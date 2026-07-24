Quando será a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei? Veja datas e horários
A fase decisiva da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino será disputada nos dias 25 e 26 de julho; confira toda a programação; saiba mais
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A Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026 entra na reta decisiva após o encerramento da fase de grupos. As partidas da fase final serão disputadas nos dias 25 e 26 de julho, com semifinais, jogos de classificação e a grande decisão da competição.
Antes disso, as seleções ainda disputam a última rodada da primeira fase nesta sexta-feira (24), quando serão definidos os confrontos do mata-mata.
Quando será a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei?
A fase final será realizada em 25 e 26 de julho, com todos os horários abaixo no fuso de Brasília.
25 de julho
- 13h15 – 3º do Grupo A x 4º do Grupo B
- 15h45 – 3º do Grupo B x 4º do Grupo A
- 18h15 – Semifinal
- 20h45 – Semifinal
26 de julho
- 11h45 – Disputa do 7º lugar
- 14h15 – Disputa do 5º lugar
- 16h45 – Disputa do 3º lugar
- 19h15 – Grande final
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Jogos da fase de grupos
22 de julho
- Argentina 3 x 0 Equador (25/10, 25/11 e 25/13)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/19 e 25/11)
- Colômbia 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/13)
- Chile 3 x 0 Peru (25/20, 25/19 e 25/22)
23 de julho
- Colômbia 3 x 0 Equador (25/14, 25/9 e 25/13)
- Chile 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/14 e 25/22)
- Argentina 3 x 1 Venezuela (25/15, 15/25, 25/15 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/15 e 25/20)
24 de julho
- 12h45 – Venezuela x Equador
- 15h15 – Brasil x Chile
- 17h45 – Argentina x Colômbia
- 20h15 – Peru x Bolívia
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Última rodada define o mata-mata
Os confrontos da fase final serão conhecidos após o encerramento da terceira rodada da fase de grupos.
Os jogos desta sexta-feira (24) definem a classificação final das seleções e os cruzamentos das semifinais e das disputas de colocação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026.