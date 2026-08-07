Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino hoje (07/08): classificação atualizada e jogos desta sexta-feira

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Seleção Brasileira busca a primeira vitória diante da Polônia, enquanto a segunda rodada movimenta os quatro grupos nesta sexta-feira

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O Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino 2026 prossegue nesta sexta-feira (7) com a segunda rodada da fase de grupos. Após os primeiros confrontos, as 24 seleções voltam à quadra em busca de pontos importantes para a classificação às oitavas de final.

No Grupo C, o Brasil tenta se recuperar da derrota por 3 sets a 2 para a Croácia na estreia e enfrenta a Polônia, líder da chave, às 15h (horário de Brasília).

Classificação do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino

Grupo A

1º - Turquia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

2º - Estados Unidos - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

3º - Tchéquia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

4º - Chile - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

5º - Egito - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

6º - Tailândia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

Grupo B

1º - China - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

2º - Peru - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

3º - México - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

4º - Venezuela - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

5º - Tunísia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

6º - Filipinas - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

Grupo C

1º - Polônia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

2º - Espanha - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

3º - Croácia - 2 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

4º - Brasil - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

5º - Japão - 1 ponto - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

6º - Argentina - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

Grupo D

1º - Itália - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

2º - Taipé Chinesa - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

3º - República da Coreia - 3 pontos - 1 jogo - 1 vitória - 0 derrotas

4º - Porto Rico - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

5º - República Dominicana - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

6º - Argélia - 0 pontos - 1 jogo - 0 vitórias - 1 derrota

Resultados da 1ª rodada

Grupo A

Egito 0 x 3 Estados Unidos — 13/25, 23/25 e 17/25

Turquia 3 x 0 Tailândia — 25/13, 25/19 e 25/15

Chile 0 x 3 Tchéquia — 18/25, 15/25 e 21/25

Grupo B

México 3 x 2 Venezuela — 25/21, 10/25, 15/25, 25/20 e 15/7

Peru 3 x 0 Tunísia — 25/21, 26/24 e 25/14

China 3 x 0 Filipinas — 25/18, 25/21 e 25/13

Grupo C

Argentina 0 x 3 Polônia — 20/25, 22/25 e 16/25

Brasil 2 x 3 Croácia — 25/20, 21/25, 24/26, 25/17 e 10/15

Japão 2 x 3 Espanha — 18/25, 25/9, 25/23, 24/26 e 6/15

Grupo D

Porto Rico 1 x 3 República da Coreia — 10/25, 23/25, 25/19 e 24/26

Taipé Chinesa 3 x 0 República Dominicana — 25/12, 25/19 e 25/19

Itália 3 x 0 Argélia — 25/8, 25/5 e 25/10

Jogos desta sexta-feira (07/08)

Grupo A

15h - Turquia x Estados Unidos

18h - Egito x Tchéquia

21h - Chile x Tailândia

Grupo B

15h - Peru x Venezuela

18h - México x Filipinas

21h - China x Tunísia

Grupo C

15h - Brasil x Polônia

18h - Argentina x Espanha

21h - Japão x Croácia

Grupo D

15h - Taipé Chinesa x República da Coreia

18h - Porto Rico x Argélia

21h - Itália x República Dominicana

Como funciona o Mundial Sub-17?

O torneio reúne 24 seleções, divididas em quatro grupos com seis equipes cada. Na primeira fase, todos os times se enfrentam dentro de suas respectivas chaves.

Ao término da fase de grupos, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. As equipes que terminarem em quinto e sexto lugares são eliminadas da disputa pelo título.

A partir das oitavas de final, a competição passa a ser disputada em formato eliminatório até a decisão, marcada para 16 de agosto. As seleções eliminadas seguem disputando partidas para definir a classificação final do campeonato.