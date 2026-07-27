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Eslovênia x Turquia ao vivo pela VNL Masculina: onde assistir, horário e detalhes das quartas da Liga das Nações de Vôlei

Eslovenos e turcos abrem a disputa por uma vaga nas semifinais da Liga das Nações após campanhas consistentes na primeira fase; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 27/07/2026 às 10:14
Imagem dos jogadoras de vôlei da Turquia na VNL Masculina 2026
Imagem dos jogadoras de vôlei da Turquia na VNL Masculina 2026 - Reprodução/ Instagram: @tvforgtr

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Eslovênia e Turquia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 4h (horário de Brasília), no Ningbo Beilun, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto abre o mata-mata da competição e vale vaga nas semifinais. As duas seleções fizeram campanhas consistentes durante a fase classificatória e chegam em busca de um lugar entre as quatro melhores equipes do torneio.

Reprodução/ Instagram: @tvforgtr
Imagem de jogador de vôlei da Turquia na VNL Masculina 2026 - Reprodução/ Instagram: @tvforgtr

Como chegam as seleções

A Eslovênia encerrou a primeira fase na terceira colocação, com 10 vitórias, duas derrotas e 26 pontos, garantindo classificação entre as melhores campanhas da competição.

A Turquia terminou em sexto lugar, somando oito vitórias, quatro derrotas e 22 pontos, resultado suficiente para assegurar presença nas quartas de final.

O Brasil, por sua vez, ficou fora do mata-mata. A Seleção Brasileira encerrou a fase classificatória na nona posição, com sete vitórias, e não conseguiu avançar. As quartas de final reúnem os sete primeiros colocados da fase inicial, além da China, que garantiu vaga por ser a anfitriã da fase decisiva.

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Onde assistir Eslovênia x Turquia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.

Quem perder a transmissão ao vivo poderá acompanhar a reprise no sportv2, às 10h30 (horário de Brasília), logo após a exibição do duelo entre Japão e China.

  • Streaming: VBTV (ao vivo)
  • TV por assinatura: sportv2 (reprise às 10h30)

Jogos das quartas de final da VNL Masculina

  • Eslovênia x Turquia
    29/07 (quarta-feira), às 4h (de Brasília) – Ningbo Beilun, China
  • Japão x China
    29/07 (quarta-feira), às 8h30 (de Brasília) – Ningbo Beilun, China
  • Itália x Estados Unidos
    30/07 (quinta-feira), às 4h (de Brasília) – Ningbo Beilun, China
  • Polônia x Ucrânia
    30/07 (quinta-feira), às 8h30 (de Brasília) – Ningbo Beilun, China

Ficha técnica

  • Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
  • Fase: Quartas de final (Rodada Final #111)
  • Jogo: Eslovênia x Turquia
  • Data: 29/07/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 4h (de Brasília)
  • Local: Ningbo Beilun, China
  • Transmissão ao vivo: VBTV (streaming)
  • Reprise: sportv2, às 10h30 (horário de Brasília)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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