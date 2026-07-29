Por que o Brasil não está na fase final da VNL Masculina 2026? Entenda
A Seleção Brasileira terminou a fase classificatória na nona colocação e ficou fora das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei
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O Brasil não disputará a fase final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026. A Seleção Brasileira foi eliminada ainda na fase classificatória após terminar a competição na 9ª colocação, ficando fora do grupo das oito equipes que avançaram ao mata-mata.
A equipe comandada pelo Brasil encerrou a primeira fase com sete vitórias, cinco derrotas e 19 pontos. Ao longo das 12 partidas, conquistou 23 sets e perdeu 21.
Apesar de chegar à última semana da VNL ainda com chances de classificação, a sequência de resultados não foi suficiente para colocar a seleção entre as oito melhores campanhas da fase de grupos.
Por que o Brasil foi eliminado da VNL Masculina?
O regulamento da VNL prevê que apenas as oito melhores seleções da fase classificatória avancem para as quartas de final.
Como terminou em 9º lugar, o Brasil ficou imediatamente fora da fase eliminatória. Dessa forma, a equipe não participa das quartas de final, semifinais e da disputa pelo título da competição.
Campanha do Brasil na VNL Masculina 2026
|Partida
|Resultado
|Brasil x Irã
|Brasil 3 x 1 Irã
|Brasil x Bélgica
|Brasil 3 x 1 Bélgica
|Brasil x Sérvia
|Brasil 3 x 0 Sérvia
|Brasil x Argentina
|Brasil 3 x 2 Argentina
|Ucrânia x Brasil
|Ucrânia 3 x 1 Brasil
|Itália x Brasil
|Itália 3 x 1 Brasil
|Eslovênia x Brasil
|Eslovênia 3 x 0 Brasil
|Brasil x Canadá
|Brasil 3 x 2 Canadá
|Brasil x França
|Brasil 3 x 0 França
|Estados Unidos x Brasil
|Estados Unidos 3 x 0 Brasil
|Polônia x Brasil
|Polônia 3 x 0 Brasil
|Brasil x China
|Brasil 3 x 0 China
Como está a fase final da VNL Masculina 2026?
Com o Brasil eliminado, oito seleções seguem na disputa pelo título da Liga das Nações.
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Quartas de final
- Eslovênia 3 x 0 Turquia
- Japão x China (em andamento: China vence por 1 set a 0)
- Itália x Estados Unidos — 30/07, às 04h00
- Polônia x Ucrânia — 30/07, às 08h30
Semifinais
- Eslovênia x vencedor de Japão x China — 01/08, às 04h00
- Vencedor de Itália x Estados Unidos x vencedor de Polônia x Ucrânia — 01/08, às 08h30
Finais
- Disputa do 3º lugar: 02/08, às 04h00
- Final: 02/08, às 08h30