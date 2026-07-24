Quando será a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei? Veja datas e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A fase decisiva da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino será disputada nos dias 25 e 26 de julho; confira toda a programação; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026 entra na reta decisiva após o encerramento da fase de grupos. As partidas da fase final serão disputadas nos dias 25 e 26 de julho, com semifinais, jogos de classificação e a grande decisão da competição.

Antes disso, as seleções ainda disputam a última rodada da primeira fase nesta sexta-feira (24), quando serão definidos os confrontos do mata-mata.

Quando será a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei?

A fase final será realizada em 25 e 26 de julho, com todos os horários abaixo no fuso de Brasília.

25 de julho

13h15 – 3º do Grupo A x 4º do Grupo B

– 3º do Grupo A x 4º do Grupo B 15h45 – 3º do Grupo B x 4º do Grupo A

– 3º do Grupo B x 4º do Grupo A 18h15 – Semifinal

– Semifinal 20h45 – Semifinal

26 de julho

11h45 – Disputa do 7º lugar

– Disputa do 7º lugar 14h15 – Disputa do 5º lugar

– Disputa do 5º lugar 16h45 – Disputa do 3º lugar

– Disputa do 3º lugar 19h15 – Grande final

Jogos da fase de grupos

22 de julho

Argentina 3 x 0 Equador (25/10, 25/11 e 25/13)

Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/19 e 25/11)

Colômbia 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/13)

Chile 3 x 0 Peru (25/20, 25/19 e 25/22)

23 de julho

Colômbia 3 x 0 Equador (25/14, 25/9 e 25/13)

Chile 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/14 e 25/22)

Argentina 3 x 1 Venezuela (25/15, 15/25, 25/15 e 25/21)

Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/15 e 25/20)

24 de julho

12h45 – Venezuela x Equador

15h15 – Brasil x Chile

17h45 – Argentina x Colômbia

20h15 – Peru x Bolívia

Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!

Última rodada define o mata-mata

Os confrontos da fase final serão conhecidos após o encerramento da terceira rodada da fase de grupos.

Os jogos desta sexta-feira (24) definem a classificação final das seleções e os cruzamentos das semifinais e das disputas de colocação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026.