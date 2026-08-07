fechar
Volei |

Tabela da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino hoje (07/08): veja classificação, resultados e próximos jogos

Brasil e Colômbia disputam a liderança do Grupo B nesta sexta-feira, enquanto Argentina e Chile fazem duelo direto pela ponta da chave A

Por Thiago Seabra Publicado em 07/08/2026 às 9:25
Imagem da seleção brasileira B de vôlei masculino
Imagem da seleção brasileira B de vôlei masculino - David Orellana/ CBV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 chega à terceira rodada da fase de grupos nesta sexta-feira (7), em Cochabamba, na Bolívia. Após duas rodadas, Brasil, Colômbia, Argentina e Chile seguem com 100% de aproveitamento e entram em quadra para disputar a liderança de suas respectivas chaves.

O principal confronto do dia será entre Brasil e Colômbia, às 16h30 (horário de Brasília), em duelo que vale a primeira colocação do Grupo B. Pelo Grupo A, Argentina e Chile também fazem confronto direto pela ponta da tabela.

Leia Também

Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

Grupo A

  • 1º - Chile - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
  • 2º - Argentina - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
  • 3º - Bolívia - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas
  • 4º - Peru - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas

Grupo B

  • 1º - Brasil - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
  • 2º - Colômbia - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
  • 3º - Venezuela - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas
  • 4º - Paraguai - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas

Resultados da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

5 de agosto (quarta-feira)

  • Chile 3 x 0 Peru — 25/15, 25/16 e 25/16
  • Brasil 3 x 0 Paraguai — 25/16, 25/19 e 25/15
  • Colômbia 3 x 1 Venezuela — 23/25, 25/14, 25/22 e 25/20
  • Argentina 3 x 0 Bolívia — 25/16, 25/22 e 25/22

6 de agosto (quinta-feira)

  • Colômbia 3 x 0 Paraguai — 25/20, 25/20 e 25/17
  • Brasil 3 x 0 Venezuela — 25/23, 25/22 e 25/18
  • Chile 3 x 0 Bolívia — 27/25, 25/18 e 25/15
  • Argentina 3 x 1 Peru — 23/25, 25/17, 26/24 e 25/19

Jogos de hoje (07/08)

  • 14h: Venezuela x Paraguai
  • 16h30: Brasil x Colômbia
  • 19h: Bolívia x Peru
  • 21h30: Argentina x Chile

Como funciona a competição?

A Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino reúne oito seleções, divididas em dois grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, todos se enfrentam dentro da própria chave.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ao fim da fase classificatória, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais. Já as equipes que terminarem em terceiro e quarto lugares disputam partidas para definir as posições finais entre o quinto e o oitavo lugar.

Além do título continental, a competição distribui vagas para o Campeonato Sul-Americano e o campeão garante classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Leia também

Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino
VOLEI FEMININO

Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino
Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino
VOLEI MASCULINO

Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.