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Chaveamento da VNL Masculina 2026: veja os confrontos até a final

Fase decisiva da Liga das Nações Masculina já tem a Eslovênia garantida na semifinal; confira os confrontos e o caminho até a decisão

Por Thiago Seabra Publicado em 29/07/2026 às 9:43
Imagem dos jogadoras de vôlei da Turquia na VNL Masculina 2026
Imagem dos jogadoras de vôlei da Turquia na VNL Masculina 2026 - Reprodução/ Instagram: @tvforgtr

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A fase final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026 já começou. A Eslovênia foi a primeira seleção a garantir vaga na semifinal após vencer a Turquia por 3 sets a 0.

Do outro lado da chave, Japão e China disputam a última vaga na semifinal. No momento, a equipe chinesa lidera o confronto por 1 set a 0.

As outras duas quartas de final serão disputadas na quinta-feira (30), definindo os últimos classificados para a penúltima fase da competição.

Chaveamento da VNL Masculina 2026

Quartas de final

Confronto Resultado
Eslovênia x Turquia Eslovênia 3 x 0 Turquia
Japão x China Em andamento (China vence por 1 set a 0)
Itália x Estados Unidos 30/07, às 04h00
Polônia x Ucrânia 30/07, às 08h30

Semifinais

Confronto Data e horário
Eslovênia x Vencedor de Japão x China 01/08, às 04h00
Vencedor de Itália x Estados Unidos x Vencedor de Polônia x Ucrânia 01/08, às 08h30

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Final da VNL Masculina 2026

Partida Data e horário
Disputa do 3º lugar: Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2 02/08, às 04h00
Final: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 02/08, às 08h30

Eslovênia é a primeira semifinalista

A seleção eslovena abriu a fase eliminatória da VNL Masculina com vitória por 3 sets a 0 sobre a Turquia e garantiu presença entre as quatro melhores equipes do torneio.

Agora, a Eslovênia aguarda o vencedor do confronto entre Japão e China, que definirá o adversário da primeira semifinal, marcada para o dia 1º de agosto, às 04h00.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.