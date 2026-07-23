Jogos de hoje da VNL Feminina (23/07): onde assistir, horários e resultados das quartas de final
Turquia garantiu vaga nas semifinais após vencer o Canadá, enquanto Estados Unidos e China disputam a última vaga na fase decisiva
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A Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 define nesta quinta-feira (23) o último confronto das quartas de final e completa o chaveamento das semifinais da competição, disputada em Macau, na China.
Mais cedo, a Turquia venceu o Canadá por 3 sets a 1 e garantiu classificação para a semifinal. Agora, aguarda o vencedor do duelo entre Estados Unidos e China, marcado para 8h30 (horário de Brasília).
O Brasil já está garantido entre os quatro melhores após derrotar o Japão por 3 sets a 1 na quarta-feira (22). A seleção brasileira enfrentará a Itália na semifinal.
Jogos da VNL Feminina hoje (23/07)
Quartas de final
- Turquia 3 x 1 Canadá
- Parciais: 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17
- Classificada: Turquia
- Estados Unidos x China
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- Local: Macau, China
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Onde assistir aos jogos de hoje
As partidas das quartas de final da Liga das Nações Feminina terão transmissão ao vivo nas seguintes plataformas:
- TV fechada: Sportv
- Streaming: Globoplay
Como ficaram as semifinais da VNL Feminina
Com a classificação da Turquia, uma das semifinais já tem um dos participantes definidos. O adversário será conhecido após o confronto entre Estados Unidos e China.
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- Turquia x vencedor de Estados Unidos x China — horário a definir
- Brasil x Itália — horário a definir
As duas semifinais serão disputadas no sábado (25), em Macau.
Resultados das quartas de final da VNL Feminina
- Itália 3 x 0 Países Baixos (25/21, 25/16 e 25/16)
- Brasil 3 x 1 Japão (24/26, 25/22, 25/16 e 25/20)
- Turquia 3 x 1 Canadá (22/25, 25/21, 25/21 e 25/17)
- Estados Unidos x China — 8h30 (de Brasília)