Brasil x Japão ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Mundial de Vôlei Sub-17

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Seleção brasileira encerra a primeira fase diante das japonesas após sequência de resultados negativos; confira os detalhes do confronto

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Brasil e Japão se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h (de Brasília), pela quinta e última rodada do Grupo C do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-17, realizado em Santiago, no Chile.

A seleção brasileira chega ao confronto sem chances matemáticas de avançar às oitavas de final. O Brasil ocupa a sexta e última posição da chave e não consegue mais alcançar uma das quatro vagas destinadas à próxima fase.

A equipe comandada por Marcelo Freitas, o Dentinho, busca encerrar a participação na fase de grupos após quatro derrotas consecutivas. Depois do duelo com as japonesas, a seleção disputará partidas extras para definir sua colocação final no ranking geral da competição.

Momento da seleção brasileira no Mundial

O Brasil perdeu os quatro jogos disputados até aqui no Mundial. Na estreia, a equipe foi derrotada pela Croácia por 3 sets a 2. Na rodada seguinte, perdeu pelo mesmo placar para a Polônia.

Na terceira partida, as brasileiras foram superadas pela Argentina por 3 sets a 0. No compromisso mais recente, o Brasil perdeu para a Espanha por 3 sets a 2.

Três das quatro derrotas aconteceram no tie-break, cenário que evidencia as dificuldades da equipe para fechar partidas equilibradas. Contra a Espanha, por exemplo, o Brasil chegou a abrir vantagem de 12 a 6 no último set, mas sofreu a virada.

Na partida mais recente, as brasileiras tiveram números superiores no saque e no ataque, com 12 aces contra cinco das espanholas e 60 pontos de ataque contra 56. Por outro lado, o Brasil cometeu 38 erros e marcou sete pontos de bloqueio, contra 16 da Espanha.

Luiza Queiroz foi a principal pontuadora brasileira diante das espanholas, com 22 pontos. Vic Martini marcou 16, enquanto Meilani Akana terminou com 13.

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

O confronto entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela Volleyball World TV, plataforma de streaming, e pelo canal oficial da Federação Internacional de Vôlei no YouTube.

Streaming: Volleyball World TV

Volleyball World TV YouTube: canal oficial da Federação Internacional de Vôlei

Escalação e elenco do Brasil

O grupo brasileiro disponível para a disputa do Mundial é formado pelas seguintes atletas:

Levantadoras

Catarina Harzbecker

Laura Dias

Ponteiras

Luiza Queiroz

Marina Maccarone

Meilani Akana

Pietra Bastos

Victoria Gama

Centrais

Eduarda Bender (Duda)

Isadora Costa

Sofia Arruda

Opostas

Vic Martini

Sophia Levandoski

Líberos

Carolina Luz (Bittencourt)

Jordana Rocha

Técnico: Marcelo Freitas, o Dentinho.

Ficha técnica de Brasil x Japão