Quando será a final da VNL Masculina 2026? Veja data, horário e confrontos das semifinais
Polônia confirmou a última vaga nas semifinais e enfrentará a Eslovênia; Japão e Estados Unidos disputam o outro lugar na decisão
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A VNL Masculina 2026 já conhece os quatro semifinalistas. Nesta quinta-feira (30), a Polônia venceu a Ucrânia por 3 sets a 1 e garantiu a última vaga na próxima fase da competição.
Com isso, as semifinais estão definidas. A Polônia enfrentará a Eslovênia, enquanto Japão e Estados Unidos disputarão a outra vaga na decisão.
Todos os confrontos da fase final da Liga das Nações Masculina estão sendo realizados em Ningbo Beilun, na China.
Quando será a final da VNL Masculina 2026?
A decisão da Liga das Nações Masculina será disputada no domingo (02/08), às 08h30 (horário de Brasília), entre os vencedores das duas semifinais.
Antes da grande final, também será realizada a disputa pelo terceiro lugar, marcada para as 04h40 do mesmo dia.
- Disputa do 3º lugar: domingo (02/08), às 04h40.
- Final: domingo (02/08), às 08h30.
Semifinais da VNL Masculina
- Eslovênia x Polônia — sábado (01/08), às 04h00.
- Japão x Estados Unidos — sábado (01/08), às 08h30.
Resultados das quartas de final
- Eslovênia 3 x 0 Turquia — 25/21, 35/33 e 39/37.
- Japão 3 x 1 China — 23/25, 25/23, 25/16 e 25/23.
- Estados Unidos 3 x 0 Itália — 25/22, 25/21 e 25/21.
- Polônia 3 x 1 Ucrânia — 25/22, 22/25, 25/20 e 25/17.
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Calendário da fase final da VNL Masculina 2026
- Sábado (01/08), às 04h00: Eslovênia x Polônia.
- Sábado (01/08), às 08h30: Japão x Estados Unidos.
- Domingo (02/08), às 04h40: Disputa do 3º lugar.
- Domingo (02/08), às 08h30: Final da VNL Masculina.
Onde assistir à fase final da VNL Masculina
Os jogos decisivos da Liga das Nações Masculina têm transmissão ao vivo para o Brasil.
- TV fechada: sportv2.
- Streaming: VBTV.
- Streaming: Globoplay.