Tem jogo da VNL Feminina hoje (24)? Confira a programação da fase final da Liga das Nações de Vôlei

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Brasil reencontra a Itália por vaga na decisão da VNL; confira os horários da reta final da competição mais importante da temporada

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A Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 não terá jogos nesta sexta-feira (24). Após a disputa das quartas de final, a competição faz uma pausa antes da realização das semifinais.

A VNL retorna na madrugada deste sábado (25). O Brasil abre a programação às 5h (horário de Brasília), quando enfrenta a Itália por uma vaga na grande final. Na sequência, às 8h30, China e Turquia disputam a outra semifinal.

Programação da fase final da VNL Feminina 2026

Sábado (25)

05h00 – Brasil x Itália

Transmissão: ge TV e Sportv2

Transmissão: e 08h30 – China x Turquia

Transmissão: Sportv2

Domingo (26)

04h30 – Disputa do 3º lugar

08h30 – Final

Os confrontos do domingo serão definidos após a realização das semifinais deste sábado.

Brasil reencontra a Itália por vaga na final

Brasil e Itália voltam a se enfrentar após o duelo da fase classificatória da VNL 2026. Em Brasília, a seleção brasileira venceu por 3 sets a 2 e encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas das italianas.

Agora, porém, a disputa vale vaga na decisão da Liga das Nações e marca um novo capítulo da rivalidade entre as duas seleções.

Semifinal reedita a decisão da VNL de 2025

O confronto deste sábado também reedita a final da VNL de 2025, quando a Itália conquistou o título ao vencer o Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22.

Naquela edição, a vitória italiana representou o segundo triunfo sobre a seleção brasileira, as únicas derrotas do Brasil em todo o torneio, e ampliou a sequência positiva da equipe europeia para 29 vitórias consecutivas.

Onde assistir às semifinais da VNL Feminina