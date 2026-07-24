Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e situação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino
Seleção brasileira enfrenta o Chile em Lima após garantir vaga nas semifinais e busca manter os 100% de aproveitamento; confira os detalhes
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O Brasil enfrenta o Chile pela fase de grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026, competição disputada em Lima, no Peru, entre os dias 22 e 26 de julho.
A Seleção Brasileira já garantiu matematicamente a classificação para as semifinais após vencer os dois primeiros compromissos sem perder nenhum set. Agora, a equipe busca fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento diante das chilenas.
Como chegam as seleções
O Brasil disputa a competição com uma Seleção B, criada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para ampliar o processo de formação de atletas visando o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.
Enquanto a equipe principal disputa as finais da Liga das Nações (VNL), na China, o grupo em Lima é comandado por Wagão, auxiliar de José Roberto Guimarães.
Na estreia, o Brasil venceu a Bolívia por 3 sets a 0. Depois, superou o Peru com parciais de 25/14, 25/15 e 25/20, mantendo a campanha perfeita na competição.
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O Chile também chega embalado e ocupa a parte de cima da classificação do Grupo A, já classificado para a fase semifinal.
Onde assistir Brasil x Chile ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na TV por assinatura. A partida também poderá ser acompanhada no canal oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei, no YouTube.
- TV por assinatura: SporTV2
- YouTube: Canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei
Tabela do Grupo A da Copa Sul-Americana
- Chile – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
- Brasil – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
- Peru – 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos
- Bolívia – 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos
Convocadas do Brasil
Levantadoras
- Bruninha
- Kenya
- Vivian
Opostas
- Sabrina
- Jaque Schmitz
Ponteiras
- Aline Segato
- Glayce Kelly
- Karina Souza
- Mari Brambilla
Centrais
- Juju Granda
- Lanna
- Lívia
Líberos
- Kika
- Paulina
Ficha técnica
- Competição: Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026
- Fase: Fase de grupos
- Jogo: Brasil x Chile
- Local: Lima, Peru
- Transmissão: SporTV2 (TV por assinatura) e canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei no YouTube