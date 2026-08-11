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Brasil x Japão ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Mundial de Vôlei Sub-17

Seleção brasileira encerra a primeira fase diante das japonesas após sequência de resultados negativos; confira os detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 11/08/2026 às 8:11
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino - Reprodução/ Volleyball World

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Brasil e Japão se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h (de Brasília), pela quinta e última rodada do Grupo C do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-17, realizado em Santiago, no Chile.

A seleção brasileira chega ao confronto sem chances matemáticas de avançar às oitavas de final. O Brasil ocupa a sexta e última posição da chave e não consegue mais alcançar uma das quatro vagas destinadas à próxima fase.

A equipe comandada por Marcelo Freitas, o Dentinho, busca encerrar a participação na fase de grupos após quatro derrotas consecutivas. Depois do duelo com as japonesas, a seleção disputará partidas extras para definir sua colocação final no ranking geral da competição.

Momento da seleção brasileira no Mundial

O Brasil perdeu os quatro jogos disputados até aqui no Mundial. Na estreia, a equipe foi derrotada pela Croácia por 3 sets a 2. Na rodada seguinte, perdeu pelo mesmo placar para a Polônia.

Na terceira partida, as brasileiras foram superadas pela Argentina por 3 sets a 0. No compromisso mais recente, o Brasil perdeu para a Espanha por 3 sets a 2.

Três das quatro derrotas aconteceram no tie-break, cenário que evidencia as dificuldades da equipe para fechar partidas equilibradas. Contra a Espanha, por exemplo, o Brasil chegou a abrir vantagem de 12 a 6 no último set, mas sofreu a virada.

Na partida mais recente, as brasileiras tiveram números superiores no saque e no ataque, com 12 aces contra cinco das espanholas e 60 pontos de ataque contra 56. Por outro lado, o Brasil cometeu 38 erros e marcou sete pontos de bloqueio, contra 16 da Espanha.

Luiza Queiroz foi a principal pontuadora brasileira diante das espanholas, com 22 pontos. Vic Martini marcou 16, enquanto Meilani Akana terminou com 13.

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

O confronto entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela Volleyball World TV, plataforma de streaming, e pelo canal oficial da Federação Internacional de Vôlei no YouTube.

  • Streaming: Volleyball World TV
  • YouTube: canal oficial da Federação Internacional de Vôlei

Escalação e elenco do Brasil

O grupo brasileiro disponível para a disputa do Mundial é formado pelas seguintes atletas:

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Levantadoras

  • Catarina Harzbecker
  • Laura Dias

Ponteiras

  • Luiza Queiroz
  • Marina Maccarone
  • Meilani Akana
  • Pietra Bastos
  • Victoria Gama

Centrais

  • Eduarda Bender (Duda)
  • Isadora Costa
  • Sofia Arruda

Opostas

  • Vic Martini
  • Sophia Levandoski

Líberos

  • Carolina Luz (Bittencourt)
  • Jordana Rocha

Técnico: Marcelo Freitas, o Dentinho.

Ficha técnica de Brasil x Japão

  • Competição: Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-17 – fase de grupos
  • Grupo: Grupo C
  • Rodada: quinta e última
  • Local: Santiago, Chile
  • Data: 11/08/2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Transmissão: Volleyball World TV e canal oficial da Federação Internacional de Vôlei no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.