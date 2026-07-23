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Horário de Brasil x Itália na semifinal da VNL Feminina 2026: veja data, onde assistir e programação da Liga das Nações

Brasil abre as semifinais da VNL Feminina diante da Itália; confira horários, transmissão, campanha e programação da fase final da seleção brasileira

Por Thiago Seabra Publicado em 23/07/2026 às 12:40 | Atualizado em 23/07/2026 às 12:44
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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O Brasil enfrenta a Itália às 5h (horário de Brasília) deste sábado (25), pela semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. A partida será disputada em Macau, na China, e vale vaga na grande decisão da competição.

Na outra semifinal, China e Turquia se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília). As vencedoras dos dois confrontos disputarão o título da VNL Feminina no domingo (26).

Horário de Brasil x Itália na semifinal da VNL Feminina

  • Jogo: Brasil x Itália
  • Competição: Semifinal da VNL Feminina 2026
  • Data: Sábado, 25 de julho
  • Horário: 5h (de Brasília)
  • Local: Macau, China
  • Transmissão: Sportv e Globoplay

Programação das semifinais da VNL Feminina 2026

  • 05h00 – Brasil x Itália
  • 08h30 – China x Turquia

As equipes vencedoras avançam para a decisão da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

Decisões da VNL Feminina

Jogos do domingo (26)

  • 04h30 – Disputa do 3º lugar
  • 08h30 – Final

Os confrontos serão definidos após a realização das semifinais entre Brasil x Itália e China x Turquia.

Brasil reencontra a Itália na semifinal

As duas seleções já se enfrentaram nesta edição da VNL. Na fase classificatória, disputada em Brasília, o Brasil venceu por 3 sets a 2 e encerrou uma sequência de 39 vitórias consecutivas das italianas.

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O duelo também reedita a final da VNL de 2025, vencida pela Itália por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22.

Desfalques do Brasil

Para a fase final da competição, a seleção brasileira segue sem quatro atletas:

  • Júlia Kudiess
  • Gabi
  • Tainara
  • Nyeme

Resultados das quartas de final

  • Brasil 3 x 1 Japão (24/26, 25/22, 25/16 e 25/20)
  • Itália 3 x 0 Países Baixos (25/21, 25/16 e 25/16)
  • Turquia 3 x 1 Canadá (22/25, 25/21, 25/21 e 25/17)
  • China 3 x 2 Estados Unidos (15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13)

Campanha do Brasil na VNL Feminina 2026

Semana 1 – Brasília (DF)

  • 03/06 – Brasil 3 x 1 Holanda
  • 04/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana
  • 06/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária
  • 07/06 – Brasil 3 x 2 Itália

Semana 2 – Ancara (Turquia)

  • 17/06 – Brasil 3 x 0 França
  • 18/06 – Brasil 3 x 2 Bélgica
  • 20/06 – Brasil 3 x 1 China
  • 21/06 – Brasil 2 x 3 Alemanha

Semana 3 – Osaka (Japão)

  • 08/07 – Brasil 3 x 1 Japão
  • 10/07 – Brasil 3 x 1 Polônia
  • 11/07 – Brasil 0 x 3 Tailândia
  • 12/07 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos

Quartas de final

  • 22/07 – Brasil 3 x 1 Japão

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