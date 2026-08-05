Jogos do Brasil no Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino: veja o calendário e onde assistir
A Seleção Brasileira estreia diante da Croácia e terá cinco compromissos na fase de grupos; confira datas, horários e onde assistir
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A Seleção Brasileira Sub-17 feminina de vôlei inicia nesta semana a caminhada no Campeonato Mundial da categoria. A equipe comandada pelo técnico Dentinho está no Grupo C e disputará cinco partidas na primeira fase da competição.
O Brasil terá pela frente Croácia, Polônia, Argentina, Espanha e Japão. Os confrontos serão realizados na cidade de Santiago, e todas as partidas da seleção terão transmissão ao vivo pela Volleyball TV, plataforma oficial de streaming da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).
Grupo do Brasil no Mundial sub-17
- Brasil
- Argentina
- Croácia
- Espanha
- Japão
- Polônia
Jogos do Brasil no Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino
- 06/08 (quinta-feira), às 18h: Brasil x Croácia
- 07/08 (sexta-feira), às 15h: Brasil x Polônia
- 08/08 (sábado), às 15h: Brasil x Argentina
- 10/08 (segunda-feira), às 18h: Brasil x Espanha
- 11/08 (terça-feira), às 21h: Japão x Brasil
Onde assistir aos jogos do Brasil
Todas as partidas da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 de Vôlei Feminino terão transmissão exclusiva pela Volleyball TV, serviço oficial de streaming da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).
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Como funciona o Mundial Sub-17?
O torneio reúne 24 seleções, divididas em quatro grupos com seis equipes cada. Na primeira fase, todos se enfrentam dentro da própria chave em turno único.
Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final. A partir dessa etapa, a competição passa a ser disputada em formato eliminatório até a decisão do título.