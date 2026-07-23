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Jogos de hoje da VNL Feminina (23/07): onde assistir, horários e resultados das quartas de final

Turquia garantiu vaga nas semifinais após vencer o Canadá, enquanto Estados Unidos e China disputam a última vaga na fase decisiva

Por Thiago Seabra Publicado em 23/07/2026 às 8:31 | Atualizado em 23/07/2026 às 8:32
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/ Soho/ CBV

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A Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 define nesta quinta-feira (23) o último confronto das quartas de final e completa o chaveamento das semifinais da competição, disputada em Macau, na China.

Mais cedo, a Turquia venceu o Canadá por 3 sets a 1 e garantiu classificação para a semifinal. Agora, aguarda o vencedor do duelo entre Estados Unidos e China, marcado para 8h30 (horário de Brasília).

O Brasil já está garantido entre os quatro melhores após derrotar o Japão por 3 sets a 1 na quarta-feira (22). A seleção brasileira enfrentará a Itália na semifinal.

Jogos da VNL Feminina hoje (23/07)

Quartas de final

  • Turquia 3 x 1 Canadá
  • Parciais: 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17
  • Classificada: Turquia

Onde assistir aos jogos de hoje

As partidas das quartas de final da Liga das Nações Feminina terão transmissão ao vivo nas seguintes plataformas:

  • TV fechada: Sportv
  • Streaming: Globoplay

Como ficaram as semifinais da VNL Feminina

Com a classificação da Turquia, uma das semifinais já tem um dos participantes definidos. O adversário será conhecido após o confronto entre Estados Unidos e China.

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  • Turquia x vencedor de Estados Unidos x China — horário a definir
  • Brasil x Itália — horário a definir

As duas semifinais serão disputadas no sábado (25), em Macau.

Resultados das quartas de final da VNL Feminina

  • Itália 3 x 0 Países Baixos (25/21, 25/16 e 25/16)
  • Brasil 3 x 1 Japão (24/26, 25/22, 25/16 e 25/20)
  • Turquia 3 x 1 Canadá (22/25, 25/21, 25/21 e 25/17)
  • Estados Unidos x China — 8h30 (de Brasília)

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