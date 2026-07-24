Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e situação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seleção brasileira enfrenta o Chile em Lima após garantir vaga nas semifinais e busca manter os 100% de aproveitamento; confira os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Brasil enfrenta o Chile pela fase de grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026, competição disputada em Lima, no Peru, entre os dias 22 e 26 de julho.

A Seleção Brasileira já garantiu matematicamente a classificação para as semifinais após vencer os dois primeiros compromissos sem perder nenhum set. Agora, a equipe busca fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento diante das chilenas.

Como chegam as seleções

O Brasil disputa a competição com uma Seleção B, criada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para ampliar o processo de formação de atletas visando o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Enquanto a equipe principal disputa as finais da Liga das Nações (VNL), na China, o grupo em Lima é comandado por Wagão, auxiliar de José Roberto Guimarães.

Na estreia, o Brasil venceu a Bolívia por 3 sets a 0. Depois, superou o Peru com parciais de 25/14, 25/15 e 25/20, mantendo a campanha perfeita na competição.

O Chile também chega embalado e ocupa a parte de cima da classificação do Grupo A, já classificado para a fase semifinal.

Onde assistir Brasil x Chile ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na TV por assinatura. A partida também poderá ser acompanhada no canal oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei, no YouTube.

TV por assinatura: SporTV2

SporTV2 YouTube: Canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei

Tabela do Grupo A da Copa Sul-Americana

Chile – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos Brasil – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos Peru – 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos Bolívia – 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos

Convocadas do Brasil

Levantadoras

Bruninha

Kenya

Vivian

Opostas

Sabrina

Jaque Schmitz

Ponteiras

Aline Segato

Glayce Kelly

Karina Souza

Mari Brambilla

Centrais

Juju Granda

Lanna

Lívia

Líberos

Kika

Paulina

Ficha técnica