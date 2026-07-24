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Quando será a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei? Veja datas e horários

A fase decisiva da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino será disputada nos dias 25 e 26 de julho; confira toda a programação; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 24/07/2026 às 9:24
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana de Vôlei
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana de Vôlei - Reprodução/ CBV

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A Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026 entra na reta decisiva após o encerramento da fase de grupos. As partidas da fase final serão disputadas nos dias 25 e 26 de julho, com semifinais, jogos de classificação e a grande decisão da competição.

Antes disso, as seleções ainda disputam a última rodada da primeira fase nesta sexta-feira (24), quando serão definidos os confrontos do mata-mata.

Quando será a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei?

A fase final será realizada em 25 e 26 de julho, com todos os horários abaixo no fuso de Brasília.

25 de julho

  • 13h15 – 3º do Grupo A x 4º do Grupo B
  • 15h45 – 3º do Grupo B x 4º do Grupo A
  • 18h15 – Semifinal
  • 20h45 – Semifinal

26 de julho

  • 11h45 – Disputa do 7º lugar
  • 14h15 – Disputa do 5º lugar
  • 16h45 – Disputa do 3º lugar
  • 19h15 – Grande final

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Jogos da fase de grupos

22 de julho

  • Argentina 3 x 0 Equador (25/10, 25/11 e 25/13)
  • Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/19 e 25/11)
  • Colômbia 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/13)
  • Chile 3 x 0 Peru (25/20, 25/19 e 25/22)

23 de julho

  • Colômbia 3 x 0 Equador (25/14, 25/9 e 25/13)
  • Chile 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/14 e 25/22)
  • Argentina 3 x 1 Venezuela (25/15, 15/25, 25/15 e 25/21)
  • Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/15 e 25/20)

24 de julho

Última rodada define o mata-mata

Os confrontos da fase final serão conhecidos após o encerramento da terceira rodada da fase de grupos.

Os jogos desta sexta-feira (24) definem a classificação final das seleções e os cruzamentos das semifinais e das disputas de colocação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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