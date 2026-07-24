Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026: veja resultados, tabela atualizada e a situação do Brasil

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Seleção brasileira venceu Bolívia e Peru por 3 sets a 0, assegurou vaga na fase final e decide o primeiro lugar do Grupo A diante do Chile

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O Brasil já está classificado para a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026. A seleção brasileira venceu os dois compromissos da fase de grupos por 3 sets a 0 e chega invicta à última rodada do Grupo A.

Nesta sexta-feira (24), a equipe enfrenta o Chile, às 15h15 (horário de Brasília), em confronto que vale a liderança da chave. As duas seleções somam seis pontos, duas vitórias e ainda não perderam nenhum set na competição.

Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026

Grupo A

1º Chile — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos

— 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos 2º Brasil — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos

— 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos 3º Peru — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos

4º Bolívia — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos

Grupo B

1º Colômbia — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos

— 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos 2º Argentina — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 1 set perdido

— 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 1 set perdido 3º Venezuela — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos

4º Equador — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos

Resultados da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino

22 de julho

Argentina 3 x 0 Equador (25/10, 25/11 e 25/13)

Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/19 e 25/11)

Colômbia 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/13)

Chile 3 x 0 Peru (25/20, 25/19 e 25/22)

23 de julho

Colômbia 3 x 0 Equador (25/14, 25/9 e 25/13)

Chile 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/14 e 25/22)

Argentina 3 x 1 Venezuela (25/15, 15/25, 25/15 e 25/21)

Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/15 e 25/20)

Jogos desta sexta-feira (24)

12h45 – Venezuela x Equador

15h15 – Brasil x Chile

17h45 – Argentina x Colômbia

20h15 – Peru x Bolívia

O confronto entre Brasil e Chile define o primeiro colocado do Grupo A. Ambas as seleções chegam à rodada decisiva com campanha idêntica: duas vitórias, seis pontos e seis sets vencidos sem perder nenhuma parcial.