Brasil x Japão ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Mundial de Vôlei Sub-17
Seleção brasileira encerra a primeira fase diante das japonesas após sequência de resultados negativos; confira os detalhes do confronto
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Brasil e Japão se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h (de Brasília), pela quinta e última rodada do Grupo C do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-17, realizado em Santiago, no Chile.
A seleção brasileira chega ao confronto sem chances matemáticas de avançar às oitavas de final. O Brasil ocupa a sexta e última posição da chave e não consegue mais alcançar uma das quatro vagas destinadas à próxima fase.
A equipe comandada por Marcelo Freitas, o Dentinho, busca encerrar a participação na fase de grupos após quatro derrotas consecutivas. Depois do duelo com as japonesas, a seleção disputará partidas extras para definir sua colocação final no ranking geral da competição.
Momento da seleção brasileira no Mundial
O Brasil perdeu os quatro jogos disputados até aqui no Mundial. Na estreia, a equipe foi derrotada pela Croácia por 3 sets a 2. Na rodada seguinte, perdeu pelo mesmo placar para a Polônia.
Na terceira partida, as brasileiras foram superadas pela Argentina por 3 sets a 0. No compromisso mais recente, o Brasil perdeu para a Espanha por 3 sets a 2.
Três das quatro derrotas aconteceram no tie-break, cenário que evidencia as dificuldades da equipe para fechar partidas equilibradas. Contra a Espanha, por exemplo, o Brasil chegou a abrir vantagem de 12 a 6 no último set, mas sofreu a virada.
Na partida mais recente, as brasileiras tiveram números superiores no saque e no ataque, com 12 aces contra cinco das espanholas e 60 pontos de ataque contra 56. Por outro lado, o Brasil cometeu 38 erros e marcou sete pontos de bloqueio, contra 16 da Espanha.
Luiza Queiroz foi a principal pontuadora brasileira diante das espanholas, com 22 pontos. Vic Martini marcou 16, enquanto Meilani Akana terminou com 13.
Onde assistir Brasil x Japão ao vivo
O confronto entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pela Volleyball World TV, plataforma de streaming, e pelo canal oficial da Federação Internacional de Vôlei no YouTube.
- Streaming: Volleyball World TV
- YouTube: canal oficial da Federação Internacional de Vôlei
Escalação e elenco do Brasil
O grupo brasileiro disponível para a disputa do Mundial é formado pelas seguintes atletas:
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Levantadoras
- Catarina Harzbecker
- Laura Dias
Ponteiras
- Luiza Queiroz
- Marina Maccarone
- Meilani Akana
- Pietra Bastos
- Victoria Gama
Centrais
- Eduarda Bender (Duda)
- Isadora Costa
- Sofia Arruda
Opostas
- Vic Martini
- Sophia Levandoski
Líberos
- Carolina Luz (Bittencourt)
- Jordana Rocha
Técnico: Marcelo Freitas, o Dentinho.
Ficha técnica de Brasil x Japão
- Competição: Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-17 – fase de grupos
- Grupo: Grupo C
- Rodada: quinta e última
- Local: Santiago, Chile
- Data: 11/08/2026 (terça-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Transmissão: Volleyball World TV e canal oficial da Federação Internacional de Vôlei no YouTube