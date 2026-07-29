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Jogos da VNL Masculina hoje (29/07): veja os resultados e os classificados para as semifinais

Eslovênia garantiu vaga na semifinal após vencer a Turquia, enquanto China e Japão disputam a outra vaga da chave; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 29/07/2026 às 9:25
Imagem de jogador de vôlei da Turquia na VNL Masculina 2026
Imagem de jogador de vôlei da Turquia na VNL Masculina 2026 - Reprodução/ Instagram: @tvforgtr

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As quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) começaram nesta quarta-feira (29), com um semifinalista já definido e outro confronto ainda em andamento.

A Eslovênia confirmou a vaga ao derrotar a Turquia por 3 sets a 0. Já o duelo entre China e Japão segue sendo disputado e definirá o adversário dos eslovenos na semifinal.

Resultados da VNL Masculina hoje (29/07)

Eslovênia 3 x 0 Turquia

  • 1º set: 25 x 21
  • 2º set: 35 x 33
  • 3º set: 39 x 37

Com a vitória por 3 sets a 0, a Eslovênia garantiu classificação para a semifinal da VNL Masculina.

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Maiores pontuadores de Eslovênia x Turquia

  • Tine Moi (Eslovênia): 25 pontos (25 de ataque).
  • Adis Lagumdija (Turquia): 21 pontos (20 de ataque e 1 de saque).

Classificados para as semifinais

  • Eslovênia
  • China ou Japão (em disputa)
  • Itália ou Estados Unidos (quartas de final em 30/07)
  • Polônia ou Ucrânia (quartas de final em 30/07)

A Eslovênia enfrentará o vencedor de China x Japão. A outra semifinal será formada pelos vencedores dos confrontos entre Itália x Estados Unidos e Polônia x Ucrânia.

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Próximos jogos da VNL Masculina

  • Itália x Estados Unidos — 30/07, às 04h00
  • Polônia x Ucrânia — 30/07, às 08h30

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.