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Quando será o próximo jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino? Veja a data e competição

Depois do vice-campeonato na Liga das Nações, equipe de José Roberto Guimarães volta às quadras pelo Campeonato Sul-Americano, no Rio de Janeiro

Por Thiago Seabra Publicado em 26/07/2026 às 18:46
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino já tem data para voltar à quadra após conquistar a medalha de prata na Liga das Nações (VNL) 2026. O próximo compromisso da equipe comandada por José Roberto Guimarães será o Campeonato Sul-Americano Feminino, disputado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Além da disputa pelo título continental, a competição terá peso importante no calendário internacional. A edição de 2026 servirá como classificatória sul-americana para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e também garantirá vaga no Campeonato Mundial de 2027.

Brasil chega após o vice-campeonato da VNL

O último compromisso da seleção foi a decisão da Liga das Nações Feminina de 2026, disputada neste domingo (26), em Macau, na China.

O Brasil venceu o primeiro set, mas sofreu a virada da Turquia e foi derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25.

Com o resultado, a equipe brasileira terminou a VNL como vice-campeã pela segunda temporada consecutiva e segue em busca do título inédito da competição. Já a Turquia conquistou seu segundo troféu, repetindo o feito de 2023.

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Brasil é o maior campeão do Sul-Americano

Se na Liga das Nações o título ainda é inédito, no Campeonato Sul-Americano o cenário é completamente diferente. A Seleção Brasileira domina a competição há décadas.

O Brasil conquistou 23 títulos e soma uma sequência de 15 conquistas consecutivas, vencendo todas as edições desde 1995. A última vez que a seleção não levantou a taça foi em 1993, quando foi superada pelo Peru. Na história do torneio feminino, apenas Brasil e Peru já foram campeões.

Quadro de medalhas do Campeonato Sul-Americano Feminino

  • Brasil: 23 ouros, 11 pratas e 34 medalhas.
  • Peru: 12 ouros, 11 pratas e 9 bronzes.
  • Argentina: 6 pratas e 13 bronzes.
  • Colômbia: 3 pratas e 2 bronzes.
  • Uruguai: 2 pratas e 4 bronzes.
  • Paraguai: 1 prata e 1 bronze.
  • Venezuela: 5 bronzes.

A única edição em que a Seleção Brasileira não chegou à decisão ocorreu em 1964, em um contexto de questões políticas e administrativas relacionadas ao golpe militar no país. Naquela ocasião, o Peru terminou com o título.

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Seleções participantes do Sul-Americano 2026

O Campeonato Sul-Americano de 2026 contará com seis seleções:

  • Brasil
  • Argentina
  • Chile
  • Colômbia
  • Peru
  • Venezuela

O Brasil participa como país-sede. A Argentina garantiu vaga por ser a seleção mais bem colocada no ranking sul-americano depois das brasileiras, enquanto as demais classificações foram definidas pela Copa Sul-Americana de 2026.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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