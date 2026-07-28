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Polônia x Ucrânia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes das quartas de final da VNL Masculina

Poloneses e ucranianos voltam a se enfrentar após duelo decidido no tie-break durante a primeira fase da competição; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 11:06
Imagem dos jogadores de vôlei da Polônia
Imagem dos jogadores de vôlei da Polônia - Reprodução/ Instagram: @polskasiatkowka_official

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Polônia e Ucrânia se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 8h30 (horário de Brasília), em Ningbo Beilun, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto vale vaga nas semifinais da competição e coloca frente a frente duas seleções que protagonizaram um dos jogos mais equilibrados da primeira fase.

Como chegam as seleções

A Polônia encerrou a fase classificatória na segunda colocação, com 29 pontos, somando 10 vitórias e duas derrotas em 12 partidas.

A Ucrânia terminou em sexto lugar, com 23 pontos, após registrar sete vitórias e cinco derrotas, garantindo presença no mata-mata da Liga das Nações.

As duas seleções já se enfrentaram durante a primeira fase da VNL. Na ocasião, a Polônia buscou a virada após perder os dois primeiros sets e venceu por 3 sets a 2.

  • 19 x 25
  • 18 x 25
  • 25 x 22
  • 25 x 21
  • 15 x 11

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O Brasil ficou fora da fase final da competição após terminar a primeira fase na nona colocação, com 19 pontos, sete vitórias e cinco derrotas. Avançaram ao mata-mata os sete primeiros colocados, além da China, classificada por sediar a fase decisiva.

Onde assistir Polônia x Ucrânia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura, pela VBTV, plataforma oficial da Volleyball World, e pelo Globoplay, no streaming.

Reprodução/ Instagram: @polskasiatkowka_official
Imagem dos jogadores de vôlei da Polônia - Reprodução/ Instagram: @polskasiatkowka_official

Calendário da fase final da VNL Masculina 2026

Quartas de final

  • Eslovênia x Turquia — 29/07, às 4h
  • Japão x China — 29/07, às 8h30
  • Itália x Estados Unidos — 30/07, às 4h
  • Polônia x Ucrânia — 30/07, às 8h30

Semifinais

  • Semifinal 1 — 01/08, às 4h
  • Semifinal 2 — 01/08, às 8h30

Finais

Classificação da primeira fase da VNL Masculina

  • 1. Japão — 30 pontos (12 vitórias)
  • 2. Polônia — 29 pontos
  • 3. Eslovênia — 26 pontos
  • 4. Itália — 26 pontos
  • 5. Estados Unidos — 25 pontos
  • 6. Ucrânia — 23 pontos
  • 7. Turquia — 22 pontos
  • 8. Bulgária — 20 pontos
  • 9. Brasil — 19 pontos
  • 10. França — 16 pontos
  • 11. Sérvia — 16 pontos
  • 12. Alemanha — 15 pontos
  • 13. Bélgica — 12 pontos
  • 14. Irã — 11 pontos
  • 15. Argentina — 10 pontos
  • 16. Cuba — 10 pontos
  • 17. Canadá — 10 pontos
  • 18. China — 4 pontos

Ficha técnica

  • Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
  • Fase: Quartas de final (Rodada Final #112)
  • Jogo: Polônia x Ucrânia
  • Data: 30/07/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 8h30 (de Brasília)
  • Local: Ningbo Beilun, China
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura), VBTV e Globoplay (streaming)

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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