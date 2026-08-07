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Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino hoje (07/08): classificação atualizada e jogos desta sexta-feira

Seleção Brasileira busca a primeira vitória diante da Polônia, enquanto a segunda rodada movimenta os quatro grupos nesta sexta-feira

Por Thiago Seabra Publicado em 07/08/2026 às 9:42
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino - Reprodução/ Volleyball World

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O Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino 2026 prossegue nesta sexta-feira (7) com a segunda rodada da fase de grupos. Após os primeiros confrontos, as 24 seleções voltam à quadra em busca de pontos importantes para a classificação às oitavas de final.

No Grupo C, o Brasil tenta se recuperar da derrota por 3 sets a 2 para a Croácia na estreia e enfrenta a Polônia, líder da chave, às 15h (horário de Brasília).

Classificação do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino

Grupo A

  • 1º - Turquia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 2º - Estados Unidos - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 3º - Tchéquia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 4º - Chile - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 5º - Egito - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 6º - Tailândia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

Grupo B

  • 1º - China - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 2º - Peru - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 3º - México - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 4º - Venezuela - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 5º - Tunísia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 6º - Filipinas - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

Grupo C

  • 1º - Polônia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 2º - Espanha - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 3º - Croácia - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 4º - Brasil - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 5º - Japão - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 6º - Argentina - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

Grupo D

  • 1º - Itália - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 2º - Taipé Chinesa - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 3º - República da Coreia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
  • 4º - Porto Rico - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 5º - República Dominicana - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
  • 6º - Argélia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

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Resultados da 1ª rodada

Grupo A

  • Egito 0 x 3 Estados Unidos — 13/25, 23/25 e 17/25
  • Turquia 3 x 0 Tailândia — 25/13, 25/19 e 25/15
  • Chile 0 x 3 Tchéquia — 18/25, 15/25 e 21/25

Grupo B

  • México 3 x 2 Venezuela — 25/21, 10/25, 15/25, 25/20 e 15/7
  • Peru 3 x 0 Tunísia — 25/21, 26/24 e 25/14
  • China 3 x 0 Filipinas — 25/18, 25/21 e 25/13

Grupo C

  • Argentina 0 x 3 Polônia — 20/25, 22/25 e 16/25
  • Brasil 2 x 3 Croácia — 25/20, 21/25, 24/26, 25/17 e 10/15
  • Japão 2 x 3 Espanha — 18/25, 25/9, 25/23, 24/26 e 6/15

Grupo D

  • Porto Rico 1 x 3 República da Coreia — 10/25, 23/25, 25/19 e 24/26
  • Taipé Chinesa 3 x 0 República Dominicana — 25/12, 25/19 e 25/19
  • Itália 3 x 0 Argélia — 25/8, 25/5 e 25/10

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Jogos desta sexta-feira (07/08)

Grupo A

  • 15h - Turquia x Estados Unidos
  • 18h - Egito x Tchéquia
  • 21h - Chile x Tailândia

Grupo B

  • 15h - Peru x Venezuela
  • 18h - México x Filipinas
  • 21h - China x Tunísia

Grupo C

  • 15h - Brasil x Polônia
  • 18h - Argentina x Espanha
  • 21h - Japão x Croácia

Grupo D

  • 15h - Taipé Chinesa x República da Coreia
  • 18h - Porto Rico x Argélia
  • 21h - Itália x República Dominicana

Como funciona o Mundial Sub-17?

O torneio reúne 24 seleções, divididas em quatro grupos com seis equipes cada. Na primeira fase, todos os times se enfrentam dentro de suas respectivas chaves.

Ao término da fase de grupos, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. As equipes que terminarem em quinto e sexto lugares são eliminadas da disputa pelo título.

A partir das oitavas de final, a competição passa a ser disputada em formato eliminatório até a decisão, marcada para 16 de agosto. As seleções eliminadas seguem disputando partidas para definir a classificação final do campeonato.

 

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.