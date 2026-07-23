Horário de Brasil x Itália na semifinal da VNL Feminina 2026: veja data, onde assistir e programação da Liga das Nações
Brasil abre as semifinais da VNL Feminina diante da Itália; confira horários, transmissão, campanha e programação da fase final da seleção brasileira
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O Brasil enfrenta a Itália às 5h (horário de Brasília) deste sábado (25), pela semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. A partida será disputada em Macau, na China, e vale vaga na grande decisão da competição.
Na outra semifinal, China e Turquia se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília). As vencedoras dos dois confrontos disputarão o título da VNL Feminina no domingo (26).
Horário de Brasil x Itália na semifinal da VNL Feminina
- Jogo: Brasil x Itália
- Competição: Semifinal da VNL Feminina 2026
- Data: Sábado, 25 de julho
- Horário: 5h (de Brasília)
- Local: Macau, China
- Transmissão: Sportv e Globoplay
Programação das semifinais da VNL Feminina 2026
- 05h00 – Brasil x Itália
- 08h30 – China x Turquia
As equipes vencedoras avançam para a decisão da Liga das Nações Feminina de Vôlei.
Decisões da VNL Feminina
Jogos do domingo (26)
- 04h30 – Disputa do 3º lugar
- 08h30 – Final
Os confrontos serão definidos após a realização das semifinais entre Brasil x Itália e China x Turquia.
Brasil reencontra a Itália na semifinal
As duas seleções já se enfrentaram nesta edição da VNL. Na fase classificatória, disputada em Brasília, o Brasil venceu por 3 sets a 2 e encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas das italianas.
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O duelo também reedita a final da VNL de 2025, vencida pela Itália por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22.
Desfalques do Brasil
Para a fase final da competição, a seleção brasileira segue sem quatro atletas:
- Júlia Kudiess
- Gabi
- Tainara
- Nyeme
Resultados das quartas de final
- Brasil 3 x 1 Japão (24/26, 25/22, 25/16 e 25/20)
- Itália 3 x 0 Países Baixos (25/21, 25/16 e 25/16)
- Turquia 3 x 1 Canadá (22/25, 25/21, 25/21 e 25/17)
- China 3 x 2 Estados Unidos (15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13)
Campanha do Brasil na VNL Feminina 2026
Semana 1 – Brasília (DF)
- 03/06 – Brasil 3 x 1 Holanda
- 04/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana
- 06/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária
- 07/06 – Brasil 3 x 2 Itália
Semana 2 – Ancara (Turquia)
- 17/06 – Brasil 3 x 0 França
- 18/06 – Brasil 3 x 2 Bélgica
- 20/06 – Brasil 3 x 1 China
- 21/06 – Brasil 2 x 3 Alemanha
Semana 3 – Osaka (Japão)
- 08/07 – Brasil 3 x 1 Japão
- 10/07 – Brasil 3 x 1 Polônia
- 11/07 – Brasil 0 x 3 Tailândia
- 12/07 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos
Quartas de final
- 22/07 – Brasil 3 x 1 Japão