Jogos e resultados da VNL Masculina hoje (30/07): Estados Unidos eliminam a Itália e avançam à semifinal
Seleção norte-americana superou a Itália por 3 sets a 0 e enfrentará o Japão na semifinal da Liga das Nações de Vôlei Masculino; saiba mais
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A fase eliminatória da VNL Masculina 2026 segue movimentando o torneio nesta quinta-feira (30). O principal destaque do dia foi a classificação dos Estados Unidos, que derrotaram a Itália por 3 sets a 0 e confirmaram presença nas semifinais.
Com o resultado, os norte-americanos enfrentarão o Japão, que eliminou a China nas quartas de final. A outra semifinal reunirá a Eslovênia e o vencedor do confronto entre Polônia e Ucrânia, último jogo desta fase.
Resultados das quartas de final da VNL Masculina
- Eslovênia 3 x 0 Turquia — parciais de 25/21, 35/33 e 39/37.
- Japão 3 x 1 China — parciais de 23/25, 25/23, 25/16 e 25/23.
- Estados Unidos 3 x 0 Itália — parciais de 25/22, 25/21 e 25/21.
- Polônia x Ucrânia — quinta-feira (30), às 08h30.
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Estados Unidos garantem vaga na semifinal
Sem perder nenhum set, os Estados Unidos controlaram a partida diante da Itália e fecharam o confronto com parciais de 25/22, 25/21 e 25/21. A vitória colocou a equipe entre as quatro melhores da competição e definiu o duelo contra o Japão na próxima fase.
Até o momento, Eslovênia, Japão e Estados Unidos já estão classificados para as semifinais. A última vaga será conhecida após o confronto entre Polônia e Ucrânia.
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Jogos das semifinais
- Semifinal 1 — Eslovênia x vencedor de Polônia x Ucrânia — sábado (01/08), às 04h00.
- Semifinal 2 — Japão x Estados Unidos — sábado (01/08), às 08h30.
Quando será a final da VNL Masculina?
As disputas pelas medalhas serão realizadas no domingo (02), com a decisão do terceiro lugar antes da grande final.
- Disputa do 3º lugar — Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2 — domingo (02/08), às 04h40.
- Final — Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 — domingo (02/08), às 08h30.
Onde assistir à VNL Masculina 2026 ao vivo
As partidas da fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino terão transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TV fechada: sportv2.
- Streaming: VBTV.
- Streaming: Globoplay.