Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026: veja resultados, tabela atualizada e a situação do Brasil
Seleção brasileira venceu Bolívia e Peru por 3 sets a 0, assegurou vaga na fase final e decide o primeiro lugar do Grupo A diante do Chile
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O Brasil já está classificado para a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026. A seleção brasileira venceu os dois compromissos da fase de grupos por 3 sets a 0 e chega invicta à última rodada do Grupo A.
Nesta sexta-feira (24), a equipe enfrenta o Chile, às 15h15 (horário de Brasília), em confronto que vale a liderança da chave. As duas seleções somam seis pontos, duas vitórias e ainda não perderam nenhum set na competição.
Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026
Grupo A
- 1º Chile — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
- 2º Brasil — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
- 3º Peru — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos
- 4º Bolívia — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos
Grupo B
- 1º Colômbia — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
- 2º Argentina — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 1 set perdido
- 3º Venezuela — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos
- 4º Equador — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos
Resultados da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino
22 de julho
- Argentina 3 x 0 Equador (25/10, 25/11 e 25/13)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/19 e 25/11)
- Colômbia 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/13)
- Chile 3 x 0 Peru (25/20, 25/19 e 25/22)
23 de julho
- Colômbia 3 x 0 Equador (25/14, 25/9 e 25/13)
- Chile 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/14 e 25/22)
- Argentina 3 x 1 Venezuela (25/15, 15/25, 25/15 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/15 e 25/20)
Jogos desta sexta-feira (24)
- 12h45 – Venezuela x Equador
- 15h15 – Brasil x Chile
- 17h45 – Argentina x Colômbia
- 20h15 – Peru x Bolívia
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O confronto entre Brasil e Chile define o primeiro colocado do Grupo A. Ambas as seleções chegam à rodada decisiva com campanha idêntica: duas vitórias, seis pontos e seis sets vencidos sem perder nenhuma parcial.