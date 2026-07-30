Quando será a final da VNL Masculina 2026? Veja data, horário e confrontos das semifinais

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Polônia confirmou a última vaga nas semifinais e enfrentará a Eslovênia; Japão e Estados Unidos disputam o outro lugar na decisão

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A VNL Masculina 2026 já conhece os quatro semifinalistas. Nesta quinta-feira (30), a Polônia venceu a Ucrânia por 3 sets a 1 e garantiu a última vaga na próxima fase da competição.

Com isso, as semifinais estão definidas. A Polônia enfrentará a Eslovênia, enquanto Japão e Estados Unidos disputarão a outra vaga na decisão.

Todos os confrontos da fase final da Liga das Nações Masculina estão sendo realizados em Ningbo Beilun, na China.

Quando será a final da VNL Masculina 2026?

A decisão da Liga das Nações Masculina será disputada no domingo (02/08), às 08h30 (horário de Brasília), entre os vencedores das duas semifinais.

Antes da grande final, também será realizada a disputa pelo terceiro lugar, marcada para as 04h40 do mesmo dia.

Disputa do 3º lugar: domingo (02/08), às 04h40.

domingo (02/08), às 04h40. Final: domingo (02/08), às 08h30.

Semifinais da VNL Masculina

Eslovênia x Polônia — sábado (01/08), às 04h00.

— sábado (01/08), às 04h00. Japão x Estados Unidos — sábado (01/08), às 08h30.

Resultados das quartas de final

Eslovênia 3 x 0 Turquia — 25/21, 35/33 e 39/37.

— 25/21, 35/33 e 39/37. Japão 3 x 1 China — 23/25, 25/23, 25/16 e 25/23.

— 23/25, 25/23, 25/16 e 25/23. Estados Unidos 3 x 0 Itália — 25/22, 25/21 e 25/21.

— 25/22, 25/21 e 25/21. Polônia 3 x 1 Ucrânia — 25/22, 22/25, 25/20 e 25/17.

Calendário da fase final da VNL Masculina 2026

Sábado (01/08), às 04h00: Eslovênia x Polônia.

Eslovênia x Polônia. Sábado (01/08), às 08h30: Japão x Estados Unidos.

Japão x Estados Unidos. Domingo (02/08), às 04h40: Disputa do 3º lugar.

Disputa do 3º lugar. Domingo (02/08), às 08h30: Final da VNL Masculina.

Onde assistir à fase final da VNL Masculina

Os jogos decisivos da Liga das Nações Masculina têm transmissão ao vivo para o Brasil.