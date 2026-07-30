fechar
Volei |

Jogos e resultados da VNL Masculina hoje (30/07): Estados Unidos eliminam a Itália e avançam à semifinal

Seleção norte-americana superou a Itália por 3 sets a 0 e enfrentará o Japão na semifinal da Liga das Nações de Vôlei Masculino; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 30/07/2026 às 8:37
Imagem dos jogadores de vôlei dos Estados Unidos na VNL Masculina
Imagem dos jogadores de vôlei dos Estados Unidos na VNL Masculina - Reprodução/ Instagram: @usavolleyball

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A fase eliminatória da VNL Masculina 2026 segue movimentando o torneio nesta quinta-feira (30). O principal destaque do dia foi a classificação dos Estados Unidos, que derrotaram a Itália por 3 sets a 0 e confirmaram presença nas semifinais.

Com o resultado, os norte-americanos enfrentarão o Japão, que eliminou a China nas quartas de final. A outra semifinal reunirá a Eslovênia e o vencedor do confronto entre Polônia e Ucrânia, último jogo desta fase.

Resultados das quartas de final da VNL Masculina

  • Eslovênia 3 x 0 Turquia — parciais de 25/21, 35/33 e 39/37.
  • Japão 3 x 1 China — parciais de 23/25, 25/23, 25/16 e 25/23.
  • Estados Unidos 3 x 0 Itália — parciais de 25/22, 25/21 e 25/21.
  • Polônia x Ucrânia — quinta-feira (30), às 08h30.
  • Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!

Estados Unidos garantem vaga na semifinal

Sem perder nenhum set, os Estados Unidos controlaram a partida diante da Itália e fecharam o confronto com parciais de 25/22, 25/21 e 25/21. A vitória colocou a equipe entre as quatro melhores da competição e definiu o duelo contra o Japão na próxima fase.

Até o momento, Eslovênia, Japão e Estados Unidos já estão classificados para as semifinais. A última vaga será conhecida após o confronto entre Polônia e Ucrânia.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos das semifinais

  • Semifinal 1 — Eslovênia x vencedor de Polônia x Ucrânia — sábado (01/08), às 04h00.
  • Semifinal 2 — Japão x Estados Unidos — sábado (01/08), às 08h30.

Quando será a final da VNL Masculina?

As disputas pelas medalhas serão realizadas no domingo (02), com a decisão do terceiro lugar antes da grande final.

  • Disputa do 3º lugar — Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2 — domingo (02/08), às 04h40.
  • Final — Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 — domingo (02/08), às 08h30.

Leia Também

Onde assistir à VNL Masculina 2026 ao vivo

As partidas da fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino terão transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TV fechada: sportv2.
  • Streaming: VBTV.
  • Streaming: Globoplay.

Leia também

Jogos da VNL Masculina hoje (29/07): veja os resultados e os classificados para as semifinais
VOLEI MASCULINO

Jogos da VNL Masculina hoje (29/07): veja os resultados e os classificados para as semifinais
Por que o Brasil não está na fase final da VNL Masculina 2026? Entenda
VOLEI MASCULINO

Por que o Brasil não está na fase final da VNL Masculina 2026? Entenda

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.