Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino
Principal competição de vôlei feminino do país segue a todo vapor com briga acirrada pela liderança e mais jogos nos próximos dias; confira detalhes
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A Seleção Brasileira enfrenta a Polônia nesta sexta-feira (7), às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino, disputado em Santiago, no Chile.
O confronto é importante para as brasileiras na briga por uma vaga nas oitavas de final. Integrante do Grupo C, o Brasil precisa terminar entre os quatro primeiros colocados da chave para seguir na competição.
Após uma estreia equilibrada, mas com derrota, a equipe comandada por Marcelo Freitas, o Dentinho, busca a primeira vitória no torneio diante das polonesas, que iniciaram a campanha com triunfo.
Seleções vivem momentos diferentes na competição
O Brasil estreou com derrota para a Croácia por 3 sets a 2. Em uma partida que durou mais de duas horas, as brasileiras chegaram a reagir durante o confronto, mas acabaram superadas com parciais de 20/25, 25/21, 26/24, 17/25 e 15/10.
A Polônia, por outro lado, começou o Mundial com vitória por 3 sets a 0 sobre a Argentina, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/16, chegando embalada para a segunda rodada.
A principal destaque do Brasil na estreia foi a ponteira Luiza Queiroz, que anotou 20 pontos. Meilani Akana também teve boa atuação, com 16 acertos, enquanto a oposta Vic Martini contribuiu com 11 pontos.
Após o duelo contra a Polônia, a Seleção Brasileira ainda enfrentará Argentina, Espanha e Japão para encerrar sua participação na fase de grupos.
Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.
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O confronto também será exibido gratuitamente no canal oficial da Volleyball World no YouTube.
Elenco do Brasil
- Técnico: Marcelo Freitas (Dentinho)
- Levantadoras: Catarina e Laura Dias.
- Ponteiras: Luiza Queiroz, Marina Maccarone, Meilani Akana, Pietra Bastos e Victoria Gama.
- Centrais: Duda Bender, Isadora Costa e Sofia Arruda.
- Opostas: Vic Martini e Sophia Levandoski.
- Líberos: Carolina Bittencourt e Jordâna.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino 2026
- Fase: Segunda rodada da fase de grupos
- Jogo: Brasil x Polônia
- Data: 7 de agosto de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 15h (de Brasília)
- Local: Santiago, Chile
- Transmissão: VBTV (streaming) e canal Volleyball World no YouTube