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Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026: veja resultados, tabela atualizada e a situação do Brasil

Seleção brasileira venceu Bolívia e Peru por 3 sets a 0, assegurou vaga na fase final e decide o primeiro lugar do Grupo A diante do Chile

Por Thiago Seabra Publicado em 24/07/2026 às 8:50
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana de Vôlei
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana de Vôlei - Reprodução/ CBV

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O Brasil já está classificado para a fase final da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026. A seleção brasileira venceu os dois compromissos da fase de grupos por 3 sets a 0 e chega invicta à última rodada do Grupo A.

Nesta sexta-feira (24), a equipe enfrenta o Chile, às 15h15 (horário de Brasília), em confronto que vale a liderança da chave. As duas seleções somam seis pontos, duas vitórias e ainda não perderam nenhum set na competição.

Classificação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026

Grupo A

  • 1º Chile — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
  • 2º Brasil — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
  • 3º Peru — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos
  • 4º Bolívia — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos

Grupo B

  • 1º Colômbia — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
  • 2º Argentina — 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 1 set perdido
  • 3º Venezuela — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos
  • 4º Equador — 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos

Resultados da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino

22 de julho

  • Argentina 3 x 0 Equador (25/10, 25/11 e 25/13)
  • Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/19 e 25/11)
  • Colômbia 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/13)
  • Chile 3 x 0 Peru (25/20, 25/19 e 25/22)

23 de julho

  • Colômbia 3 x 0 Equador (25/14, 25/9 e 25/13)
  • Chile 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/14 e 25/22)
  • Argentina 3 x 1 Venezuela (25/15, 15/25, 25/15 e 25/21)
  • Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/15 e 25/20)

Jogos desta sexta-feira (24)

  • 12h45 – Venezuela x Equador
  • 15h15 – Brasil x Chile
  • 17h45 – Argentina x Colômbia
  • 20h15 – Peru x Bolívia

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O confronto entre Brasil e Chile define o primeiro colocado do Grupo A. Ambas as seleções chegam à rodada decisiva com campanha idêntica: duas vitórias, seis pontos e seis sets vencidos sem perder nenhuma parcial.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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