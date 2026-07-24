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Ranking Mundial de Vôlei Feminino da FIVB 2026: veja a classificação atualizada antes das semifinais da VNL

Atualização da FIVB mantém Brasil entre as principais seleções do mundo às vésperas da fase decisiva da VNL Feminina 2026; confira a lista

Por Thiago Seabra Publicado em 24/07/2026 às 9:53
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) segue atualizando o Ranking Mundial de Vôlei Feminino. A Itália aparece na liderança, enquanto o Brasil ocupa a segunda colocação antes das semifinais da Liga das Nações Feminina (VNL) 2026.

As duas seleções, inclusive, se enfrentam neste sábado (25), às 5h (horário de Brasília), por uma vaga na decisão da competição. A outra semifinal será entre China e Turquia, às 8h30.

Ranking Mundial de Vôlei Feminino da FIVB

Atualização: 24 de julho de 2026

  1. Itália — 469,20
  2. Brasil — 404,48
  3. Turquia — 371,63
  4. Estados Unidos — 363,57
  5. Polônia — 338,37
  6. Japão — 331,36
  7. China — 323,33
  8. Países Baixos — 292,64
  9. Rússia — 277,59
  10. Sérvia — 276,38
  11. Canadá — 273,76
  12. Alemanha — 253,62
  13. República Dominicana — 230,37
  14. Tchéquia — 220,41
  15. França — 207,28
  16. Bélgica — 195,58
  17. Tailândia — 189,26
  18. Ucrânia — 188,10
  19. Argentina — 184,73
  20. Eslovênia — 182,01

Semifinais e final da VNL Feminina 2026

Sábado (25)

  • 05h00 – Brasil x Itália
  • 08h30 – China x Turquia

Domingo (26)

  • 04h30 – Disputa do 3º lugar
  • 08h30 – Final

Os jogos das semifinais definirão as seleções que disputarão o título da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026.

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Como funciona o Ranking Mundial da FIVB?

O Ranking Mundial da FIVB é um sistema dinâmico que mede o desempenho das seleções nacionais em competições oficiais. A classificação é atualizada após cada partida, levando em consideração o resultado e a força dos adversários.

  • São consideradas partidas de torneios oficiais, como Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, Liga das Nações (VNL), campeonatos continentais e competições zonais reconhecidas pela FIVB.
  • Antes de cada jogo, o sistema calcula qual é o resultado mais provável com base na força das duas equipes.
  • Se uma seleção supera as expectativas, ganha pontos. Caso tenha um desempenho abaixo do esperado, perde pontos.
  • A quantidade de pontos trocada depende do resultado da partida e da importância da competição. Jogos da Liga das Nações, por exemplo, possuem peso elevado no cálculo.
  • O ranking é atualizado continuamente, fazendo com que cada partida oficial tenha impacto direto na classificação das seleções.

Top 4 do ranking disputa as semifinais da VNL

As quatro seleções que seguem vivas na disputa pelo título da Liga das Nações também figuram entre as sete primeiras colocadas do Ranking Mundial da FIVB.

A líder Itália encara o Brasil, segundo colocado, enquanto a Turquia, terceira do ranking, enfrenta a China, que ocupa a sétima posição.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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