Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino: classificação atualizada, resultados e jogos desta quinta (06)
Seleção Brasileira estreou com vitória sobre o Paraguai e volta à quadra nesta quinta-feira em busca da liderança isolada do Grupo B
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 teve início na quarta-feira (5), em Cochabamba, na Bolívia, com vitórias de Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Nesta quinta-feira (6), a competição prossegue com a segunda rodada da fase de grupos.
A Seleção Brasileira estreou com uma atuação dominante diante do Paraguai e agora busca mais um resultado positivo para se manter na liderança do Grupo B.
Brasil vence com autoridade na estreia
O Brasil derrotou o Paraguai por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/15, em uma partida que durou apenas 57 minutos.
Apesar de o Paraguai equilibrar o início dos dois primeiros sets, a equipe comandada por Nery Tambeiro assumiu o controle do jogo com um sistema eficiente de bloqueio e ataque.
Resultados da 1ª rodada
- Chile 3 x 0 Peru – 25/16, 25/16 e 25/16
- Brasil 3 x 0 Paraguai – 25/16, 25/19 e 25/15
- Colômbia 3 x 1 Venezuela – 23/25, 25/14, 25/22 e 25/20
- Argentina 3 x 0 Bolívia – 25/16, 25/22 e 25/22
Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino
Grupo A
- 1º Chile – 3 pontos (1 jogo)
- 2º Argentina – 3 pontos (1 jogo)
- 3º Bolívia – 0 ponto (1 jogo)
- 4º Peru – 0 ponto (1 jogo)
Grupo B
- 1º Brasil – 3 pontos (1 jogo)
- 2º Colômbia – 3 pontos (1 jogo)
- 3º Venezuela – 0 ponto (1 jogo)
- 4º Paraguai – 0 ponto (1 jogo)
Jogos desta quinta-feira (06)
- 14h – Colômbia x Paraguai
- 16h30 – Brasil x Venezuela | ONDE ASSISTIR
- 19h – Chile x Bolívia
- 21h30 – Argentina x Peru
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como funciona a competição?
As oito seleções participantes estão divididas em dois grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, todos se enfrentam dentro da própria chave.
Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais. As seleções que terminarem em terceiro e quarto lugares disputarão partidas para definir as posições do quinto ao oitavo lugar.