Jogos de hoje (25/07) da VNL Feminina 2026: horário e onde assistir às semifinais da Liga das Nações de Vôlei
Brasil enfrenta a Itália na primeira semifinal da Liga das Nações; China e Turquia disputam a outra vaga na decisão; confira os detalhes
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A Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 entra em sua fase decisiva neste sábado (25). As duas semifinais serão disputadas em sequência e definirão as seleções classificadas para a grande decisão do torneio.
O Brasil abre a programação às 5h (horário de Brasília), diante da Itália. Logo depois, às 8h30, China e Turquia disputam a segunda vaga na final.
Jogos de hoje (25/07) da VNL Feminina 2026
- 05h00 – Brasil x Itália
Transmissão: ge TV e Sportv2
- 08h30 – China x Turquia
Transmissão: Sportv2
Brasil reencontra a Itália na semifinal
A seleção brasileira volta a enfrentar a Itália após o duelo entre as equipes na fase classificatória da VNL. Em Brasília, o Brasil venceu por 3 sets a 2, resultado que encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas da equipe italiana.
Além da vaga na decisão, o confronto também marca um reencontro entre as finalistas da edição de 2025. Na ocasião, a Itália conquistou o título ao derrotar o Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22.
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Programação da reta final da VNL Feminina
Após as semifinais deste sábado, a competição será encerrada no domingo (26), quando serão disputadas a medalha de bronze e a grande final.
- Domingo (26)
- 04h30 – Disputa do 3º lugar
- 08h30 – Final
Onde assistir às semifinais da VNL Feminina
O confronto entre Brasil e Itália terá transmissão ao vivo pela ge TV e pelo Sportv2. Já a semifinal entre China e Turquia será exibida pelo Sportv2.
Os vencedores das partidas disputam a final no domingo (26), às 8h30, enquanto os derrotados se enfrentam às 4h30, na disputa pelo terceiro lugar.