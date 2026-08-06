Brasil x Venezuela ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino
A Seleção volta à quadra pela segunda rodada da fase de grupos em busca de mais uma vitória; confira transmissão, horário e os detalhes do confronto
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O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília), no Ginásio Coliseo José Castro Méndez, em Cochabamba, na Bolívia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026.
A competição é classificatória para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado em setembro, no Rio de Janeiro. As duas melhores seleções de cada grupo avançam às semifinais.
Depois de vencer o Paraguai na estreia, a equipe brasileira tenta manter os 100% de aproveitamento para encaminhar a classificação ao mata-mata.
Como chegam as seleções
O Brasil começou sua campanha com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Paraguai, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/15. O resultado colocou a Seleção na liderança do Grupo B logo na primeira rodada.
Comandada por Nery Tambeiro, a Seleção Brasileira B utiliza a competição para dar experiência internacional a novos talentos. Na estreia, o treinador aproveitou a vantagem construída para promover a entrada de vários atletas ao longo da partida.
A Venezuela busca recuperação após perder para a Colômbia por 3 sets a 1. Os venezuelanos venceram o primeiro set por 25/23, mas sofreram a virada com parciais de 14/25, 22/25 e 20/25.
Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na TV por assinatura, e pelo canal oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei, no YouTube.
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Destaques da estreia brasileira
O central Geovane Kuhnen foi o maior pontuador do Brasil diante do Paraguai, com 11 pontos. O ponteiro Maicon contribuiu com 10 pontos, enquanto Paulo Vinícios terminou a partida com oito acertos.
Além do bom desempenho ofensivo, a equipe brasileira demonstrou consistência coletiva e administrou a partida com tranquilidade, fechando o confronto em menos de uma hora de jogo.
Ficha técnica
- Competição: Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026
- Fase: Fase de grupos – 2ª rodada
- Jogo: Brasil x Venezuela
- Data: 06/08/2026 (quinta-feira)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio Coliseo José Castro Méndez, Cochabamba, Bolívia
- Transmissão: SporTV2 (TV fechada) e canal oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei (YouTube)