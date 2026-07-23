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Resultados das quartas de final da VNL Feminina 2026 hoje (23): confira os confrontos das semifinais

China conquistou a última vaga nas semifinais ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2, fechando o chaveamento da fase decisiva da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 23/07/2026 às 9:50 | Atualizado em 23/07/2026 às 10:48
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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As quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 foram concluídas nesta quinta-feira (23), em Macau, na China. A China conquistou a última vaga nas semifinais ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2, fechando o chaveamento da fase decisiva da competição.

Com o resultado, estão definidos os quatro semifinalistas da VNL Feminina: Brasil, Itália, Turquia e China. As semifinais serão disputadas no sábado (25).

Resultados das quartas de final da VNL Feminina

  • Itália 3 x 0 Países Baixos
    Parciais: 25/21, 25/16 e 25/16
  • Brasil 3 x 1 Japão
    Parciais: 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20
  • Turquia 3 x 1 Canadá
    Parciais: 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17
  • China 3 x 2 Estados Unidos
    Parciais: 15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13

Confrontos das semifinais da VNL Feminina 2026

Com o encerramento das quartas de final, o chaveamento das semifinais ficou definido. O primeiro jogo deve começar às 5h, enquanto o segundo jogo deve iniciar às 8h30.

  • Turquia x China
  • Brasil x Itália

Brasil enfrenta a Itália por vaga na final

A seleção brasileira garantiu classificação ao vencer o Japão por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20.

Do outro lado, a Itália avançou ao derrotar os Países Baixos por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/16 e 25/16.

Brasil e Itália já se enfrentaram nesta edição da VNL. Na fase classificatória, disputada em Brasília, a equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12.

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China elimina os Estados Unidos e encara a Turquia

No último confronto das quartas de final, a China superou os Estados Unidos em uma partida equilibrada, decidida apenas no tie-break.

Após perder o primeiro set, as chinesas reagiram, venceram duas parciais consecutivas, sofreram o empate no quarto set e confirmaram a classificação ao fechar o quinto set por 15 a 13.

Com isso, a seleção chinesa enfrentará a Turquia na outra semifinal da competição.

Onde assistir às semifinais da VNL Feminina

As semifinais da Liga das Nações Feminina de Vôlei terão transmissão ao vivo para o Brasil.

  • TV fechada: Sportv
  • Streaming: Globoplay

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