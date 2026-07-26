Por que o Brasil joga com o time B na Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino? Entenda
Enquanto a seleção principal disputou a final da VNL, equipe comandada por Wagão busca o título continental neste domingo contra a Colômbia
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O Brasil disputa neste domingo (26) a final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026. A seleção enfrenta a Colômbia, às 19h30 (horário de Brasília), em Lima, no Peru, valendo o título da competição.
No entanto, muitos torcedores têm a mesma dúvida: por que o Brasil não está utilizando a seleção principal?
A resposta está no planejamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Enquanto a equipe comandada por Wagner Coppini, o Wagão, disputa o torneio continental, a seleção principal esteve em Macau, na China, onde encerrou sua participação na Liga das Nações (VNL) 2026 com o vice-campeonato.
Por que o Brasil joga com a Seleção B?
A CBV decidiu utilizar uma Seleção Brasileira B na Copa Sul-Americana como parte do planejamento para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.
O projeto tem como objetivo ampliar o número de atletas observadas pela comissão técnica de José Roberto Guimarães, permitindo que mais jogadoras tenham experiência em treinamentos e competições internacionais.
Segundo o planejamento da entidade, trabalhar com dois grupos também facilita a gestão do elenco, já que seria inviável reunir mais de 30 atletas em uma única equipe durante toda a temporada.
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Conflito de calendário também influenciou
Outro fator determinante foi o calendário internacional. A Copa Sul-Americana foi disputada no mesmo período das fases decisivas da Liga das Nações Feminina (VNL).
Enquanto a equipe alternativa competia em Lima, a seleção principal estava em Macau disputando o título da VNL. Neste domingo, o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25, e terminou a competição como vice-campeão pela segunda temporada consecutiva.
Foi a quinta vez que a seleção brasileira ficou com o vice da Liga das Nações. O Brasil segue em busca do título inédito da competição.
Brasil faz campanha invicta na Copa Sul-Americana
Mesmo com uma equipe alternativa, o Brasil chega à decisão com 100% de aproveitamento. A equipe de Wagão venceu todos os jogos disputados até agora.
- Brasil 3 x 0 Bolívia
- Brasil 3 x 0 Peru
- Brasil 3 x 0 Chile
- Brasil 3 x 1 Argentina (semifinal)
Na semifinal, a oposta Sabrina Machado foi o principal destaque brasileiro ao marcar 23 pontos. As ponteiras Aline Segato e Karina Souza também tiveram participação importante na vitória sobre as argentinas.
Brasil x Colômbia: onde assistir à final
Brasil e Colômbia chegam invictos à decisão após liderarem seus grupos e vencerem as semifinais. Além do troféu, as duas seleções, assim como Argentina e Chile, já garantiram vaga no Campeonato Sul-Americano, marcado para setembro, no Rio de Janeiro.
- Competição: Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026
- Fase: Final
- Jogo: Brasil x Colômbia
- Data: Domingo (26)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Lima, Peru
- Transmissão: sportv2