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Brasil x Turquia ao vivo pela final da VNL feminina: onde assistir, horário e tudo sobre a Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira encara as turcas em Macau para se consagrar campeã da Liga das Nações de Vôlei; Na semifinal, Brasil venceu a Itália por 3x2

Por Thiago Seabra Publicado em 25/07/2026 às 9:59 | Atualizado em 25/07/2026 às 10:10
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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Brasil e Turquia vão fazer a grande final Liga das Nações 2026. O confronto vai ocorrer neste domingo (26), em Macau, na China. A partida está prevista para às 8h30 (horário de Brasília). A seleção vai em busca do título inédito na competição. No ano passado foi vice, perdendo para a própria Itália na final por 3x1.

A seleção brasileira garantiu a classificação ao derrotar a Italia por 3 sets a 2 nas semifinais - parciais de 21x25, 25x21, 26x24, 21x25 e 15x12, enquanto as turcas tiveram vida mais fácil, com vitória sobre a China por 3x0. A Turquia busca o bi, tendo sido campeã em 2023.

Na primeira fase, o Brasil foi terceiro enquanto a Turquia foi quarto.

As duas seleções derrotadas irão disputar a decisão do terceiro lugar, também neste domingo.

Melhores Momentos de Brasil 3x2 Itália

Brasil vira contra a Itália

O Brasil garantiu a vaga na final após uma virada incrível contra a Itália, algoz rotineiro da seleção nas últimas competições. As meninas brasileiras saíram perdendo na primeira parcial (21x25), mas tiveram gana para virar no segundo e terceiro sets - 25x21 e 26x24.

No quarto set, a Itália empatou com 21x25. 

Aí veio o quinto set de tie-break, como vem sendo a rotina dessas duas seleções quando se enfrentam. Só que dessa vez deu Brasil, por 15x12.

A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora da partida com 23 pontos.

"Foi um jogo muito intenso. Sabíamos que não seria fácil contra Itália. Mas entramos com muita confiança. E lutamos até o final, cada ponto, nunca desistimos. Essa energia do time tem crescido e colocamos em quadra. Uma vitória super importante para o vôlei brasileiro", disse Ana Cristina após a partida.

Onde assistir Brasil x Turquia ao vivo

A final terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, pela ge tv, no YouTube, e pela plataforma de streaming Globoplay.

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Ficha técnica

  • Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
  • Fase: Final
  • Jogo: Brasil x Turquia
  • Local: Macau, China
  • Data: 26/07/2026 (domingo)
  • Horário: 8h30, horário de Brasília
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura), ge tv (YouTube) e Globoplay (streaming)

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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