Transmissão Brasil x Colômbia ao vivo: onde assistir à final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino
Seleção Brasileira B enfrenta a Colômbia em Lima na disputa pelo título continental; veja onde assistir e os detalhes da decisão do vôlei
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O Brasil enfrenta a Colômbia neste domingo (26), às 19h30 (horário de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026.
A Seleção Brasileira B chega à decisão após campanha invicta e busca conquistar o título continental diante das colombianas, que também venceram todos os compromissos até a final.
Além da disputa pelo troféu, Brasil, Colômbia, Argentina e Chile já garantiram classificação para o Campeonato Sul-Americano, previsto para setembro, no Rio de Janeiro.
Como chegam as seleções
O Brasil é comandado por Wagner Coppini (Wagão) e disputa a competição com a Seleção B, projeto desenvolvido pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para ampliar a observação de atletas visando o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.
A equipe brasileira garantiu vaga na decisão ao vencer a Argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 20/25, 25/22 e 28/26. Antes disso, superou Bolívia, Peru e Chile, todos por 3 sets a 0, encerrando a fase de grupos com 100% de aproveitamento.
A Colômbia também chega invicta. A equipe derrotou o Chile por 3 sets a 0 na semifinal, depois de terminar na liderança do Grupo B.
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A oposta Sabrina Machado vive grande momento e foi a principal pontuadora da semifinal contra a Argentina, com 23 pontos. As ponteiras Aline Segato e Karina Souza também foram decisivas na classificação brasileira.
Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo
A final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura.
- TV por assinatura: sportv2
Campanha do Brasil até a final
- Brasil 3 x 0 Bolívia
- Brasil 3 x 0 Peru
- Brasil 3 x 0 Chile
- Brasil 3 x 1 Argentina (semifinal)
Antes da decisão, Argentina e Chile disputam o terceiro lugar, às 14h30 (horário de Brasília), também em Lima.