpico, já que o título garantirá à Seleção Brasileira a classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Somente após o encerramento do Campeonato Sul-Americano o treinador deverá viajar aos Estados Unidos para iniciar os trabalhos com o LOVB LA.

Zé Roberto terá dois trabalhos durante o ciclo olímpico

Com o novo desafio nos Estados Unidos, Zé Roberto passará a conciliar o comando do LOVB LA com a função de técnico da Seleção Brasileira Feminina. A temporada da equipe de Los Angeles está prevista para começar em janeiro de 2027.

O acordo permitirá que o treinador mantenha o trabalho com a seleção durante a preparação para os Jogos Olímpicos de 2028, enquanto participa da expansão da nova liga profissional de voleibol nos Estados Unidos.