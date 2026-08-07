Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Brasil já garantiu classificação para as semifinais após vencer os dois primeiros compromissos sem perder nenhum set; confira os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 16h30 (horário de Brasília), no Ginásio Coliseo José Castro Méndez, em Cochabamba, na Bolívia, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino.

As duas seleções chegam invictas ao confronto e disputam a liderança do Grupo B. O Brasil já garantiu classificação para as semifinais após vencer os dois primeiros compromissos sem perder nenhum set, enquanto a Colômbia também assegurou vaga na próxima fase.

O vencedor da partida encerrará a primeira fase na liderança da chave e enfrentará o segundo colocado do Grupo A, formado por Argentina, Peru, Chile e Bolívia, nas semifinais da competição.

Invictos disputam a liderança da chave; confira mais detalhes

A Seleção Brasileira B, comandada por Nery Tambeiro, iniciou sua campanha com vitória por 3 sets a 0 sobre o Paraguai, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/15.

Na segunda rodada, voltou a vencer por 3 sets a 0, desta vez diante da Venezuela, com parciais de 25/23, 25/22 e 25/18, garantindo antecipadamente a classificação às semifinais.

A Colômbia também chega embalada. A equipe venceu a Venezuela por 3 sets a 1 na estreia e superou o Paraguai por 3 sets a 0, mantendo a campanha invicta no torneio.

Entre os destaques brasileiros, o ponteiro Maicon França foi o maior pontuador diante da Venezuela, com 16 pontos. Também se destacaram Yan Patrick (11 pontos), Sabino (10) e Geovane Kuhnen (10).

Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV por assinatura.

O confronto também será exibido gratuitamente no canal oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei no YouTube.

Ficha técnica