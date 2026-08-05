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Brasil x Croácia ao vivo: onde assistir, horário e estreia no Mundial Feminino Sub-17 de Vôlei

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na competição disputada no Chile diante da Croácia; confira transmissão, horário e o cenário da estreia

Por Thiago Seabra Publicado em 05/08/2026 às 15:02
Imagem das jogadoras do sub-17 da seleção brasileira feminina
Imagem das jogadoras do sub-17 da seleção brasileira feminina - Divulgação/ CBV

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O Brasil estreia no Mundial Feminino Sub-17 de Vôlei 2026 nesta quinta-feira (6), diante da Croácia, às 18h (horário de Brasília), em Santiago, no Chile.

A competição reúne 24 seleções e marca a segunda edição do torneio organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). A Seleção Brasileira busca iniciar a campanha com vitória em um grupo considerado um dos mais equilibrados da competição.

Vice-campeã sul-americana da categoria, a equipe comandada por Marcelo Freitas, o Dentinho, chega embalada após conquistar um torneio preparatório realizado no Chile na última semana.

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Como chegam as seleções

O Brasil integra o Grupo C, ao lado de Croácia, Japão, Polônia, Argentina e Espanha. As quatro melhores equipes da chave avançam às oitavas de final, etapa que dará início ao mata-mata até a decisão, marcada para o dia 16 de agosto.

A preparação brasileira durou cerca de quatro meses e foi encerrada com o título de um quadrangular amistoso disputado em solo chileno. Na final, a equipe derrotou o Japão por 3 sets a 1, de virada, aumentando a confiança para o início do Mundial.

Segundo o técnico Marcelo Freitas, a Croácia apresenta um elenco com atletas de boa estatura e qualidade técnica. A estratégia brasileira será apostar na inteligência tática e na versatilidade do grupo para superar o desafio da estreia.

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Onde assistir Brasil x Croácia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Volleyball TV (VBTV), plataforma oficial de streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Elenco do Brasil

Levantadoras

  • Catarina e Laura Dias.

Oposta

  • Sophia Levandoski.

Ponteiras

  • Victoria Martini (capitã), Luiza Queiroz, Marina Maccarone, Meilani, Pietra Bastos e Victoria Gama.

Centrais

  • Eduarda Bender, Isadora Costa e Sofia Arruda.

Líberos

  • Carolina Bittencourt e Jordana.

Ficha técnica

  • Competição: Mundial Feminino Sub-17 de Vôlei 2026
  • Fase: Fase de grupos
  • Jogo: Brasil x Croácia
  • Data: 06/08/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Santiago, Chile
  • Transmissão: Volleyball TV (VBTV - streaming)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.