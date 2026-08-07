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Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino

Principal competição de vôlei feminino do país segue a todo vapor com briga acirrada pela liderança e mais jogos nos próximos dias; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 07/08/2026 às 9:13
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira sub-17 de vôlei feminino - Reprodução/ Volleyball World

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A Seleção Brasileira enfrenta a Polônia nesta sexta-feira (7), às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino, disputado em Santiago, no Chile.

O confronto é importante para as brasileiras na briga por uma vaga nas oitavas de final. Integrante do Grupo C, o Brasil precisa terminar entre os quatro primeiros colocados da chave para seguir na competição.

Após uma estreia equilibrada, mas com derrota, a equipe comandada por Marcelo Freitas, o Dentinho, busca a primeira vitória no torneio diante das polonesas, que iniciaram a campanha com triunfo.

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O Brasil estreou com derrota para a Croácia por 3 sets a 2. Em uma partida que durou mais de duas horas, as brasileiras chegaram a reagir durante o confronto, mas acabaram superadas com parciais de 20/25, 25/21, 26/24, 17/25 e 15/10.

A Polônia, por outro lado, começou o Mundial com vitória por 3 sets a 0 sobre a Argentina, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/16, chegando embalada para a segunda rodada.

A principal destaque do Brasil na estreia foi a ponteira Luiza Queiroz, que anotou 20 pontos. Meilani Akana também teve boa atuação, com 16 acertos, enquanto a oposta Vic Martini contribuiu com 11 pontos.

Após o duelo contra a Polônia, a Seleção Brasileira ainda enfrentará Argentina, Espanha e Japão para encerrar sua participação na fase de grupos.

Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.

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O confronto também será exibido gratuitamente no canal oficial da Volleyball World no YouTube.

Elenco do Brasil

  • Técnico: Marcelo Freitas (Dentinho)
  • Levantadoras: Catarina e Laura Dias.
  • Ponteiras: Luiza Queiroz, Marina Maccarone, Meilani Akana, Pietra Bastos e Victoria Gama.
  • Centrais: Duda Bender, Isadora Costa e Sofia Arruda.
  • Opostas: Vic Martini e Sophia Levandoski.
  • Líberos: Carolina Bittencourt e Jordâna.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino 2026
  • Fase: Segunda rodada da fase de grupos
  • Jogo: Brasil x Polônia
  • Data: 7 de agosto de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: Santiago, Chile
  • Transmissão: VBTV (streaming) e canal Volleyball World no YouTube

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.