Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026: veja grupos, classificação e próximos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A competição reúne oito seleções em Cochabamba, na Bolívia, e garante vagas para o Campeonato Sul-Americano e para os Jogos Pan-Americanos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 começa nesta quarta-feira (5) e será disputada até o dia 9 de agosto, reunindo oito seleções no Coliseo José Castro Méndez (La Coronilla), em Cochabamba, na Bolívia.

Além da disputa pelo título continental, a competição vale vagas para o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, marcado para setembro, no Rio de Janeiro. O campeão também assegura classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Como funciona a Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino?

As oito seleções participantes foram divididas em dois grupos com quatro equipes. Na primeira fase, todos se enfrentam em turno único dentro da própria chave.

Ao término da fase de grupos, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais. As seleções que terminarem em terceiro e quarto disputarão partidas para definir as posições entre o quinto e o oitavo lugar.

Grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026

Grupo A

Argentina

Bolívia

Chile

Peru

Classificação

1º Argentina — 0 ponto (0 jogo)

2º Chile — 0 ponto (0 jogo)

3º Peru — 0 ponto (0 jogo)

4º Bolívia — 0 ponto (0 jogo)

Grupo B

Brasil

Colômbia

Paraguai

Venezuela

Classificação

1º Brasil — 0 ponto (0 jogo)

2º Colômbia — 0 ponto (0 jogo)

3º Paraguai — 0 ponto (0 jogo)

4º Venezuela — 0 ponto (0 jogo)

Imagem dos jogadores da seleção brasileira B de vôlei masculino - Reprodução/ Instagram/ CBV Vôlei

Próximos jogos da Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

Quarta-feira (5 de agosto)

14h — Chile x Peru

16h30 — Brasil x Paraguai

19h — Colômbia x Venezuela

21h30 — Argentina x Bolívia

Quinta-feira (6 de agosto)

14h — Colômbia x Paraguai

16h30 — Brasil x Venezuela

19h — Chile x Bolívia

21h30 — Argentina x Peru

Sexta-feira (7 de agosto)

14h — Venezuela x Paraguai

16h30 — Brasil x Colômbia

19h — Bolívia x Peru

21h30 — Argentina x Chile

Brasil aposta em equipe renovada

O Brasil disputa a competição com uma equipe renovada, comandada por Nery Tambeiro. A participação faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Vôlei para dar experiência internacional a jovens atletas que podem integrar o elenco principal no futuro.

Entre os convocados estão jogadores que já participaram da Liga das Nações (VNL), como o levantador Gabriel Bieler e os centrais Guilherme Voss e Thiery. No ataque, Sabino e Maicon aparecem entre as principais referências da equipe.

Antes da estreia na Bolívia, a seleção brasileira acumulou oito vitórias em nove amistosos diante de Chile e Coreia do Sul, chegando ao torneio em boa fase.

O que está em jogo?

Além do título da Copa Sul-Americana, a competição distribui vagas importantes para o calendário internacional. Os quatro primeiros colocados garantem presença no Campeonato Sul-Americano, que será disputado em setembro, no Rio de Janeiro.

Já a seleção campeã em Cochabamba assegura vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Posteriormente, o vencedor do Campeonato Sul-Americano conquistará a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.