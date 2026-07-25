Brasil x Turquia ao vivo pela final da VNL feminina: onde assistir, horário e tudo sobre a Liga das Nações de Vôlei
Seleção brasileira encara as turcas em Macau para se consagrar campeã da Liga das Nações de Vôlei; Na semifinal, Brasil venceu a Itália por 3x2
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Brasil e Turquia vão fazer a grande final Liga das Nações 2026. O confronto vai ocorrer neste domingo (26), em Macau, na China. A partida está prevista para às 8h30 (horário de Brasília). A seleção vai em busca do título inédito na competição. No ano passado foi vice, perdendo para a própria Itália na final por 3x1.
A seleção brasileira garantiu a classificação ao derrotar a Italia por 3 sets a 2 nas semifinais - parciais de 21x25, 25x21, 26x24, 21x25 e 15x12, enquanto as turcas tiveram vida mais fácil, com vitória sobre a China por 3x0. A Turquia busca o bi, tendo sido campeã em 2023.
Na primeira fase, o Brasil foi terceiro enquanto a Turquia foi quarto.
As duas seleções derrotadas irão disputar a decisão do terceiro lugar, também neste domingo.
Melhores Momentos de Brasil 3x2 Itália
Brasil vira contra a Itália
O Brasil garantiu a vaga na final após uma virada incrível contra a Itália, algoz rotineiro da seleção nas últimas competições. As meninas brasileiras saíram perdendo na primeira parcial (21x25), mas tiveram gana para virar no segundo e terceiro sets - 25x21 e 26x24.
No quarto set, a Itália empatou com 21x25.
Aí veio o quinto set de tie-break, como vem sendo a rotina dessas duas seleções quando se enfrentam. Só que dessa vez deu Brasil, por 15x12.
A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora da partida com 23 pontos.
"Foi um jogo muito intenso. Sabíamos que não seria fácil contra Itália. Mas entramos com muita confiança. E lutamos até o final, cada ponto, nunca desistimos. Essa energia do time tem crescido e colocamos em quadra. Uma vitória super importante para o vôlei brasileiro", disse Ana Cristina após a partida.
Onde assistir Brasil x Turquia ao vivo
A final terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, pela ge tv, no YouTube, e pela plataforma de streaming Globoplay.
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- YouTube: ge tv
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Ficha técnica
- Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
- Fase: Final
- Jogo: Brasil x Turquia
- Local: Macau, China
- Data: 26/07/2026 (domingo)
- Horário: 8h30, horário de Brasília
- Transmissão: sportv (TV por assinatura), ge tv (YouTube) e Globoplay (streaming)