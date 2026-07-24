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Brasil x Chile ao vivo: onde assistir, horário e situação da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino

Seleção brasileira enfrenta o Chile em Lima após garantir vaga nas semifinais e busca manter os 100% de aproveitamento; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/07/2026 às 8:09
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana
Imagem das jogadoras do Brasil B na Copa Sul-Americana - Reprodução/ CBV

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O Brasil enfrenta o Chile pela fase de grupos da Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026, competição disputada em Lima, no Peru, entre os dias 22 e 26 de julho.

A Seleção Brasileira já garantiu matematicamente a classificação para as semifinais após vencer os dois primeiros compromissos sem perder nenhum set. Agora, a equipe busca fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento diante das chilenas.

Como chegam as seleções

O Brasil disputa a competição com uma Seleção B, criada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para ampliar o processo de formação de atletas visando o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Enquanto a equipe principal disputa as finais da Liga das Nações (VNL), na China, o grupo em Lima é comandado por Wagão, auxiliar de José Roberto Guimarães.

Na estreia, o Brasil venceu a Bolívia por 3 sets a 0. Depois, superou o Peru com parciais de 25/14, 25/15 e 25/20, mantendo a campanha perfeita na competição.

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O Chile também chega embalado e ocupa a parte de cima da classificação do Grupo A, já classificado para a fase semifinal.

Onde assistir Brasil x Chile ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na TV por assinatura. A partida também poderá ser acompanhada no canal oficial da Confederação Sul-Americana de Vôlei, no YouTube.

  • TV por assinatura: SporTV2
  • YouTube: Canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei

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Tabela do Grupo A da Copa Sul-Americana

  1. Chile – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
  2. Brasil – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias | 0 derrotas | 6 sets ganhos | 0 sets perdidos
  3. Peru – 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 1 set ganho | 6 sets perdidos
  4. Bolívia – 0 ponto | 2 jogos | 0 vitória | 2 derrotas | 0 set ganho | 6 sets perdidos

Convocadas do Brasil

Levantadoras

  • Bruninha
  • Kenya
  • Vivian

Opostas

  • Sabrina
  • Jaque Schmitz

Ponteiras

  • Aline Segato
  • Glayce Kelly
  • Karina Souza
  • Mari Brambilla

Centrais

  • Juju Granda
  • Lanna
  • Lívia

Líberos

  • Kika
  • Paulina

Ficha técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino 2026
  • Fase: Fase de grupos
  • Jogo: Brasil x Chile
  • Local: Lima, Peru
  • Transmissão: SporTV2 (TV por assinatura) e canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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