Turquia vence Brasil e conquista o título da VNL 2026

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artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A Turquia venceu o Brasil por 3 sets a 1, neste domingo (26), em Macau, na China, e conquistou o título da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) de 2026.
A seleção brasileira ganhou o primeiro set, mas sofreu a virada com parciais de 25x23, 23x25, 24x26 e 21x25. Com o resultado, o Brasil ficou com o vice-campeonato pelo segundo ano consecutivo e segue em busca do título inédito.
A Turquia, por sua vez, chegou ao segundo título da VNL. A seleção europeia também havia levantado a taça em 2023.
Brasil começa melhor, mas sofre virada
O Brasil começou a final com uma vitória apertada. Em um primeiro set equilibrado, a seleção brasileira conseguiu levar a melhor na reta decisiva e fechou a parcial em 25x23.
O segundo set repetiu o equilíbrio, mas com resultado diferente. A Turquia devolveu o placar de 25x23 e empatou a partida.
A terceira parcial foi novamente decidida nos pontos finais. Depois de um empate por 24x24, as turcas marcaram duas vezes seguidas, venceram por 26x24 e viraram o confronto para 2 sets a 1.
Precisando vencer para levar a decisão ao tie-break, o Brasil não conseguiu reagir no quarto set. A Turquia fechou a parcial em 25x21 e confirmou o título da Liga das Nações.
Melhores Momentos de Brasil 3x2 Itália
Ficha da partida
Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.