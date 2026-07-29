Chaveamento da VNL Masculina 2026: veja os confrontos até a final
Fase decisiva da Liga das Nações Masculina já tem a Eslovênia garantida na semifinal; confira os confrontos e o caminho até a decisão
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A fase final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026 já começou. A Eslovênia foi a primeira seleção a garantir vaga na semifinal após vencer a Turquia por 3 sets a 0.
Do outro lado da chave, Japão e China disputam a última vaga na semifinal. No momento, a equipe chinesa lidera o confronto por 1 set a 0.
As outras duas quartas de final serão disputadas na quinta-feira (30), definindo os últimos classificados para a penúltima fase da competição.
Chaveamento da VNL Masculina 2026
Quartas de final
|Confronto
|Resultado
|Eslovênia x Turquia
|Eslovênia 3 x 0 Turquia
|Japão x China
|Em andamento (China vence por 1 set a 0)
|Itália x Estados Unidos
|30/07, às 04h00
|Polônia x Ucrânia
|30/07, às 08h30
Semifinais
|Confronto
|Data e horário
|Eslovênia x Vencedor de Japão x China
|01/08, às 04h00
|Vencedor de Itália x Estados Unidos x Vencedor de Polônia x Ucrânia
|01/08, às 08h30
Final da VNL Masculina 2026
|Partida
|Data e horário
|Disputa do 3º lugar: Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2
|02/08, às 04h00
|Final: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2
|02/08, às 08h30
Eslovênia é a primeira semifinalista
A seleção eslovena abriu a fase eliminatória da VNL Masculina com vitória por 3 sets a 0 sobre a Turquia e garantiu presença entre as quatro melhores equipes do torneio.
Agora, a Eslovênia aguarda o vencedor do confronto entre Japão e China, que definirá o adversário da primeira semifinal, marcada para o dia 1º de agosto, às 04h00.