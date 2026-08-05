Brasil x Paraguai ao vivo: onde assistir, horário e estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino
A Seleção Brasileira Masculina B inicia sua caminhada na competição continental diante do Paraguai; confira transmissão, horário e mais detalhes
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O Brasil estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026 nesta quarta-feira (5), diante do Paraguai, às 16h30 (horário de Brasília), em Cochabamba, na Bolívia.
A competição será disputada entre os dias 5 e 9 de agosto, reunindo seleções sul-americanas. A equipe brasileira entra em quadra representada pela Seleção Brasileira Masculina B, criada para ampliar a observação de atletas visando os próximos ciclos internacionais.
Depois da estreia, o Brasil ainda enfrentará Venezuela, na quinta-feira (6), e Colômbia, na sexta-feira (7), sempre às 16h30, pela fase de grupos.
Como chega a Seleção Brasileira
Comandada pelo técnico Nery Tambeiro, a Seleção Brasileira B disputa a competição com foco no desenvolvimento de novos talentos que poderão integrar futuramente o grupo principal dirigido por Bernardinho.
Antes da viagem para a Bolívia, o Brasil realizou uma série de amistosos preparatórios contra Chile e Coreia do Sul. O desempenho foi positivo, com oito vitórias em nove partidas, resultado que aumenta a confiança para a estreia.
Durante essa preparação, Sabino e Maicon foram os principais destaques ofensivos. O elenco também conta com atletas que já passaram pela seleção principal, como o levantador Gabriel Bieler e os centrais Guilherme Voss e Thiery.
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Onde assistir Brasil x Paraguai ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na TV por assinatura, e pelo canal oficial Sudamericano Cocha 2026, no YouTube.
Convocados do Brasil
Levantadores
Gabriel Bieler e Mateus Bender.
Opostos
Sabino e Samuel.
Ponteiros
Maicon, Léo Lukas, Paulo, Robert e Marcus Coelho.
Centrais
Thiery, Guilherme Voss, Geovane Kuhnen e Yan Patrick.
Líbero
Matheus Bandini.
O levantador Matheus Bento, o ponteiro Thiago Vaccari e o líbero João Centola, que participaram da preparação, não seguiram com a delegação para a competição.
Ficha técnica
- Competição: Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino 2026
- Fase: Fase de grupos
- Jogo: Brasil x Paraguai
- Data: 05/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Cochabamba, Bolívia
- Transmissão: SporTV2 (TV fechada) e canal Sudamericano Cocha 2026 (YouTube)