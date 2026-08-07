Tabela da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino hoje (07/08): veja classificação, resultados e próximos jogos
Brasil e Colômbia disputam a liderança do Grupo B nesta sexta-feira, enquanto Argentina e Chile fazem duelo direto pela ponta da chave A
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 chega à terceira rodada da fase de grupos nesta sexta-feira (7), em Cochabamba, na Bolívia. Após duas rodadas, Brasil, Colômbia, Argentina e Chile seguem com 100% de aproveitamento e entram em quadra para disputar a liderança de suas respectivas chaves.
O principal confronto do dia será entre Brasil e Colômbia, às 16h30 (horário de Brasília), em duelo que vale a primeira colocação do Grupo B. Pelo Grupo A, Argentina e Chile também fazem confronto direto pela ponta da tabela.
Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino
Grupo A
- 1º - Chile - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
- 2º - Argentina - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
- 3º - Bolívia - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas
- 4º - Peru - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas
Grupo B
- 1º - Brasil - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
- 2º - Colômbia - 6 pontos - 2 jogos - 2 vitórias - 0 derrotas
- 3º - Venezuela - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas
- 4º - Paraguai - 0 pontos - 2 jogos - 0 vitórias - 2 derrotas
Resultados da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino
5 de agosto (quarta-feira)
- Chile 3 x 0 Peru — 25/15, 25/16 e 25/16
- Brasil 3 x 0 Paraguai — 25/16, 25/19 e 25/15
- Colômbia 3 x 1 Venezuela — 23/25, 25/14, 25/22 e 25/20
- Argentina 3 x 0 Bolívia — 25/16, 25/22 e 25/22
6 de agosto (quinta-feira)
- Colômbia 3 x 0 Paraguai — 25/20, 25/20 e 25/17
- Brasil 3 x 0 Venezuela — 25/23, 25/22 e 25/18
- Chile 3 x 0 Bolívia — 27/25, 25/18 e 25/15
- Argentina 3 x 1 Peru — 23/25, 25/17, 26/24 e 25/19
Jogos de hoje (07/08)
- 14h: Venezuela x Paraguai
- 16h30: Brasil x Colômbia
- 19h: Bolívia x Peru
- 21h30: Argentina x Chile
Como funciona a competição?
A Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino reúne oito seleções, divididas em dois grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, todos se enfrentam dentro da própria chave.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ao fim da fase classificatória, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais. Já as equipes que terminarem em terceiro e quarto lugares disputam partidas para definir as posições finais entre o quinto e o oitavo lugar.
Além do título continental, a competição distribui vagas para o Campeonato Sul-Americano e o campeão garante classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.