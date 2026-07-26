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Turquia vence Brasil e conquista o título da VNL 2026

Seleção brasileira vence o primeiro set, mas sofre a virada da Turquia e fica com o vice-campeonato da Liga das Nações Feminina de Vôlei

Por Thiago Seabra Publicado em 26/07/2026 às 8:49 | Atualizado em 26/07/2026 às 10:39
Seleção brasileira de vôlei feminino bate a Itália em Brasília em jogo de cinco sets
Seleção brasileira de vôlei feminino bate a Itália em Brasília em jogo de cinco sets - CBV/Divulgação

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A Turquia venceu o Brasil por 3 sets a 1, neste domingo (26), em Macau, na China, e conquistou o título da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) de 2026.

A seleção brasileira ganhou o primeiro set, mas sofreu a virada com parciais de 25x23, 23x25, 24x26 e 21x25. Com o resultado, o Brasil ficou com o vice-campeonato pelo segundo ano consecutivo e segue em busca do título inédito.

A Turquia, por sua vez, chegou ao segundo título da VNL. A seleção europeia também havia levantado a taça em 2023.

Brasil começa melhor, mas sofre virada

O Brasil começou a final com uma vitória apertada. Em um primeiro set equilibrado, a seleção brasileira conseguiu levar a melhor na reta decisiva e fechou a parcial em 25x23.

O segundo set repetiu o equilíbrio, mas com resultado diferente. A Turquia devolveu o placar de 25x23 e empatou a partida.

A terceira parcial foi novamente decidida nos pontos finais. Depois de um empate por 24x24, as turcas marcaram duas vezes seguidas, venceram por 26x24 e viraram o confronto para 2 sets a 1.

Precisando vencer para levar a decisão ao tie-break, o Brasil não conseguiu reagir no quarto set. A Turquia fechou a parcial em 25x21 e confirmou o título da Liga das Nações.

Melhores Momentos de Brasil 3x2 Itália

Ficha da partida

  • Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
  • Fase: Final
  • Jogo: Brasil 1x3 Turquia
  • Parciais: 25x23, 23x25, 24x26 e 21x25
  • Local: Macau, China
  • Data: 26 de julho de 2026
  • Campeã: Turquia
  • Vice-campeão: Brasil

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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