Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino: veja tabela de classificação, jogos e principais informações

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Competição reúne 24 seleções divididas em quatro grupos e terá fase eliminatória a partir das oitavas de final; confira a tabela completa

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O Campeonato Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino 2026 reúne 24 seleções na disputa pelo título da categoria. As equipes estão divididas em quatro grupos com seis integrantes cada, e apenas as duas últimas colocadas de cada chave serão eliminadas na primeira fase.

O Brasil integra o Grupo C, ao lado de Argentina, Croácia, Espanha, Japão e Polônia. A estreia da seleção brasileira será diante da Croácia, no dia 6 de agosto, às 18h.

Como funciona o Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino?

Na primeira fase, as seleções disputam partidas em turno único dentro de seus respectivos grupos.

Ao fim dessa etapa, os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a competição passa a ser disputada em sistema eliminatório até a decisão, marcada para o dia 16 de agosto.

As equipes eliminadas durante o mata-mata continuam disputando partidas para definir a classificação final do torneio.

Grupos do Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino

Grupo A

1º Chile — 0 ponto (0 jogo)

2º Egito — 0 ponto (0 jogo)

3º Estados Unidos — 0 ponto (0 jogo)

4º Tailândia — 0 ponto (0 jogo)

5º Tchéquia — 0 ponto (0 jogo)

6º Turquia — 0 ponto (0 jogo)

Grupo B

1º Filipinas — 0 ponto (0 jogo)

2º México — 0 ponto (0 jogo)

3º Peru — 0 ponto (0 jogo)

4º República Popular da China — 0 ponto (0 jogo)

5º Tunísia — 0 ponto (0 jogo)

6º Venezuela — 0 ponto (0 jogo)

Grupo C

1º Argentina — 0 ponto (0 jogo)

2º Brasil — 0 ponto (0 jogo)

3º Croácia — 0 ponto (0 jogo)

4º Espanha — 0 ponto (0 jogo)

5º Japão — 0 ponto (0 jogo)

6º Polônia — 0 ponto (0 jogo)

Grupo D

1º Argélia — 0 ponto (0 jogo)

2º Itália — 0 ponto (0 jogo)

3º Porto Rico — 0 ponto (0 jogo)

4º República da Coreia — 0 ponto (0 jogo)

5º República Dominicana — 0 ponto (0 jogo)

6º Taipé Chinesa — 0 ponto (0 jogo)

Programação da primeira fase

6 de agosto (quinta-feira)

15h - Egito x Estados Unidos (Grupo A)

15h - Argentina x Polônia (Grupo C)

15h - México x Venezuela (Grupo B)

15h - Porto Rico x República da Coreia (Grupo D)

18h - Turquia x Tailândia (Grupo A)

18h - Brasil x Croácia (Grupo C)

18h - Peru x Tunísia (Grupo B)

18h - Taipé Chinesa x República Dominicana (Grupo D)

21h - Chile x Tchéquia (Grupo A)

21h - Japão x Espanha (Grupo C)

21h - RP China x Filipinas (Grupo B)

21h - Itália x Argélia (Grupo D)

7 de agosto (sexta-feira)

15h - Turquia x Estados Unidos (Grupo A)

15h - Brasil x Polônia (Grupo C)

15h - Peru x Venezuela (Grupo B)

15h - Taipé Chinesa x República da Coreia (Grupo D)

18h - Egito x Tchéquia (Grupo A)

18h - Argentina x Espanha (Grupo C)

18h - México x Filipinas (Grupo B)

18h - Porto Rico x Argélia (Grupo D)

21h - Chile x Tailândia (Grupo A)

21h - Japão x Croácia (Grupo C)

21h - RP China x Tunísia (Grupo B)

21h - Itália x República Dominicana (Grupo D)

8 de agosto (sábado)

15h - Turquia x Egito (Grupo A)

15h - Brasil x Argentina (Grupo C)

15h - Peru x México (Grupo B)

15h - Taipé Chinesa x Porto Rico (Grupo D)

18h - Tailândia x Tchéquia (Grupo A)

18h - Croácia x Espanha (Grupo C)

18h - Tunísia x Filipinas (Grupo B)

18h - República Dominicana x Argélia (Grupo D)

21h - Chile x Estados Unidos (Grupo A)

21h - Japão x Polônia (Grupo C)

21h - RP China x Venezuela (Grupo B)

21h - Itália x República da Coreia (Grupo D)

10 de agosto (segunda-feira)

15h - Estados Unidos x Tailândia (Grupo A)

15h - Polônia x Croácia (Grupo C)

15h - Venezuela x Tunísia (Grupo B)

15h - República da Coreia x República Dominicana (Grupo D)

18h - Turquia x Tchéquia (Grupo A)

18h - Brasil x Espanha (Grupo C)

18h - Peru x Filipinas (Grupo B)

18h - Taipé Chinesa x Argélia (Grupo D)

21h - Chile x Egito (Grupo A)

21h - Japão x Argentina (Grupo C)

21h - RP China x México (Grupo B)

21h - Itália x Porto Rico (Grupo D)

11 de agosto (terça-feira)