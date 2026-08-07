Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino
Brasil já garantiu classificação para as semifinais após vencer os dois primeiros compromissos sem perder nenhum set; confira os detalhes
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Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 16h30 (horário de Brasília), no Ginásio Coliseo José Castro Méndez, em Cochabamba, na Bolívia, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino.
As duas seleções chegam invictas ao confronto e disputam a liderança do Grupo B. O Brasil já garantiu classificação para as semifinais após vencer os dois primeiros compromissos sem perder nenhum set, enquanto a Colômbia também assegurou vaga na próxima fase.
O vencedor da partida encerrará a primeira fase na liderança da chave e enfrentará o segundo colocado do Grupo A, formado por Argentina, Peru, Chile e Bolívia, nas semifinais da competição.
Invictos disputam a liderança da chave; confira mais detalhes
A Seleção Brasileira B, comandada por Nery Tambeiro, iniciou sua campanha com vitória por 3 sets a 0 sobre o Paraguai, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/15.
Na segunda rodada, voltou a vencer por 3 sets a 0, desta vez diante da Venezuela, com parciais de 25/23, 25/22 e 25/18, garantindo antecipadamente a classificação às semifinais.
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A Colômbia também chega embalada. A equipe venceu a Venezuela por 3 sets a 1 na estreia e superou o Paraguai por 3 sets a 0, mantendo a campanha invicta no torneio.
Entre os destaques brasileiros, o ponteiro Maicon França foi o maior pontuador diante da Venezuela, com 16 pontos. Também se destacaram Yan Patrick (11 pontos), Sabino (10) e Geovane Kuhnen (10).
Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV por assinatura.
O confronto também será exibido gratuitamente no canal oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei no YouTube.
Ficha técnica
- Competição: Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026
- Fase: 3ª rodada da fase de grupos
- Jogo: Brasil x Colômbia
- Data: 7 de agosto de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio Coliseo José Castro Méndez, Cochabamba (Bolívia)
- Transmissão: SporTV 2 (TV por assinatura) e canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei no YouTube (streaming)