Brasil x Paraguai ao vivo: onde assistir, horário e estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

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A Seleção Brasileira Masculina B inicia sua caminhada na competição continental diante do Paraguai; confira transmissão, horário e mais detalhes

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O Brasil estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 nesta quarta-feira (5), diante do Paraguai, às 16h30 (horário de Brasília), em Cochabamba, na Bolívia.

A competição será disputada entre os dias 5 e 9 de agosto, reunindo seleções sul-americanas. A equipe brasileira entra em quadra representada pela Seleção Brasileira Masculina B, criada para ampliar a observação de atletas visando os próximos ciclos internacionais.

Depois da estreia, o Brasil ainda enfrentará Venezuela, na quinta-feira (6), e Colômbia, na sexta-feira (7), sempre às 16h30, pela fase de grupos.

Como chega a Seleção Brasileira

Comandada pelo técnico Nery Tambeiro, a Seleção Brasileira B disputa a competição com foco no desenvolvimento de novos talentos que poderão integrar futuramente o grupo principal dirigido por Bernardinho.

Antes da viagem para a Bolívia, o Brasil realizou uma série de amistosos preparatórios contra Chile e Coreia do Sul. O desempenho foi positivo, com oito vitórias em nove partidas, resultado que aumenta a confiança para a estreia.

Durante essa preparação, Sabino e Maicon foram os principais destaques ofensivos. O elenco também conta com atletas que já passaram pela seleção principal, como o levantador Gabriel Bieler e os centrais Guilherme Voss e Thiery.

Imagem dos jogadores do Brasil B de vôlei masculino - Divulgação/CBV

Onde assistir Brasil x Paraguai ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na TV por assinatura, e pelo canal oficial Sudamericano Cocha 2026, no YouTube.

Convocados do Brasil

Levantadores

Gabriel Bieler e Mateus Bender.

Opostos

Sabino e Samuel.

Ponteiros

Maicon, Léo Lukas, Paulo, Robert e Marcus Coelho.

Centrais

Thiery, Guilherme Voss, Geovane Kuhnen e Yan Patrick.

Líbero

Matheus Bandini.

O levantador Matheus Bento, o ponteiro Thiago Vaccari e o líbero João Centola, que participaram da preparação, não seguiram com a delegação para a competição.

Ficha técnica