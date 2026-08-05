Por que o Brasil joga com a Seleção B no Sul-Americano Masculino de Vôlei? Entenda o motivo

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Competição na Bolívia faz parte do planejamento da CBV para ampliar a observação de atletas e preparar a renovação da seleção brasileira

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O Brasil disputa a Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 com uma equipe alternativa, conhecida como "Seleção B". A decisão faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para ampliar a observação de atletas e acelerar o processo de renovação da seleção nacional.

A ideia é aumentar o número de jogadores avaliados pela comissão técnica, oferecendo mais oportunidades de treinos, amistosos e competições internacionais ao longo das próximas temporadas.

Por que o Brasil disputa o torneio com a Seleção B?

O principal objetivo da CBV é utilizar a competição como uma oportunidade para desenvolver atletas que fazem parte do planejamento da seleção brasileira.

Em vez de convocar o grupo principal, a entidade optou por levar jogadores que estão em processo de crescimento e podem integrar o elenco comandado por Bernardinho nos próximos anos.

Com mais tempo em quadra e maior responsabilidade durante os jogos, esses atletas acumulam experiência internacional importante para futuras competições de alto nível.

Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino - Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei

Equipe reúne atletas em fase de transição

Apesar de ser chamada de Seleção B, o elenco brasileiro não é formado apenas por estreantes.

Alguns jogadores já tiveram oportunidades recentes na equipe principal, inclusive em competições como a Liga das Nações (VNL). É o caso do levantador Gabriel Bieler e dos centrais Thiery e Guilherme Voss.

A expectativa da comissão técnica é que esses atletas assumam protagonismo na Copa Sul-Americana, acelerando o processo de amadurecimento dentro da seleção.

Planejamento também considera o calendário internacional

Outro fator levado em consideração é o calendário da temporada. Com uma equipe alternativa, o Brasil consegue disputar a competição continental sem sobrecarregar os atletas do elenco principal.

Ao mesmo tempo, a seleção segue brigando pelos objetivos esportivos do torneio, entre eles a classificação para o Campeonato Sul-Americano e a vaga direta nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Antes da estreia na Bolívia, o grupo comandado por Nery Tambeiro acumulou oito vitórias em nove amistosos, enfrentando Chile e Coreia do Sul durante a preparação.

Convocados do Brasil para a Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026

Levantadores

Gabriel Bieler

Mateus Bender

Matheus Bento

Oposto

Sabino

Ponteiros

Maicon

Leo Lukas

Paulo

Robert

Thiago Vaccari

Marcus Coelho

Centrais

Thiery

Guilherme Voss

Geovane Kuhnen

Yan Patrick

Líberos