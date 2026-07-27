Japão x China ao vivo: onde assistir, horário e detalhes das quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei
Invicto na primeira fase, Japão encara a anfitriã China por uma vaga nas semifinais da Liga das Nações Masculina; confira os detalhes
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Japão e China se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 8h30 (horário de Brasília), no Ningbo Beilun, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026.
O vencedor garante vaga nas semifinais da competição. O duelo reúne a seleção de melhor campanha da fase classificatória e a equipe anfitriã da fase final.
Como chegam as seleções
O Japão terminou a primeira fase na liderança da Liga das Nações, com uma campanha impecável de 12 vitórias em 12 partidas. Foi a única equipe invicta da competição, somando 36 sets vencidos e apenas 15 perdidos.
A China, por outro lado, encerrou a fase classificatória na última colocação, com uma vitória e 11 derrotas. Mesmo assim, garantiu presença no mata-mata por ser a anfitriã da fase final da VNL.
As duas seleções já se enfrentaram na primeira fase, com vitória do Japão por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 25/22, 20/25 e 25/21.
O Brasil ficou fora das quartas de final após terminar a fase classificatória na nona posição, com sete vitórias. O time brasileiro, inclusive, venceu a China por 3 sets a 0 durante a primeira fase, mas não conseguiu classificação. Avançaram ao mata-mata os sete primeiros colocados, além da seleção chinesa, classificada como anfitriã.
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Onde assistir Japão x China ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura, e pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.
- TV por assinatura: sportv2
- Streaming: VBTV
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Jogos das quartas de final da VNL Masculina
- Eslovênia x Turquia
29/07 (quarta-feira), às 4h (de Brasília) – Ningbo Beilun, China
- Japão x China
29/07 (quarta-feira), às 8h30 (de Brasília) – Ningbo Beilun, China
- Itália x Estados Unidos
30/07 (quinta-feira), às 4h (de Brasília) – Ningbo Beilun, China
- Polônia x Ucrânia
30/07 (quinta-feira), às 8h30 (de Brasília) – Ningbo Beilun, China
Ficha técnica
- Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
- Fase: Quartas de final (Rodada Final #109)
- Jogo: Japão x China
- Data: 29/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- Local: Ningbo Beilun, China
- Transmissão: sportv2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming)