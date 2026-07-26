Brasil x Colômbia ao vivo hoje (26): onde assistir, horário e informações da final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino

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Seleção Brasileira B enfrenta a Colômbia em Lima valendo o título continental após campanha invicta na competição; confira as principais informações

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O Brasil enfrenta a Colômbia neste domingo (26), às 19h30 (horário de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026.

As duas seleções chegam invictas à decisão após liderarem seus respectivos grupos e vencerem as semifinais. O confronto vale o título da competição continental.

Além da disputa pelo troféu, Brasil, Colômbia, Argentina e Chile já garantiram classificação para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado em setembro, no Rio de Janeiro.

Como chegam as seleções

O Brasil, comandado por Wagner Coppini (Wagão), disputa a competição com a Seleção B, projeto criado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para ampliar a observação de atletas visando o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

A equipe brasileira avançou à decisão após derrotar a Argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 20/25, 25/22 e 28/26. Antes disso, venceu Bolívia, Peru e Chile, todos por 3 sets a 0, encerrando a fase de grupos com campanha perfeita.

A Colômbia também chega invicta. Na semifinal, superou o Chile por 3 sets a 0, depois de liderar o Grupo B, que contou ainda com Argentina, Venezuela e Equador.

A oposta Sabrina Machado vive grande fase e foi o principal destaque brasileiro na semifinal, anotando 23 pontos. As ponteiras Aline Segato e Karina Souza também tiveram atuações decisivas no triunfo sobre as argentinas.

Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo

A decisão da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura.

TV por assinatura: sportv2

Campanha do Brasil até a final

Brasil 3 x 0 Bolívia

Brasil 3 x 0 Peru

Brasil 3 x 0 Chile

Brasil 3 x 1 Argentina (semifinal)

A disputa pelo terceiro lugar, entre Argentina e Chile, será realizada às 14h30, antes da decisão entre brasileiras e colombianas.

Ficha técnica