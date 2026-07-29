Por que o Brasil não está na fase final da VNL Masculina 2026? Entenda

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A Seleção Brasileira terminou a fase classificatória na nona colocação e ficou fora das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei

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O Brasil não disputará a fase final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026. A Seleção Brasileira foi eliminada ainda na fase classificatória após terminar a competição na 9ª colocação, ficando fora do grupo das oito equipes que avançaram ao mata-mata.

A equipe comandada pelo Brasil encerrou a primeira fase com sete vitórias, cinco derrotas e 19 pontos. Ao longo das 12 partidas, conquistou 23 sets e perdeu 21.

Apesar de chegar à última semana da VNL ainda com chances de classificação, a sequência de resultados não foi suficiente para colocar a seleção entre as oito melhores campanhas da fase de grupos.

Por que o Brasil foi eliminado da VNL Masculina?

O regulamento da VNL prevê que apenas as oito melhores seleções da fase classificatória avancem para as quartas de final.

Como terminou em 9º lugar, o Brasil ficou imediatamente fora da fase eliminatória. Dessa forma, a equipe não participa das quartas de final, semifinais e da disputa pelo título da competição.

Campanha do Brasil na VNL Masculina 2026

Partida Resultado Brasil x Irã Brasil 3 x 1 Irã Brasil x Bélgica Brasil 3 x 1 Bélgica Brasil x Sérvia Brasil 3 x 0 Sérvia Brasil x Argentina Brasil 3 x 2 Argentina Ucrânia x Brasil Ucrânia 3 x 1 Brasil Itália x Brasil Itália 3 x 1 Brasil Eslovênia x Brasil Eslovênia 3 x 0 Brasil Brasil x Canadá Brasil 3 x 2 Canadá Brasil x França Brasil 3 x 0 França Estados Unidos x Brasil Estados Unidos 3 x 0 Brasil Polônia x Brasil Polônia 3 x 0 Brasil Brasil x China Brasil 3 x 0 China

Como está a fase final da VNL Masculina 2026?

Com o Brasil eliminado, oito seleções seguem na disputa pelo título da Liga das Nações.

Quartas de final

Eslovênia 3 x 0 Turquia

Japão x China (em andamento: China vence por 1 set a 0)

(em andamento: China vence por 1 set a 0) Itália x Estados Unidos — 30/07, às 04h00

— 30/07, às 04h00 Polônia x Ucrânia — 30/07, às 08h30

Semifinais

Eslovênia x vencedor de Japão x China — 01/08, às 04h00

— 01/08, às 04h00 Vencedor de Itália x Estados Unidos x vencedor de Polônia x Ucrânia — 01/08, às 08h30

Finais