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Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026: veja grupos, classificação e próximos jogos

A competição reúne oito seleções em Cochabamba, na Bolívia, e garante vagas para o Campeonato Sul-Americano e para os Jogos Pan-Americanos

Por Thiago Seabra Publicado em 05/08/2026 às 13:13
Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino
Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino - Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei

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A Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 começa nesta quarta-feira (5) e será disputada até o dia 9 de agosto, reunindo oito seleções no Coliseo José Castro Méndez (La Coronilla), em Cochabamba, na Bolívia.

Além da disputa pelo título continental, a competição vale vagas para o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, marcado para setembro, no Rio de Janeiro. O campeão também assegura classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Como funciona a Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino?

As oito seleções participantes foram divididas em dois grupos com quatro equipes. Na primeira fase, todos se enfrentam em turno único dentro da própria chave.

Ao término da fase de grupos, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais. As seleções que terminarem em terceiro e quarto disputarão partidas para definir as posições entre o quinto e o oitavo lugar.

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Grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026

Grupo A

  • Argentina
  • Bolívia
  • Chile
  • Peru

Classificação

  • 1º Argentina — 0 ponto (0 jogo)
  • 2º Chile — 0 ponto (0 jogo)
  • 3º Peru — 0 ponto (0 jogo)
  • 4º Bolívia — 0 ponto (0 jogo)

Grupo B

  • Brasil
  • Colômbia
  • Paraguai
  • Venezuela

Classificação

  • 1º Brasil — 0 ponto (0 jogo)
  • 2º Colômbia — 0 ponto (0 jogo)
  • 3º Paraguai — 0 ponto (0 jogo)
  • 4º Venezuela — 0 ponto (0 jogo)

Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei
Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino - Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei

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Próximos jogos da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

Quarta-feira (5 de agosto)

  • 14h — Chile x Peru
  • 16h30 — Brasil x Paraguai
  • 19h — Colômbia x Venezuela
  • 21h30 — Argentina x Bolívia

Quinta-feira (6 de agosto)

  • 14h — Colômbia x Paraguai
  • 16h30 — Brasil x Venezuela
  • 19h — Chile x Bolívia
  • 21h30 — Argentina x Peru

Sexta-feira (7 de agosto)

  • 14h — Venezuela x Paraguai
  • 16h30 — Brasil x Colômbia
  • 19h — Bolívia x Peru
  • 21h30 — Argentina x Chile

Brasil aposta em equipe renovada

O Brasil disputa a competição com uma equipe renovada, comandada por Nery Tambeiro. A participação faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Vôlei para dar experiência internacional a jovens atletas que podem integrar o elenco principal no futuro.

Entre os convocados estão jogadores que já participaram da Liga das Nações (VNL), como o levantador Gabriel Bieler e os centrais Guilherme Voss e Thiery. No ataque, Sabino e Maicon aparecem entre as principais referências da equipe.

Antes da estreia na Bolívia, a seleção brasileira acumulou oito vitórias em nove amistosos diante de Chile e Coreia do Sul, chegando ao torneio em boa fase.

O que está em jogo?

Além do título da Copa Sul-Americana, a competição distribui vagas importantes para o calendário internacional. Os quatro primeiros colocados garantem presença no Campeonato Sul-Americano, que será disputado em setembro, no Rio de Janeiro.

Já a seleção campeã em Cochabamba assegura vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Posteriormente, o vencedor do Campeonato Sul-Americano conquistará a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.