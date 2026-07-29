Jogos da VNL Masculina hoje (29/07): veja os resultados e os classificados para as semifinais
Eslovênia garantiu vaga na semifinal após vencer a Turquia, enquanto China e Japão disputam a outra vaga da chave; confira os detalhes
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As quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) começaram nesta quarta-feira (29), com um semifinalista já definido e outro confronto ainda em andamento.
A Eslovênia confirmou a vaga ao derrotar a Turquia por 3 sets a 0. Já o duelo entre China e Japão segue sendo disputado e definirá o adversário dos eslovenos na semifinal.
Resultados da VNL Masculina hoje (29/07)
Eslovênia 3 x 0 Turquia
- 1º set: 25 x 21
- 2º set: 35 x 33
- 3º set: 39 x 37
Com a vitória por 3 sets a 0, a Eslovênia garantiu classificação para a semifinal da VNL Masculina.
Maiores pontuadores de Eslovênia x Turquia
- Tine Moi (Eslovênia): 25 pontos (25 de ataque).
- Adis Lagumdija (Turquia): 21 pontos (20 de ataque e 1 de saque).
Classificados para as semifinais
- Eslovênia
- China ou Japão (em disputa)
- Itália ou Estados Unidos (quartas de final em 30/07)
- Polônia ou Ucrânia (quartas de final em 30/07)
A Eslovênia enfrentará o vencedor de China x Japão. A outra semifinal será formada pelos vencedores dos confrontos entre Itália x Estados Unidos e Polônia x Ucrânia.
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Próximos jogos da VNL Masculina
- Itália x Estados Unidos — 30/07, às 04h00
- Polônia x Ucrânia — 30/07, às 08h30