fechar
Volei |

Transmissão Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir à final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino

Seleção Brasileira B enfrenta a Colômbia em Lima na disputa pelo título continental; veja onde assistir e os detalhes da decisão do vôlei

Por Thiago Seabra Publicado em 26/07/2026 às 18:34
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana - Reprodução/ CBV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Brasil enfrenta a Colômbia neste domingo (26), às 19h30 (horário de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026.

A Seleção Brasileira B chega à decisão após campanha invicta e busca conquistar o título continental diante das colombianas, que também venceram todos os compromissos até a final.

Além da disputa pelo troféu, Brasil, Colômbia, Argentina e Chile já garantiram classificação para o Campeonato Sul-Americano, previsto para setembro, no Rio de Janeiro.

Leia Também

Como chegam as seleções

O Brasil é comandado por Wagner Coppini (Wagão) e disputa a competição com a Seleção B, projeto desenvolvido pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para ampliar a observação de atletas visando o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

A equipe brasileira garantiu vaga na decisão ao vencer a Argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 20/25, 25/22 e 28/26. Antes disso, superou Bolívia, Peru e Chile, todos por 3 sets a 0, encerrando a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

A Colômbia também chega invicta. A equipe derrotou o Chile por 3 sets a 0 na semifinal, depois de terminar na liderança do Grupo B.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A oposta Sabrina Machado vive grande momento e foi a principal pontuadora da semifinal contra a Argentina, com 23 pontos. As ponteiras Aline Segato e Karina Souza também foram decisivas na classificação brasileira.

Leia Também

Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo

A final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura.

  • TV por assinatura: sportv2

Campanha do Brasil até a final

  • Brasil 3 x 0 Bolívia
  • Brasil 3 x 0 Peru
  • Brasil 3 x 0 Chile
  • Brasil 3 x 1 Argentina (semifinal)

Antes da decisão, Argentina e Chile disputam o terceiro lugar, às 14h30 (horário de Brasília), também em Lima.

Leia também

Turquia vence Brasil e conquista o título da VNL 2026
VOLEI

Turquia vence Brasil e conquista o título da VNL 2026
Brasil x Colômbia ao vivo hoje (26): onde assistir, horário e informações da final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino
VOLEI FEMININO

Brasil x Colômbia ao vivo hoje (26): onde assistir, horário e informações da final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Siga Thiago Seabra