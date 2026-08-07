Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino hoje (07/08): classificação atualizada e jogos desta sexta-feira
Seleção Brasileira busca a primeira vitória diante da Polônia, enquanto a segunda rodada movimenta os quatro grupos nesta sexta-feira
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O Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino 2026 prossegue nesta sexta-feira (7) com a segunda rodada da fase de grupos. Após os primeiros confrontos, as 24 seleções voltam à quadra em busca de pontos importantes para a classificação às oitavas de final.
No Grupo C, o Brasil tenta se recuperar da derrota por 3 sets a 2 para a Croácia na estreia e enfrenta a Polônia, líder da chave, às 15h (horário de Brasília).
Classificação do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino
Grupo A
- 1º - Turquia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 2º - Estados Unidos - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 3º - Tchéquia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 4º - Chile - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 5º - Egito - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 6º - Tailândia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
Grupo B
- 1º - China - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 2º - Peru - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 3º - México - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 4º - Venezuela - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 5º - Tunísia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 6º - Filipinas - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
Grupo C
- 1º - Polônia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 2º - Espanha - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 3º - Croácia - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 4º - Brasil - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 5º - Japão - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 6º - Argentina - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
Grupo D
- 1º - Itália - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 2º - Taipé Chinesa - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 3º - República da Coreia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas
- 4º - Porto Rico - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 5º - República Dominicana - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
- 6º - Argélia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota
Resultados da 1ª rodada
Grupo A
- Egito 0 x 3 Estados Unidos — 13/25, 23/25 e 17/25
- Turquia 3 x 0 Tailândia — 25/13, 25/19 e 25/15
- Chile 0 x 3 Tchéquia — 18/25, 15/25 e 21/25
Grupo B
- México 3 x 2 Venezuela — 25/21, 10/25, 15/25, 25/20 e 15/7
- Peru 3 x 0 Tunísia — 25/21, 26/24 e 25/14
- China 3 x 0 Filipinas — 25/18, 25/21 e 25/13
Grupo C
- Argentina 0 x 3 Polônia — 20/25, 22/25 e 16/25
- Brasil 2 x 3 Croácia — 25/20, 21/25, 24/26, 25/17 e 10/15
- Japão 2 x 3 Espanha — 18/25, 25/9, 25/23, 24/26 e 6/15
Grupo D
- Porto Rico 1 x 3 República da Coreia — 10/25, 23/25, 25/19 e 24/26
- Taipé Chinesa 3 x 0 República Dominicana — 25/12, 25/19 e 25/19
- Itália 3 x 0 Argélia — 25/8, 25/5 e 25/10
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Jogos desta sexta-feira (07/08)
Grupo A
- 15h - Turquia x Estados Unidos
- 18h - Egito x Tchéquia
- 21h - Chile x Tailândia
Grupo B
- 15h - Peru x Venezuela
- 18h - México x Filipinas
- 21h - China x Tunísia
Grupo C
- 15h - Brasil x Polônia
- 18h - Argentina x Espanha
- 21h - Japão x Croácia
Grupo D
- 15h - Taipé Chinesa x República da Coreia
- 18h - Porto Rico x Argélia
- 21h - Itália x República Dominicana
Como funciona o Mundial Sub-17?
O torneio reúne 24 seleções, divididas em quatro grupos com seis equipes cada. Na primeira fase, todos os times se enfrentam dentro de suas respectivas chaves.
Ao término da fase de grupos, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. As equipes que terminarem em quinto e sexto lugares são eliminadas da disputa pelo título.
A partir das oitavas de final, a competição passa a ser disputada em formato eliminatório até a decisão, marcada para 16 de agosto. As seleções eliminadas seguem disputando partidas para definir a classificação final do campeonato.