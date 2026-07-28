Itália x Estados Unidos ao vivo: onde assistir, horário e detalhes das quartas de final da VNL Masculina
Italianos e norte-americanos voltam a se enfrentar após duelo equilibrado na primeira fase da Liga das Nações; confira os detalhes do jogo decisivo
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Itália e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 4h (horário de Brasília), em Ningbo Beilun, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026.
O confronto vale vaga nas semifinais da competição e coloca frente a frente duas seleções que protagonizaram um dos jogos mais equilibrados da primeira fase da VNL.
Como chegam as seleções
A Itália encerrou a fase classificatória na quarta colocação, com 26 pontos, após registrar oito vitórias e quatro derrotas em 12 partidas.
Os Estados Unidos terminaram logo atrás, na quinta posição, somando 25 pontos, também com oito vitórias e quatro derrotas.
As duas equipes já se enfrentaram na primeira fase da Liga das Nações. Na ocasião, a seleção italiana venceu por 3 sets a 2, em um duelo decidido no tie-break.
- 18 x 25
- 25 x 15
- 19 x 25
- 25 x 18
- 15 x 10
O Brasil ficou fora da fase final da VNL após terminar a primeira fase na nona colocação, com 19 pontos, sete vitórias e cinco derrotas. Avançaram ao mata-mata os sete primeiros colocados, além da China, classificada como anfitriã da fase decisiva.
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Onde assistir Itália x Estados Unidos ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura, pela VBTV, plataforma oficial da Volleyball World, e pelo Globoplay, no streaming.
- TV por assinatura: sportv2
- Streaming: VBTV
- Streaming: Globoplay
Calendário da fase final da VNL Masculina 2026
Quartas de final
- Eslovênia x Turquia — 29/07, às 4h
- Japão x China — 29/07, às 8h30
- Itália x Estados Unidos — 30/07, às 4h
- Polônia x Ucrânia — 30/07, às 8h30
Semifinais
- Semifinal 1 — 01/08, às 4h
- Semifinal 2 — 01/08, às 8h30
Finais
- Disputa do 3º lugar — 02/08, às 4h
- Final — 02/08, às 8h30
Classificação da primeira fase da VNL Masculina
- 1. Japão — 30 pontos
- 2. Polônia — 29 pontos
- 3. Eslovênia — 26 pontos
- 4. Itália — 26 pontos
- 5. Estados Unidos — 25 pontos
- 6. Ucrânia — 23 pontos
- 7. Turquia — 22 pontos
- 8. Bulgária — 20 pontos
- 9. Brasil — 19 pontos
- 10. França — 16 pontos
- 11. Sérvia — 16 pontos
- 12. Alemanha — 15 pontos
- 13. Bélgica — 12 pontos
- 14. Irã — 11 pontos
- 15. Argentina — 10 pontos
- 16. Cuba — 10 pontos
- 17. Canadá — 10 pontos
- 18. China — 4 pontos
Ficha técnica
- Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
- Fase: Quartas de final
- Jogo: Itália x Estados Unidos
- Data: 30/07/2026 (quinta-feira)
- Horário: 4h (de Brasília)
- Local: Ningbo Beilun, China
- Transmissão: sportv2 (TV por assinatura), VBTV e Globoplay (streaming)