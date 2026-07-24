Tem jogo da VNL Feminina hoje (24)? Confira a programação da fase final da Liga das Nações de Vôlei
Brasil reencontra a Itália por vaga na decisão da VNL; confira os horários da reta final da competição mais importante da temporada
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A Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 não terá jogos nesta sexta-feira (24). Após a disputa das quartas de final, a competição faz uma pausa antes da realização das semifinais.
A VNL retorna na madrugada deste sábado (25). O Brasil abre a programação às 5h (horário de Brasília), quando enfrenta a Itália por uma vaga na grande final. Na sequência, às 8h30, China e Turquia disputam a outra semifinal.
Programação da fase final da VNL Feminina 2026
Sábado (25)
- 05h00 – Brasil x Itália
Transmissão: ge TV e Sportv2
- 08h30 – China x Turquia
Transmissão: Sportv2
Domingo (26)
- 04h30 – Disputa do 3º lugar
- 08h30 – Final
Os confrontos do domingo serão definidos após a realização das semifinais deste sábado.
Brasil reencontra a Itália por vaga na final
Brasil e Itália voltam a se enfrentar após o duelo da fase classificatória da VNL 2026. Em Brasília, a seleção brasileira venceu por 3 sets a 2 e encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas das italianas.
Agora, porém, a disputa vale vaga na decisão da Liga das Nações e marca um novo capítulo da rivalidade entre as duas seleções.
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Semifinal reedita a decisão da VNL de 2025
O confronto deste sábado também reedita a final da VNL de 2025, quando a Itália conquistou o título ao vencer o Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22.
Naquela edição, a vitória italiana representou o segundo triunfo sobre a seleção brasileira, as únicas derrotas do Brasil em todo o torneio, e ampliou a sequência positiva da equipe europeia para 29 vitórias consecutivas.
Onde assistir às semifinais da VNL Feminina
- Brasil x Itália — sábado (25), às 5h, com transmissão da ge TV e do Sportv2.
- China x Turquia — sábado (25), às 8h30, com transmissão do Sportv2.