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Por que o Brasil joga com a Seleção B no Sul-Americano Masculino de Vôlei? Entenda o motivo

Competição na Bolívia faz parte do planejamento da CBV para ampliar a observação de atletas e preparar a renovação da seleção brasileira

Por Thiago Seabra Publicado em 05/08/2026 às 13:38
Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino
Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino - Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei

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O Brasil disputa a Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 com uma equipe alternativa, conhecida como "Seleção B". A decisão faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para ampliar a observação de atletas e acelerar o processo de renovação da seleção nacional.

A ideia é aumentar o número de jogadores avaliados pela comissão técnica, oferecendo mais oportunidades de treinos, amistosos e competições internacionais ao longo das próximas temporadas.

Por que o Brasil disputa o torneio com a Seleção B?

O principal objetivo da CBV é utilizar a competição como uma oportunidade para desenvolver atletas que fazem parte do planejamento da seleção brasileira.

Em vez de convocar o grupo principal, a entidade optou por levar jogadores que estão em processo de crescimento e podem integrar o elenco comandado por Bernardinho nos próximos anos.

Com mais tempo em quadra e maior responsabilidade durante os jogos, esses atletas acumulam experiência internacional importante para futuras competições de alto nível.

Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei
Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino - Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei

Equipe reúne atletas em fase de transição

Apesar de ser chamada de Seleção B, o elenco brasileiro não é formado apenas por estreantes.

Alguns jogadores já tiveram oportunidades recentes na equipe principal, inclusive em competições como a Liga das Nações (VNL). É o caso do levantador Gabriel Bieler e dos centrais Thiery e Guilherme Voss.

A expectativa da comissão técnica é que esses atletas assumam protagonismo na Copa Sul-Americana, acelerando o processo de amadurecimento dentro da seleção.

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Planejamento também considera o calendário internacional

Outro fator levado em consideração é o calendário da temporada. Com uma equipe alternativa, o Brasil consegue disputar a competição continental sem sobrecarregar os atletas do elenco principal.

Ao mesmo tempo, a seleção segue brigando pelos objetivos esportivos do torneio, entre eles a classificação para o Campeonato Sul-Americano e a vaga direta nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Antes da estreia na Bolívia, o grupo comandado por Nery Tambeiro acumulou oito vitórias em nove amistosos, enfrentando Chile e Coreia do Sul durante a preparação.

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Convocados do Brasil para a Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026

Levantadores

  • Gabriel Bieler
  • Mateus Bender
  • Matheus Bento

Oposto

  • Sabino

Ponteiros

  • Maicon
  • Leo Lukas
  • Paulo
  • Robert
  • Thiago Vaccari
  • Marcus Coelho

Centrais

  • Thiery
  • Guilherme Voss
  • Geovane Kuhnen
  • Yan Patrick

Líberos

  • Matheus Bandini
  • João Centola

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.